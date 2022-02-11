ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Gözler yarın yapılacak toplantıda

YURT İÇİ GÜNDEM ÖN PLANA ÇIKABİLİR

Hafta sonunda ve gelecek haftanın başında yurt içi gelişmeler ön plana çıkacak. Hazine Bakanı Nureddin Nebati yarın saat 14:00’te “Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri” tanıtım toplantısı düzenleyecek. Bakan toplantıda; fiyat artışlarına yönelik alınacak tedbirleri, yastık altı altınların finansal sisteme entegrasyon modelini ve KGF destekli finansman paketini açıklaması bekleniyor. İş dünyasından geniş katılımın beklendiği toplantıdan piyasaları etkileyecek sonuçlar çıkabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14-15 Şubat tarihlerinde BAE’ye ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ziyaretin halen programda olduğunu, testlerin o güne kadar negatife dönmesi durumunda ziyaretin gerçekleşeceğini belirtti. BAE lideri Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan geçen yıl Kasım ayında Türkiye’yi ziyaret etmiş, 9 alanda Türkiye ile doğrudan yatırım içeren anlaşmalar imzalamıştı. TCMB ile BAE Merkez Bankası arasında 5 milyar dolar tutarında swap anlaşması geçtiğimiz ay gerçekleşmişti. Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) Yönetim Kurulu Başkanı geçen ay Financial Times’a verdiği röportajda; birkaç fırsatı değerlendirmek için Türk Varlık Fonu ile görüştüklerini ve Türkiye’nin tüm gelişmelere rağmen cazip yatırım olanakları bulunduğunu belirtmişti. BAE’nin Türkiye'ye yatırım yapmak üzere 10 milyar dolarlık bir fon ayırmıştı, bu yatırımın detayları ilgili beklentiler piyasalarda fiyatlanabilir.

lehine. ABD enflasyonu geçen ay olduğu gibi yine beklentileri aştı, dolar endeksi yüksek gelen enflasyon verisi sonrasında son 4 günün en düşüğüne geriledi. Zayıflayan dolar endeksi ve yarın Hazine Bakan’ın açıklayacağı altınların ekonomiye kazandırılması ile ilgili açıklayacağı plan, kısa vadede kurun TL lehine gelişmesini sağlayabilir. Kurun kısa vadede 13.35-13.55 aralığında hareket etmesini bekliyoruz.

Ana dirençler zorlanabilir. 3 günlük yükseliş sonrasında gelen satışlar sınırlı kaldı ve kolaylıkla karşılandı. Bugünde 2034 desteği üzerinde güçlenmenin sürmesini, 2069-2100 direnç bölgesinin yeniden hedeflenmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BAE temaslarının yaratacağı beklentiler, gelecek hafta başında da BIST100’de 2100 direncinin hedefte kalmasını sağlayabilir.

Şubat vadeli BIST30 kontratı. Düşen trend dışında ve kısa vadeli ortalamaların üzerinde dördüncü, geçen haftanın en yüksek noktasının üzerinde ikinci kez artı kapanış gerçekleşti. Bu artı kapanışlar ile birlikte MACD ve RSI yeniden alım bölgesine yükseldi. 2284’ün üzerinde kapanışlar ile 2410 direncine doğru yükselişin devam etmesini bekliyoruz. Destek seviyelerimiz 2284 ve 2245, direnç seviyelerimiz 2364 ve 2410’dur.

Şubat vadeli Dolar/TL. 13,675 yatay destek seviyesi ile 13,84’den gerileyen düşen trend direnci arasında sıkışma dün aşağı yönde kırıldı. Alım yönünde hareket eden yardımcı göstergeler, yeniden yönünü satıma çevirdi. 13.45-13.675 aralığında denge bulunmasını bekliyoruz.

