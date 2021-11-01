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ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Erdoğan - Biden zirvesi

Beyaz Saray açıklamasında Türkiye'nin NATO müttefiki olarak önemini yeniden vurguladı ancak Rus S-400 füze sistemi alımı konusunda da endişelerini dile getirdi.

01 Kasım 2021 Pazartesi 09:32
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Erdoğan - Biden zirvesi

ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Erdoğan - Biden zirvesi


Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden’ın görüşmesi Glasgow’da gerçekleşecek İklim Zirvesinde olması beklenirken, dün G-20 Zirvesi’nde gerçekleşti. 20 dakika planlanan görüşme 70 dakika sürdü, dar kapsamlı olan görüşmede  Türkiye’nin ABD’den  F-35 uçakları ile ilgili 1.4 milyar $ alacağına karşılık F-16 alımı ve eldeki uçakların modernizasyonu konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konu ile ilgili Biden'ın olumlu yaklaşımını gördüğünü; ancak uçak satışı onayının Temsilciler Meclisi ile Senato’da olduğunu, sürecin siyasi taraftan olumlu sonuçlanması için Biden'dan destek istediklerini belirtti. Beyaz Saray açıklamasında Türkiye'nin NATO müttefiki olarak önemini yeniden vurguladı ancak Rus S-400 füze sistemi alımı konusunda da endişelerini dile getirdi. Reuters’a açıklama yapan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, “Biden'ın Türkiye'nin isteğini dikkate aldığını ama ABD'de bu noktada bir süreç devam ettiğini ve bu süreç çerçevesinde çalışacaklarını" kaydetti. İki liderin görüşmeleri olumlu geçmesine karşılık konuşulan konuların kısa sürede sonuçlanması beklenmiyor. Piyasalarda nötre yakın bir etki görebiliriz.

Dolar/TL’de realizasyon sona erdi. TCMB, Orta Vadeli Plan’da yer alan enflasyon hedeflerinin üzerinde bir enflasyon hedefi belirledi. Ayrıca, Başkan Kavcıoğlu fiyat istikrarını cari açığı azaltarak sağlayacağını açıklaması kurda yeniden yükselişe neden oldu. Dolar endeksi Cuma günü %0.83 artarak 13 Ekim seviyesine yükseldi. İç ve dış etkenler ile Dolar/TL’nin 9.607 direncinin kırılıp, 9.84 direncine doğru yükselişinin devamını bekleyebiliriz.

BIST100 bankalar ile zirveyi zorluyor. Akbank ve Garanti Bankası’nın güçlü kar açıklamaları ile bankacılık sektörü geçen haftayı %5.94 artışla tamamladı. Bankacılık sektöründe yakalanan güçlü ivmenin kısa vadede sürmesini bekleyebiliriz. Nisan ayından bu yana yükselen ana kanal direnci bugün itibariyle 1526.8’de bulunuyor,  kanal direncinden gelecek realizasyonda ilk destek seviyemiz 1479 olacaktır. 1526.8 kanal direncinin kırılması, 1553 ve 1591 dirençlerine yönelimi başlatır.

Aralık vadeli BIST30 kontratı. Geçen haftanın son işlem gününde en yüksek 1668.75 seviyesini gördük, 1660.25 seviyesinden kapattık. 1666 zirvesi test edildi ve sınırlı bir realizasyon gerçekleşti. Yükselen ana kanal direncimiz ise 1674’den yükseliyor. Nisan ayından bu yana yükselen trend şimdiye kadar korundu. Bu nedenle 1666-1674 aralığında kar realizasyonları gelebileceğini düşünüyoruz, kısa vadeli realizasyonlarda ilk desteğimiz 1650 olacaktır.

Aralık vadeli Dolar/TL. Geçen hafta, “Yükselen trend içinde 9.78-9.80 destek aralığının korunmasını ve 9.931 direnç seviyesine doğru yükselişin devam etmesini bekliyoruz.” demiştik. Geçen haftayı 9.926 ile en yüksek seviyeden kapattık. Bugün de 9.931 direnç seviyesini takip edeceğiz, 9.931 direncinin kırılması 10.145 zirve seviyesine yönelimi başlatır. Ara destek seviyemiz 9.87’den yükselmektedir.

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