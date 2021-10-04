ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Günlerden Enflasyon

Bugün baat 10:00’da açıklanacak Eylül ayı enflasyonun aylık %1.30 artması, yıllıkta ise %19.64’e yükselmesi bekleniyor. Piyasada enflasyon tahminleri arasında ciddi bir farklılık yaşanıyor. TÜFE'de aylık en yüksek ve en düşük artış beklentileri sırasıyla %2.30 ve %0.71 iken, yıllık tahminler aynı sıralama ile %20.90 ve % 18.94 oldu. 2021 sonu TÜFE tahmini geçen ay %16.5 iken, bu ay %17.58’e yükseldi. Eylül ayında TÜFE’nin yıllık bazda yükselişin devam etmesinin ana nedeni yine gıda fiyatları olacaktır. Enerji ve gıda gibi kalemleri hariç bıraktığımız çekirdek C enflasyon göstergesinin ise Eylül ayında da gerilemesi bekleniyor. Yine hatırlanacağı üzere TCMB para politikasında değişikliğe gitmiş, arızi koşulları dışında bırakan çekirdek enflasyona göre faiz indirimini gerçekleştirmişti. Çekirdek C tanımlı enflasyon göstergesi Temmuz ayında %17,22’den %16,76’ya gerilemesi ile birlikte TCMB 100 baz puanlık indirim yapmıştı. Bugün günlerden enflasyon, enflasyon göstergeleri arasında ise çekirdek enflasyon olacaktır.

Enflasyon ve faiz indirimi beklentileri kur üzerinde belirleyici olacaktır. Geçtiğimiz haftaya 8.8674’den başlayan Dolar/TL, 8.8554 ile değer kaybederek haftayı tamamladı. Bugün açıklanacak enflasyon rakamları öncesinde Dolar/TL’nin 8.8270-8.8680 aralığında hareket etmesini bekliyoruz. Enflasyon verileri sonrasında 8.8680 direnci kırılırsa 8.96 direncine kadar yükseliş yaşanabilir. 8.80 ve 8.8270 ana destek seviyemizi oluşturmaktadır.

BIST endeksleri tepkiyi destekliyor. BIST100’de 1400 üzerinde başlayan tepki, Cuma günü yurt dışı borsaların gün içi satış baskısı nedeniyle sınırlı kalmıştı. Borsa İstanbul’un kapanışı sonrasında yurt dışı borsaların toparlanması, Cuma günü yarıda kalan tepki alımlarını bu haftaya taşıyabilir. Bankaların yanı sıra sınai endeksinde yaşanan toparlanma ile tepkinin; ilk etapta 1418, ardından 1430 direncine doğru devam edebileceğini düşünüyoruz. 1430 direnci, tepkinin sınırlı bir düzeltmeden ileriye gidip gidemeyeceğini gösteren ana direnç olacaktır.

Ekim vadeli BIST30 kontratı. Seans içi kırmızı ortalama destek görevini göstermeye devam ederken, yönünü yukarı çevirdi. Kısa vadede 1417’de bulunan mavi ortalamanın, 1419’da bulunan düzeltme eğrisini zorlanmasını bekliyoruz. 1417-1419 direnç bölgesinin kırılması durumunda, 1535 ve 1540 dirençlerine doğru yükselişin devam etmesini bekleyebiliriz. 1506 ve 1500 destek seviyelerimizdir.

Ekim vadeli Dolar/TL. 9.00-9.05 aralığında yaşanan sıkışma aşağı yönde kırılma sinyalleri veriyor. Yardımcı indikatörler kar realizasyonunu işaret ederek gerilemeye başladı. Cuma günü 9.00 desteğinin altında, kırmızı ortalamanın üzerinde kapattı. 9.00 desteğinin bugün kırılması durumunda, 8.87 seviyesini test edebiliriz. Direnç seviyemiz 9.05’tedir.