ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | FED Haftası

Global tahvil faizleri artmış, özellikle ABD borsaları önemli bir satış baskısı altında kalmıştı.

FED HAFTASI

Piyasalar, Fed’in Aralık ayı toplantı tutanakları yayınlanmasından itibaren Çarşamba günkü Fed’in yeni yıldaki ilk toplantısını fiyatlandırmaya başlamıştı. Global tahvil faizleri artmış, özellikle ABD borsaları önemli bir satış baskısı altında kalmıştı. Nasdaq endeksi, savaşın eşiğinde olan ve yeni yaptırımlar beklenen Rusya borsası gibi yılbaşına göre %12 düştü, S&P500’ün düşüşü %7.55 oldu. Satışların ana nedeni belirsizlik ortamının yarattığı spekülasyonlardı. Fed bu yıl kaç faiz artırımı yapacağı, bilanço daraltmanın hangi yollarla ve aylık hangi büyüklükte yapılacağı belirsizliğini koruyor. Çarşamba günü Fed Başkanı Powell 22:30’da yapacağı sözlü yönlendirmeler ile bu belirsizliği dağıtabilir. Powell Başkanlık adaylığı için 11 Ocak’ta Senato’da yaptığı konuşmada, faiz artırımları ve sıkılaştırmanın şart olduğunu ama zamanlaması ve uygulanması ile ilgili kesin bir birlik olmadığını söylemiş, piyasalar rahatlamıştı. Fakat rahatlama bir gün sürmüş ve 12 Ocak’tan bu yana her gün ABD piyasaları gerilemişti. Belirsizlikler ve risklerin öncesinden satıldığı, Mart’ta 50 baz puan artırım olasılıklarının bile masaya konduğu bir psikolojiyle Fed bekleniyor. Bu nedenle, Fed Başkanı’nın açıklamaları piyasalarda düşüşün ana nedeni belirsizlikleri kaldırabilir ve piyasaları rahatlatabilir.

Teknik olarak baktığımızda 14 seviyesini tepe yaptıktan sonra devam eden düşen trend 13.50’den geriliyor, Cuma günü de 13.50’ye yükselerek kapandık. Cuma günkü yükselişte Dolar/Ruble’nin 77 üzerine çıkması etkili oldu. 13.50 seviyesi, jeopolitik riskler ve Fed’in faiz kararı beklentisi ile kırılabilir, 13.50-14 bandı etkin olabilir. Bugün 13.30-13.50 bandında bir fiyatlama bekliyoruz, yurt dışı gelişmeler bu bandın kırılmasında etkili olacaktır.

BIST100 ayrışmaya devam ediyor. Geçen hafta yaşanan düşüşe rağmen %8.26 getiri ile yıl başından bu yana dünyada en fazla değer kazanan ikinci borsasıyız. Perşembe dünya borsaları yükselirken düşmüş, Cuma dünya borsaları gerilerken yatayda kalmıştık. Bankacılık sektörü bilanço beklentileri ile güçlü görünümü sürdürürken, gaz kesintileri sonrasında üretim kesinti haberleri sınai sektörünü olumsuz etkiliyor. Bu haftadan itibaren gelmeye başlayacak bilançolar piyasalara hareketlilik getirebilir. Bugünde jeopolitik belirsizlikler ve ABD borsalarında satışların etkisi ile 1988’i yeniden test edebiliriz, 1988-2068 bandının korunmasını bekliyoruz.

Şubat vadeli BIST30 kontratı. 2200-2484 aralığında yataya yakın bir yükselen kanal içerisindeyiz. 2300’e gerileyen seans içi ortalamaları kanal destekleri üzerinde baskıyı artırıyor. Bugün 2200-2225 güçlü destek bölgesinin bir kere daha ön plana çıkmasını, 2300 direncinin üzerinde günlük kapanış gerçekleşmesi durumunda 2410 direncinin bir kere daha test edilebileceğini düşünüyoruz.

Şubat vadeli Dolar/TL. Geçen hafta yatay kanal desteği 13.73 kırılarak direnç konumuna geçmişti. Cuma günü 13.73 direnç olarak görev gördü, dip yenilenmesi ile birlikte ortalamalar 13.85’den gerileyerek baskı yapmayı sürdürecektir. Yukarı yönde tepkiler 13.73 ve 13.85 dirençlerinden satışla karşılanabilir. 13.50 ve 13.42 destek seviyelerimizdir.

