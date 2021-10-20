ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Gelişen Piyasalarda Eylül Kayıpları geri alınıyor



Dolar endeksi son 5 işlem gününde 94,5 seviyesinden 93,5 seviyesine kadar geriledi. Böylelikle, dolar endeksi 28 Eylül’de gördüğü seviyelere yönelirken gelişmekte olan para birimleri de Eylül ayı içerisinde değer kayıplarının bir kısmını geri aldılar. Ay başından bu yana sadece 6 gelişen para birimi dolar karşısında değer kaybetti. En fazla değer kaybeden para birimlerinden sıralarsak; -%4,46 Türk Lirası, -%1,47 Hindistan Rupee, -%1,26 Brezilya Reali, -%0,94 Şili Peso, -%0,54 Arjantin Peso ve -%0,28 Tayvan Doları. Güney Afrika Randı, Rus Rublesi, Endonezya Rupisi, Meksika Pezosu, Tayland Bahtı ise dolar karşısında %1,5 ve üzerinde değer kazandı. MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar endeksi, gelişen para birimlerinde yaşanan toparlanmaya eşlik etti ve son bir ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Eylül ayında yıllık bazda eksiye geçen gelişen piyasalar bu son yükseliş ile birlikte yeniden %0,4 yıllık bazda artıya geçtiler. Türk Lirası ay başından bu yana %4,46 değer kaybederken, BIST 100 %1,67 yükselişle son bir ayın en yüksek seviyesindedir. Son 1 ayın zirvesinde olan BIST 100’e dolar bazında baktığımız zaman ise son 1 yılın en düşük seviyesindedir.

Dolar/TL 7 gün sonra geriledi. Dolar endeksi son 5 işlem günüde düşerken, Dolar/TL son 8 günün 7 işlem gününde yükseldi. TCMB’nin yarınki PPK toplantısında piyasa faiz indirimi beklentisi 50 baz olmasına karşılık TCMB yönetiminde yapılan son değişiklikler sonrasında 100 baz puanlık bir indirim kurda fiyatlanıyor. Ayrıca, TCMB’nin faiz karar metni gelecek toplantılara yönelik yeni sinyaller barındırabilir. 9.29 destek, 9.40 ve 9.50 direnç seviyelerimizdir.

Bankalar 4 günlük düşüş sonrasında yükseldi.

Bankacılık sektörü dün son bir ayın en düşük seviyesinden düşük bir işlem hacmi ile güçlü bir tepki gerçekleştirdi. Sınai sektörün limitli katkısı ile BIST100 endeksi 14 Eylül’den bu yana en yüksek seviyesinden kapandı. Dün 1428 üzerinde kapanış gerçekleşmesine rağmen işlem hacmi zayıf kaldı. Bu nedenle bugün önce 1428 üzerinde dengelenmesini, yeni katılım gelmesi durumunda ise 1441 direncine doğru yükselişin devam etmesini bekliyoruz. 1428’de alıcıların zayıf kalması durumunda 1414 desteğine geri çekilme yaşanabilir.

Ekim vadeli BIST30 kontratı. Dün 1537 üzerinde kapanışla 1514-1537 yatay bandının dışına çıkıldı. Seans içi ortalamalardan biri 1537’ye yükselerek, kırılan direnci desteklemeye başladı. 1537 üzerinde dengelenmeler 1555’de bulunan fibonacci düzeltme seviyesine yükselişin devamını sağlayabilir.

Ekim vadeli Dolar/TL. Dün, “9.3834 yatay bir direnç noktası, bu seviyeden gelecek realizasyonlarda 9.28 desteğine geri çekilme riski bulunuyor.” demiştik. 9.3635’den başlayan kar realizasyonu 9.295 seviyesine kadar sürdü ve 9.34’den kapanış gerçekleşti. Bugün seans içi ortalamamız 9.33’den yükseliyor. 9.33-9.383 bandı yönü belirleyecektir. 9.33 desteğinin kırılması 9.28’e geri çekilme, 9.383’ün kırılması 9.50’ye yükselişin devamına neden olacaktır.