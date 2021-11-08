 ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Merkez Bankası Başkanları bir arada

BU HAFTA MERKEZ BANKASI BAŞKANLARI BİR ARADA

Cuma günü ABD tarım dışı istihdam rakamları beklentilerin üzerinde artarken, işsizlik oranları beklentilerin altında gerçekleşti. Güçlü büyümeye yönelik sinyaller global piyasaların risk alma iştahının yüksek kalmasını sağladı. FED, ECB ve BOE Başkanlarının enflasyon ile ilgili açıklamaları geçen hafta risk alma iştahını artıran bir diğer unsurdu. Bu hafta bu üç merkez bankasının başkanı Salı günü, Ekonomi, Finans ve Merkez Bankacılığında Çeşitlilik ve Kapsamı ile ilgili sanal ortamda bir konferansta bir araya gelecekler, para politikası ve enflasyon ile ilgili açıklamaları piyasalarda risk alma iştahı açısından önemli olabilir. 10 Kasım’da Çin ve ABD’de açıklanacak TÜFE verileri ise haftanın en önemli verileri olarak ön plana çıkacak. Çin’de yıllık enflasyonun %0.7’den %1.4’e yükselmesi, ABD’de aylık manşet enflasyonun bir önceki aya göre hızlanması ile %0.5, çekirdek enflasyonda bir önceki aydan hızlı bir şekilde %0.3 artması bekleniyor.

Dolar/TL’ye tarım dışı yön verecek. ABD’de tarım dışı istihdam artışı 550 bin ile beklentileri aştı, işsizlik oranları ise pandemi öncesi döneme biraz daha yaklaştı. Güçlü veri sonrasında dolar endeksinde 2021 zirvesinden kar realizasyonları görüldü. FED dışında diğer büyük merkez bankalarının da güvercin bir politika izleyecek olması doları ön plana çıkarabilir. TCMB’nin faiz indirimine devam edeceği beklentisi ile 9.64 desteğinin üzerinde, 9.77 ve 9.85 dirençleri takip edilebilir.

BIST100 rekor peşinde. Cuma günü BIST30 yükselişini sürdürerek tüm zamanların en yüksek kapanış rekorunu geliştirdi. BIST100 artı kapanışlarını sürdürerek 1589’da bulunan zirve seviyesine biraz daha yaklaştı. Dünya piyasalarında risk alma iştahı ve BIST100’de güçlü momentum bir araya geldiğinde 1589 zirve seviyesi kırılabilir görülmektedir. 1589 zirvesinin kırılması durumunda 1618 ve 1632 dirençleri ön plana çıkacaktır. Haftalık destek seviyesi 1558 seviyesinde bulunmaktadır.

Aralık vadeli BIST30 kontratı. Cuma günü 1725 kırıldı ve tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapanış gerçekleşti. Bu hafta 1689-1751 aralığında yükselen trend içerisinde 1752 ve 1771 dirençleri ön plana çıkacak. Gün içi geri çekilmelerde 1743 desteği takip edilebilir.

Aralık vadeli Dolar/TL. Geçen hafta 9.93 desteğinin üzerinde tamamlandı. Bu hafta, yükselen trend desteği 9.90’dan kırmızı ortalama ile birlikte yükselerek 9.93 yatay desteğini güçlendirecek. 9.90-9.93 destek bölgesinden güçlenme sonrasında yükselen trend boyunca 10.14’de bulunan direncinin test edilmesini bekliyoruz.