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ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Faizsiz enflasyonla mücadele

TCMB Para Politikası Kurulu dün toplandı ve politika faizini piyasanın beklendiği gibi yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu.

18 Şubat 2022 Cuma 10:02
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Faizsiz enflasyonla mücadele

ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Faizsiz enflasyonla mücadele


TCMB’nin enflasyonda hedefin sapması nedeniyle yıl sonunda yazdığı açık mektup ve Ocak ayı enflasyon raporu, TCMB’nin faiz kararı metnine yansıdı. TCMB’nin para politikası ana aracının artık faiz değil, liralaşma stratejisi olduğunu görüyoruz. Toplantı metninde uzun vadeli TL yatırım kredilerinin özendirilmesi ve TL’nin öncelikleyeceği bir para politikası ön plana çıkıyor. Şubat ayı PPK toplantısı ile Ortodoks olmayan politikaların bir kere daha ön plana çıktığını görüyoruz. Ocak ayı faiz kararında da yer alan ticari ve bireysel kredilerin ödemeler dengesi nedeniyle yakından takip edilemesi metinden çıkartıldığı, yerin uzun vadeli Türk lirası yatırım kredilerinin destekleneceği eklendiği dikkat çekti. TCMB’nin gelecek toplantılarda faizi sabit tutmasını bekliyoruz.

Bugün piyasalarda hafta sonu riski ya da fırsatı olabilir. Rusya askeri birliklerinin Belarus ile gerçekleştirilen asker tatbikatın   Pazar günü sona ermesi ile birlikte bölgeden çekileceğini açıkladı. Askeri birliklerin geri çekilmesi gerilimi azaltacak bir gelişme olabilir, diğer yandan bölge ile ilgili haber akışı olası bir savaş riskinden kaçınma için satış baskısı oluşturabilir.

Dolar/TL’de haftayı 13.60 üzerinde tamamlıyor. Dolar/TL haftayı yükselişle kapatırken, dolar endeksi haftayı düşüşle tamamlıyor. Türk lirası bu hafta geçen haftalara göre daha zayıf bir performans gösterirken, dolar endeksi Rusya’nın bir kısım askeri birliklerini geri çekmesi ile birlikte geriledi. Dolar/TL haftanın genelinde 13,55 üzerinde kalırken, haftayı 13,60 üzerinde tamamlamasını beklemekteyiz. 13,63 ve 13,67 dirençleri gelecek hafta da test edilebilir.

Yatay trend içerisinde güçlenme çabası devam edecek. Bir önceki haftada olduğu 2000 seviyesinin altından gelen güçlü dip alımlarının   etkili olduğu bir haftayı tamamlıyoruz.   Hafta genelinde olduğu gibi dünde 2055 direnci test edildi ve geçilemedi. TCMB, dün yurt dışı yerleşiklerin menkul kıymet portföyünde değişimleri açıkladı, yabancılar 12 haftadır net satıcı olmaya devam ettiği görüldü. Yabancı satışları; dipten gelen alımlar ile belli bir taban oluşumu içerisinde karşılanması orta vadeli için olumluyken, kısa vadede bir sıkışma olarak yansıma buluyor. Hafta sonu riski nedeniyle gelecek olası satışların yine 2000 seviyesinin altından alıcı bulmasını bekleyebiliriz.

Şubat vadeli BIST30 kontratı. Ana yükselen trend içerisinde güçlenmenin devam ettiği bir haftayı kapatıyoruz. 2300 direncinden desteklere geri çekilmeyi de dün güçlenmenin bir parçası olarak yorumladığımızı söylemiştik. Bugün de 2225 desteğinin korunmasını, 2270-2284 bölgesine doğru dünkü düşüşün tepkisinin gerçekleşmesini bekliyoruz. Destek seviyelerimiz 2225 ve 2200, direnç seviyelerimiz 2270 ve 2300’dür.

Şubat vadeli Dolar/TL. 13.675 yatay desteğinden gelen alımlar, 13.675 ile 13.77 arasındaki sıkışmayı bir kere daha teyit etti. Bu sıkışmanın sonunda trend içinde TL lehine gerilemenin devamını ya da dolar lehine trend değişimini göreceğiz. Destek seviyelerimiz 13.67 ve 13.52, direnç seviyelerimiz 13.77 ve 14.00’dür.

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