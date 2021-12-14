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ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Merkez Bankalarının Haftası

Merkez bankaları bu yılın son toplantılarını bu hafta gerçekleştiriyor, tam 22 merkez bankası toplanacak. FED, ECB, BOE ve BOJ toplantıları en önemli toplantılar olarak ön plana çıkıyor.

14 Aralık 2021 Salı 09:56
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Merkez Bankalarının Haftası

ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Merkez Bankalarının Haftası


FED Çarşamba günü kararını açıklayacak; Kasım ayında aylık 120 milyar $ olan varlık alımının aylık 15 milyar $ azaltılması kararlaştırılmıştı, bu toplantısında ise varlık alımı azaltım hızını 30 milyar $’a yükseltilmesi bekleniyor. FED’in varlık alım programını Mart 2022’de sonlandırması, artan enflasyon endişelerine bağlı olarak gelecek yılı 2-3 kez faiz artırımı ile tamamlaması beklentilere yansıyor. BOE ve ECB’nin toplantısı ise Perşembe günü gerçekleşecek. Omicron varyantı nedeniyle yeni kısıtlama kararları alan İngiltere’nin ilk faiz artırımını Şubat ayında yapması bekleniyor. BOE’nin faiz kararı öncesinde açıklanacak işsizlik oranları ve enflasyon verileri yakından takip edilecek. ECB’nin 1,85 trilyon € büyüklüğünde Pandemi Acil Varlık Alım Programı’nı  Mart 2022’de sonlandıracağını açıklamasını, varlık alımı sonlandırılsa bile varyantın bölge ekonomisi üzerinde olumsuz etkileri nedeniyle destekleyici politikalarını sürdürmesi bekleniyor. BOJ toplantısı Cuma günü gerçekleşecek, BOJ’un Mart 2022’de bitecek varlık alım programını uzatabileceği bekleniyor. Gelişmekte olan ülkelerden Rusya ve Macaristan’ın bu hafta faiz artırması beklenirken, Perşembe günü gerçekleşecek TCMB toplantısında 100 baz puanlık indirim bekleniyor.

Faiz indirimi ile doğrudan müdahale beraber olmaz. TCMB dün 2.5 milyar $, Aralık ayı başından bu yana toplam 4 milyar $ sattı ama kur müdahale edilen seviyelerin altına gerilemedi. TCMB piyasa beklentisine paralel Perşembe günü 100 baz puan faiz indirir ve doğrudan müdahalelere devam ederse rezervler ile ilgili endişeler yeniden gündeme gelebilir.  Bugün 13.74-14.48 bandında hareket etmesini bekliyoruz.

BIST100’de tıkanıklığı kur çözdü. TL’de hızlı değer kaybı BIST100’e güçlü alımlar olarak yansıdı. TCMB’nin gün sonuna kadar müdahalesinin sürmesi ile kur en düşükten kapatırken BIST100’de 152 $ seviyesinden günü tamamladı. Dolar değer kazanırken finans dışı, TL değer kazanırken finans sektörü ön plana çıkacaktır. Destek seviyelerimiz 2089 ve 2073, direnç seviyelerimiz 2117 ve 2122 seviyeleridir.

Aralık vadeli BIST30 kontratı. Perşembe ve Cuma günü kanal dirençlerinden gelen satışlar sonrasında kontrat haftaya oldukça güçlü bir başlangıç gösterdi. Siyah seans içi yükseliş trendinin üzerinde kapanış sonrasında 2275 ile 2354 aralığında kırmızı trend içerisinde hareket etmesini bekliyoruz. 2275 desteği kırılması durumunda dünkü güçlenme sona erecektir.  Destek seviyelerimiz 2275 ve 2228, direnç seviyelerimiz 2354 ve 2400 seviyeleridir.

Aralık vadeli Dolar/TL.  TCMB’nin müdahalesi öncesinde kurda yatay direnç kırılması sonrasında 14.94’de bulunan ana dirence doğru yükseliş yaşandı. Müdahale sonrasında ise 14.00 desteğine geriledi. 13.93-14.30 önemli bir destek bölgesidir. Bu bölgede güçlenme ilerleyen günlerde 14.55-14.74 aralığına yükseliş getirebilir.

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