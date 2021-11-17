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ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | FED Taperinge başlamadan

Perakende çekirdek verilerine bakıldığında oldukça güçlü bir tüketim olduğu göze çarpıyor. ABD’de Ekim ayı sanayi üretim rakamları aylık %0.7 artış beklentisine karşılık %1.6 artış gösterdi.

17 Kasım 2021 Çarşamba 09:36
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | FED Taperinge başlamadan

ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | FED Taperinge başlamadan

FED başkanlarından Bullard, çekirdek PCE verisinin çok yüksek olduğunu ve FED’in de gelecek birkaç toplantıda daha şahin hareket etmesini söyledi.

FED TAPERİNGE BAŞLAMADAN…

ABD’de geçen hafta açıklanan Ekim ayı TÜFE verileri sonrasında tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş ve dolar endeksinde yaşanan güçlenme ile birlikte piyasalarda FED’in varlık alımı azaltımını hızlandıracağına yönelik bekleyişler oluşmaya başladı. Dünde en şahin FED başkanlarından Bullard, çekirdek PCE verisinin çok yüksek olduğunu ve FED’in de gelecek birkaç toplantıda daha şahin hareket etmesini söyledi. Ayrıca, varlık alım azaltımını ayda 15 milyar $’dan 30 milyar $’a çıkarılması durumunda 2022’nin ilk çeyreğinde faiz artırılabileceğini belirtti. Bullard daha önce de gelecek sene iki faiz artırımı yapılmasını ve daha hızlı bir varlık alımı azaltımı programı istediğini belirtmişti. Dün ABD Ekim ayı perakende satışları üçüncü ay üst üste artarak son 7 ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Perakende çekirdek verilerine bakıldığında oldukça güçlü bir tüketim olduğu göze çarpıyor. ABD’de Ekim ayı sanayi üretim rakamları aylık %0.7 artış beklentisine karşılık %1.6 artış gösterdi. Güçlü gelen enflasyon ve büyüme verileri, ilerleyen aylarda da benzer varlık alımı azaltımının hızlandırılması beklentilerini oluşturabilir. Fakat, FED’in kısa vadeli enflasyonu kontrol altına almak adına gelecek enflasyon beklentilerinin bozulmasına yol açacak bir adım atması beklenmemelidir. 

Dolar/TL hız kesebilir. ABD’de dün güçlü gelen ekonomik veriler sonrasında gözler iki gün sonraki TCMB faiz kararına çevrildi. TCMB’nin bu faiz kararı sonrasında bekleyişe geçebileceğini düşünüyoruz. Geçen ayki toplantıdan bu yana kur %13 artış gösterdi, TCMB kurda yaşanan bu yükseliş nedeniyle indirim alanının kalmadığını belirtip %16 faiz ile bekleyişe de geçebilir. Aşırı alımda olan kurda 10.30-10.40 seviyelerinde kısa vadeli realizasyonlar gelebilir.

BIST100 rallisi, bir momentum rallisi. BBVA’nın Garanti Bankası’nda gönüllü çağrı açıklaması, dün yabancı alışlarının devam etmesini sağladı. Yalnız para girişinin sınırlı hisse ile kalması, dün bankaların artı kapatmasına, BIST100’ün kayıpla kapanmasına neden oldu. Bugün dünkü düşüş sonrasında 1677’den tepki ile 1700’ün üzerine yeniden yönelim bekliyoruz.

Aralık vadeli BIST30 kontratı. Pazartesi günkü sert yükseliş hareketinin büyük kısmı, dünkü düşüş ile birlikte geri verildi. Önceki günkü yükselişle ortalamalar hızla yükselirken, kontratın dün sert düşmesi, fiyatı ortalamalara yaklaştırdı. Bugün 1849’da bulunan düzeltme noktası ile 1850’den yükselen kırmızı ortalamanın destek olmasını bekliyoruz. 1880-1882 direnç bölgesinin gün içerisinde kırılması, dünkü düşüşün düzeltmesini başlatabilir.

Aralık vadeli Dolar/TL. 10.40 direnç noktasının kırılması, yükselen ana kanal direncimiz 10.55 seviyesini hedef haline getirmiştir. Trend göstergelerin geçmişte yaptığı tepe noktalarını geçememiş olması, 10.55 kanal direncinden kar realizasyonun gelebileceğini düşündürmektedir. 10.40 desteğinin kırılması daha erken bir kar realizasyonun başlamasına neden olabilir.

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