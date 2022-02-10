ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Gözler ABD enflasyon verisinde

Aralık ayında yıllık %7 seviyesine ulaşan TÜFE’nin, Ocak ayı ile birlikte 1982’den bu yana en yüksek seviyesi olan %7.3’ye ulaşması bekleniyor. TÜFE beklenti aralığı %7.0-7.6 oluşurken, piyasalar enflasyonda aşağı yönlü bir sürprize pek olasılık tanımıyor. Enerji ve gıda hariç ölçülen çekirdek TÜFE’nin ise yıllıkta %5.5’den %5.9’e yükselmesi bekleniyor. ABD’de enflasyonun Şubat ayında tepe yaptıktan sonra yılın geri kalanında düşüşe geçeceği öngörülüyor.

Fed’in bu yıl içerisinde 7 faiz kararı toplantısı kaldı, bu toplantıların 5’inde faiz artırımı bekleniyor. CME’de Mart ayında Fed’in 25 baz puanlık artışı %70 olasılıkla fiyatlanırken, 50 baz puan artış için %30 olasılık veriliyor. TÜFE verisini bu kadar önemli kılan neden ise Fed’in Mart ayında faiz artırımı büyüklüğü ile ilgili bekleyiş olacaktır. ABD’de Ocak ayına ilişkin güçlü istihdam verileri, Aralık ayında yukarı yönlü revize edilen istihdamın etkisi Fed’in Mart ayında 50 baz artırım ihtimalini %30’a yükselmişti. Beklentilerin üzerinde gelecek bir enflasyon Mart ayında 50 baz puan artırım ihtimalini artırabilir.

13,63 ve 13,67’de. Fed’in Mart ayında faiz artırım büyüklüğünü şekillendirmesi beklenen ABD enflasyon verileri öncesinde dolar endeksi zayıf seyrini sürdürüyor. Aralık ayı TÜFE verisi beklentileri aşarken dolar endeksi sert bir düşüş göstermişti. Bu yüzden ABD TÜFE verisinin dolar endeksinde iki yöne de oynaklık getirebileceği unutulmamalıdır. Kısa vadede kurun 13.50-13.63 aralığında hareket etmesini bekliyoruz.

Yükseliş üçüncü güne taşındı. Yükseliş üçüncü güne taşınırken, haftanın her yeni gününde işlem hacmi ve momentum güçlendi. Hafta başından bu yana yükseliş, BIST100’ü 19 Ocak’tan bu yana en yüksek seviyesine taşıdı. Geçen haftanın en yüksek noktasının aşılması, 2022’nin tepe noktalarının bir kez daha test edilmesini teknik olarak mümkün kılmaktadır. 10 yıllık tahvil faizlerinin 16 Aralık’tan bu yana en düşük seviyeye gerilemesi ve Borsa İstanbul’da alımlar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Londra temaslarının piyasaya olumlu geri dönüşleri olabilir. Yükselişin bugün 4. gününe uzamasını, Ocak ayında geçilemeyen 2069-2100 direnç bölgesinin test edilmesini bekliyoruz.

Şubat vadeli BIST30 kontratı. Hafta başından bu yana devam eden yükseliş serisi ile birlikte geçen haftanın en yüksek seviyesi aşıldı, kontratlarda yön yeniden yukarı döndü. 2284 direncinin destek haline gelmesi ile birlikte yıl başından bu yana geçilmeyen 2410 direncine doğru yükselişin devam etmesini bekliyoruz. Destek seviyelerimiz 2284 ve 2241, direnç seviyelerimiz 2364 ve 2410’dur.

Şubat vadeli Dolar/TL. Kısa vadede yaşanan sıkışmanın etkisi ile ortalamalar etrafında fiyatlamalar devam ediyor. 13,675 yatay destek seviyesi ile 13,84’den gerileyen düşen trend direnci, yaşanan sıkışmada alt ve üst sınırları temsil edecektir. Trend halen TL lehine olmasına karşın, öncü göstergeler dolar lehinedir.