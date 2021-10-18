ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Jeopolitik gelişmeler ön plâna çıkıyor

Suriye’de bulunan Türk güvenlik güçlerine yönelik saldırıların son dönemde artış göstermesi, saldırılar sonucu şehitler vermemizin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de halen var olan terör bölgeleri ya bize söz verildiği şekilde temizlenir ya da biz gider bunu kendimiz yaparız." demişti. Cuma günkü açıklamasında ise; Suriye'de mücadelemiz bundan sonraki süreçte çok daha farklı bir şekilde devam edecektir.” dedi. Tahammülümüz kalmadı açıklamasından sonra yaptığı bu son açıklama Türkiye’nin kendi başına adımlar atacağının bir mesajıydı. Nitekim bu açıklamanın olduğu gün Suriye İdlib’te askeri konvoyumuza bir saldırı daha gerçekleşti. Hafta sonunda yayınlanan Reuters'in haberine göre Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki YPG terör örgütüne yönelik yeni bir askerî harekat hazırlığına başladı. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyu Roma'da Ekim ayı sonunda yapılacak G20 zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği, görüşmelerden sonuç çıkmazsa harekatın başlatılacağı belirtildi. Türk kaynaklarına dayandırılarak, harekatta Tel Rıfat’ta bulunan terör unsurlarının hedef alınacağı, zamanlaması ve kapsamının belli olmadığı belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün Suriye’de ateşkes hatları muhafaza edilmeli açıklaması, Türkiye’nin ciddiyetinin ABD ve Rusya tarafının anlaşıldığının göstergesi olduğunu söyleyebiliriz. Suriye’ye yönelik bir harekat hazırlığı artık piyasaların gündemine girecektir.

Dolar/TL’de yön bu haftada yukarı. Cuma günü artan jeopolitik riskler nedeniyle Dolar/TL haftayı 9.26 ile rekor seviyede tamamladı. Bu hafta Perşembe günü TCMB’nin faiz kararı ve Suriye bölgesinde Türkiye’nin askeri harekat başlatacağına yönelik haberler TL’de değer kaybını devam ettirebilir. 9.38 ve 9.50 direnç seviyelerimizdir.

. BIST 100 geçen haftayı kur ve faizlerde yaşanan rekorlara rağmen %0.8 artışla tamamladı. Bankalar Cuma günü %2.3 ile sert bir düşüş yaşadı. TCMB faiz toplantısı öncesinde bankalara gelen bu sert satışlar, BIST100 için faiz kararının önemini göstermektedir. Hafta sonu Türkiye’nin Tel Rıfat’a yeni bir harekat hazırlığında olduğuna yönelik çıkan haberler, bugün gün içerisinde 1394’e doğru geri çekilmemize neden olabilir. 1415 direnç, 1394 ve 1375 destek seviyelerimizdir.

Ekim vadeli BIST30 kontratı. Cuma günü gelen satışlara 1505 seviyesinden tepki alımları gelse de gün sonu kapanış kırmızı ve mavi ortalamaların altında gerçekleşti. 1514 ana desteğinin korunması, 1514-1537 bandını geçerli kılsa da bugün 1514 üzerinde baskının arttığını gözlemleyeceğiz. 1514’ün kırılması, 1375 dip noktasından başlayan tepkinin sona ermesi ve 1375 dip noktasının yeniden test edilmesi anlamını taşır. 1519 ve 1537 direnç seviyelerimizdir.

Ekim vadeli Dolar/TL. Cuma günü, “9.28 direnç seviyesinden sınırlı bir realizasyon gerçekleşebilir.” demiştik. Cuma günü 9.28 seviyesinden 9.22’ye kadar gün içi realizasyon oldu ama kapanış 9.2755’den gerçekleşti. Yurt dışı işlemlerde Cuma günü doların yükselmesi, bugün 9.28 direncinin desteğe dönüşüp 9.38’e yükselişin devamını sağlayabilir. 9.22 destek, 9.38 direnç seviyemizdir.