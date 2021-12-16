ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | FED bitti, sırada TCMB var

ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | FED bitti, sırada TCMM var

Fed piyasa beklentilerine paralel olarak varlık alımlarını azalttı. Hazine kağıdı alımını 20 milyar dolar ve mortgage destekli kağıt alımlarını 10 milyar dolar azaltma kararı alan Fed, Ocak ayında aylık varlık alımlarını 60 milyar $’a düşürmüş olacak ve Mart ayında varlık alımı sonlanacak. Esas sürpriz faiz bekleyişlerinde gerçekleşti. Eylül ayı toplantısı sonrası açıklanan tahminlerde 2022 için 1 olan faiz artırım beklentisi, dünkü toplantıda 3’e çıktı. 2023’de %1 olan faiz beklentisi %1.6’ya yükseldi. Özetle, Fed gelecek iki yılda toplam 6 faiz artırımı öngördü. Fed fon faizi vadeli kontratları Nisan 2022’de faiz artırımı olasılığını %90 oranla fiyatlandırıyor, varlık alımlarının miktarının azalması ve Fed üyelerinin faiz sayısı beklentileri sonrasında ilk faiz artırımının Mart 2022 olma olasılığı %50’ye yükseldi. Fed 2022’de de güçlü bir ABD ekonomisi, güçlü bir istihdam piyasası ve buna karşılık güçlü bir enflasyon öngörüyor. Piyasalara yansıması güçlü dolar ve güçlü ABD borsaları olmaya devam edebilir.

TCMB geçen ay faiz kararı duyurusunda limitli bir alan kaldığını, yatırımcı toplantısında ise gelecek yılın ilk yarısında mevcut politika adımlarının etkisini izleyeceklerini açıklamıştı. TCMB’nin bu sözlü yönlendirmeleriyle piyasa beklentileri de 100 baz puanlık bir indirim şeklinde oluştu. Fakat TCMB kurda yaşanan yükselişe rahatsızlık göstererek ay başından bu yana doğrudan döviz satışında bulundu. TCMB’nin kura hassasiyetinin bu toplantı kararı sonucunda ortaya çıkacağını düşünüyoruz.

fiyatta değil. Kurda faiz indiriminin fiyatta olduğunu düşünmüyoruz. Bu nedenle beklentilere paralel bir faiz indirimi Dolar/TL’yi 15-16 arasında bir seviyeye taşıyabilir. Faizin sabit kalması, gelecek aylarda mevcut para politikasının ödemeler dengesi üzerinde etkisinin görülmek istenmesi kuru 14’ün altına itebilir.

BIST100 dolar bazlı destekte. BIST100’de 144 $ altına gerileme yaşanmadıkça TL bazlı rekorların devam edeceğini düşünüyoruz. 144-146.5 $ aralığı içerisinde kura paralel yükseliş eğilimi devam edebilir. TCMB’nin vereceği kararın kur üzerinde etkisi, BIST100’ü yeniden 150 $ üzerine atabilir ya da 144$ desteği yükselerek BIST100’e yeni alış getirebilir. BIST100’ün TCMB kararından hisse bazında etkilenmesini bekliyoruz. Destek seviyelerimiz 2150 ve 2134, direnç seviyelerimiz 2168 ve 2200 seviyeleridir.

Aralık vadeli BIST30 kontratı. Düzeltmeler yatay trend içerisinde gerçekleşiyor, dün gelen düzeltme 2450 üzerinde zorlanmanın getirdiği bir kar realizasyonundan kaynaklandı. 2400-2412 arasında desteklerden gelen tepki ile denge bulmasını ve yeniden 2450 direncinin üzerine yükselmesini bekleyebiliriz. Destek seviyelerimiz 2412 ve 2400, direnç seviyelerimiz 2450 ve 2525 seviyeleridir.

Aralık vadeli Dolar/TL. Kontrat dün rekor yeniledi. 14.86-15.05 bandı içerisinde yeni bir yükseliş dalgasındayız. 15.05 direncinin geçilmesi 15.24’e kadar yükselişi hızlandırabilir. 14.86 kırılması 14.62-14.50’ye kadar bir geri çekilme getirecektir.