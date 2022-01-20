ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Günlerden TCMB faiz kararı



Foreks Haber anketine katılan 17 ekonomistin 16'sı faizin değiştirilmeyeceğini öngörürken; 2022 yıl sonuna ilişkin görüş belirten 8 ekonomistin medyan tahmini %14,00 oldu, geçen ayki medyan tahmin % 11,50 seviyesinde oluşmuştu. TCMB 2022 Para ve Kur Politikası raporunda, piyasayı fonlama kompozisyonu değiştireceğini ve zorunlu karşılık adımlarının daha aktif kullanılacağı belirtilmişti. Piyasa bu yönlendirmeler ışığında TCMB’den faiz ile ilgili değişiklik beklentilerini rafa kaldırmış görünüyor. TCMB’nin bugünkü toplantısının piyasalar üzerinde etkisi olmasını beklemiyoruz. 27 Ocak’ta TCMB tarafından yayınlacak olan Enflasyon Raporu, makro ekonomik beklentiler ve piyasalar üzerinde sınırlı bir etki yapabilir.

Dolar/TL’de sıkışma artıyor. Dolar endeksi üç günlük yükselişi sonrasında dün geri çekildi, Rus rublesi Rusya’nın politik çabaları devam ettireceğini açıklaması ile dolara karşı %1 değer kazandı. Yurt dışında risk alma iştahının önceki güne görecelik toparlanma göstermesi, Dolar/TL’yi 13.40 desteğine geri çekilmesini sağladı. TCMB’nin bugünkü toplantısında faiz kararında ve faiz kararı notunda kuru etkileyecek önemli bir değişiklik beklemiyoruz. 26 Ocak Fed toplantısı ve Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim kur üzerinde etkili olabilir. 13.40-13.59 aralığında sıkışma bekliyoruz.

Bankacılık sektörü dün %5.64 yükselerek önceki günkü açılış seviyesinin üzerinde kapandı. Banka dışı sektörler ise; Rusya-Ukrayna arasında gerilimin azalması ve Cuma günü gerçekleşecek ABD-Rusya Dışişleri Bakanlarının kritik toplantısının beklenmesi ile tepki verdi. BIST100 ile ilgili kısa vadeli beklentimiz; 1988’in pivot nokta olmak üzere 1893-2073 aralığında yatay bir seyir izlemesidir. Dünkü güçlü yükseliş sonrasında bugün yükselişin hız kesmesini, 2014 ve 2000 desteklerine doğru bir kar realizasyonu bekliyoruz.

Şubat vadeli BIST30 kontratı. Dün aşırı satım bölgesinden gelecek alımlar ile 2225 ve 2297 dirençlerine yeniden bir geri dönüş beklediğimizi belirtmiştik. Aşırı satım bölgesinden beklediğimiz yükseliş, beklediğimizden daha güçlü gerçekleşti. Dünkü yükselişin bugün 2325’de bulunan ortalamalarda konsolide olmasını bekliyoruz. 2297 desteği üzerinde bugün kalınması, ilerleyen günlerde yeniden 2410’na doğru bir hareket başlatabilir. Dünkü sert yükselişten sonra bugün 2297 üzerinde kapanış, yükselişin kalıcılığını gösterecektir.

Şubat vadeli Dolar/TL. 13.71’de bulunan yatay ana destek seviyesinden gelen alımlar ile dün 14’de bulunan seans ortalamaları test edildi ama geçilemedi. RSI alım bölgesinden geri döndü, MACD halen satım bölgesinde seyretti. 14’de bulunan ortalamalardan gelen satışlar ile 13,71-14 arasında sıkışmanın devamını bekliyoruz.