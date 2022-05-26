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ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Gözler MGK ve TCMB toplantısında

TCMB Para Politikası Kurulu bugün saat 14:00’de toplanacak. ForeksHaber ve AA’nın yaptığı beklenti anketlerine göre, ankete katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin %14'de sabit bırakılacağını öngördü.

26 Mayıs 2022 Perşembe 10:14
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Gözler MGK ve TCMB toplantısında

ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Gözler MGK ve TCMB toplantısında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazartesi günü gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Suriye’de 30 km derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için yapılan hazırlıkların tamamlanma aşamasında olduğunu, eksik kalan kısımların tamamlanması birlikte Suriye’ye harekatın başlayacağını duyurmuştu. Bugün gerçekleşecek MGK toplantısı, Suriye’de güvenli bölgeler oluşturmak için yapılan son adımların konuşulacağı ve harekat ile ilgili kararların alınacağı bir toplantı olacaktır. Ayrıca; Avrupa’nın da önemli gündem maddesini oluşturan NATO’nun genişlemesi ile ilgili son gelişmeler, Kuzey Irak’ta gerçekleştirilen Pençe-Kilit operasyonu toplantının diğer önemli gündem maddeleri olacak. Kabine toplantısı sonrasında yayınlanacak MGK bildirisinin piyasalar üzerinde etkili olmasını bekliyoruz.

TCMB Para Politikası Kurulu bugün saat 14:00’de toplanacak. ForeksHaber ve AA’nın yaptığı beklenti anketlerine göre, ankete katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin %14'de sabit bırakılacağını öngördü. Aynı zamanda iki beklenti anketinde yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da %14 oldu ve geçen aya göre değişim göstermedi. Piyasalar dövizde yaşanan yükselişin durması için para politikasına yönelik bir adım yerine enflasyona endeksli borçlanma programı açıklanmasını beklemektedir. Bu nedenle TCMB faiz kararının piyasalar üzerinde etkisi olmasını beklemiyoruz.

Dolar/TL’de 17 yeni hedef seviyesidir. Dolar/TL dün gün içerisinde 16,04-16,45 aralığında hareket etti ve bir önceki işlem gününe göre %1,98 yükselişle 16,39 seviyesinden kapattı. 5 günlük üssel ortalaması   16,07’ye 20 günlük üssel ortalaması 15,53’e yükseldi, ortalama kesişimlerine dolar lehine trendin güçlendiğini göstermektedir. Yükselen volatilite ile birlikte artan momentumun etkisi ile yükseliş 17.00’de bulunan ana direnç noktasında doğru devam edebilir.

BIST100 son 6 işlem günün en yükseğinde... Borsa İstanbul dün %1,81 yükselişle son 6 işlem günün en yükseğinden kapanış gerçekleştirdi. Arçelik’te hisse geri alımının genişletilmesi, Halkbank’ın ABD’de görülecek ceza davası ile ilgili yurt dışında yer alan bir değerlendirme ve %2’ye ulaşan kur kaybının ihracatçı şirketlere olumlu etkisi dünkü yükselişi sağladı ama yükseliş işlem hacmine yansımadı. TCMB toplantısı ve MGK kararları, 2400-2450 aralığında izlenebilir.

BIST30 Haziran ayı kontratı 2740 seviyesinden güne yükselişle başladı, gün içinde en düşük 2725, en yüksek 2806 seviyesinden işlem görürken günü %2,75 yükselişle 2805 seviyesinden tamamladı. Kapanış spot fiyatın %4,27, teorik fiyatın %2,96 üzerinde gerçekleşti. Gün sonunda açık pozisyon değişimi 2.117 artışla 529.024 oldu. Bugün 2779  pivot seviyesinin üzerinde yükselişle açılmasını bekliyoruz. Gün içi direnç seviyelerimiz 2859 ve 2912, destek seviyelerimiz 2751 ve 2698.

Dolar/TL Haziran ayı kontratı 16,55 seviyesinden güne yükselişle başladı, gün içinde en düşük 16,55,en yüksek 16,81 seviyesinden işlem görürken günü %1,87 yükselişle 16,80 seviyesinden tamamladı. Kapanış teorik fiyatın %1,22 üzerinde gerçekleşti. Gün sonunda açık pozisyon değişimi 50.601 artışla 1.231.065 oldu.  Bugün 16,72  pivot seviyesinin üzerinde yükselişle açılmasını bekliyoruz. Gün içi direnç seviyelerimiz 16,98 ve 17,14, destek seviyelerimiz 16,62 ve 16,45.

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