ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Merkez Faizi sabit mi tutacak?

FAİZİN UZUN SÜRE SABİT TUTULACAĞININ SİNYALLERİ

TCMB 500 puanlık faiz indirimi serisini dünkü Para Politikası Kurulu toplantısı ile sonlandırdı, piyasa beklentisine paralel haftalık repo faizini %14.00 seviyesinde sabit tuttu. Faiz karar metninde en önemli değişiklik, TCMB’nin bekleyiş süresi ile ilgili olan cümleydi. TCMB Aralık ayındaki faiz indirimi sonrasında 2022’nin ilk çeyreğinde mevcut politikaların etkilerini izleyeceğini faiz karar metninde yer vermişti. Dün yayınlanan notta bir izleme sürecinin devam ettiği, zamanlamanın ise kaldırıldığı görüldü. Döviz fiyatlarında yaşanan yükselişin etkilerinin enflasyonla ilişkilendirilmesinin metne girmesi; TCMB’nin uzun bir süre faizi sabit tutacağı sonucuna varabiliriz, bu tamamen piyasanın beklentileri ile uyumludur. Faiz değişikliği olmayacağının diğer bir sinyali, TCMB’nin tüm politika araçlarıyla Türk lirasını öncelikleyecek politikalar atacağını nota eklemesidir. TCMB TL’nin değer kaybına uğrayacak bir adım atmayacağının öncelik olduğunu metne ekleyerek, faizi sabit tutacağını yönelik sinyallerini güçlendirmiştir.

TCMB’nin faizi sabit tutması ve faiz indirimi algısını yaratacak kelimeleri çıkarması, faizi ve TL’yi olumlu yönde etkiledi. Dolar endeksinin ikinci gününde gerileme eğiliminde olması ve yurt dışında risk alma iştahının toparlaması, TL’yi döviz sepeti karşısında %0.55 değer kazanmasını sağladı. 26 Ocak Fed toplantısı, jeopolitik riskler açısından yarın ABD-Rusya Dışişleri Bakanları toplantısı yakından izlenecek. Kısa vadede takip ettiğimiz 13.40-13.59 aralığında sıkışma aşağı yönde kırıldı. 13.14-13.54 aralığında daha geniş bir bant içerisinde kurun hareket etmesini bekliyoruz.

BIST100’de iç dinamikler ön planda. Kamu bankalarına yapılacak 51.5 milyar TL sermaye enjeksiyonu, özel bankalarda ralliyi sona erdirdi ve bankalar %0.96 geriledi. Doğalgaz tedariğinde yaşanan sıkıntılar, enerji maliyetinin daha fazla artış yaratacağı endişeleri, sınai sektöre satış getirdi. 2068 direnci bu haber akışı ile bir kere daha güçlü satış üretti. Kısa vadeli beklentimiz; 1988’in pivot nokta olmak üzere 1893-2073 aralığında yatay bir seyir izlemesidir. Bugün dünkü düşüş sonrasında 2014-2068 bandına yeniden yönelim bekliyoruz. 2014 üzerinde kapanış kısa vadeli güçlenme çabası açısından önemli olacaktır.

Şubat vadeli BIST30 kontratı. Dün seans içi ortalamalardan gelen kar realizasyonları, 2200 destek seviyesinden gelen güçlü alımlar ile karşılanarak kapandı. Direnç ve destekten gelen güçlü tepkiler, kısa vadede sıkışmanın etkili olacağını gösteriyor. 2200-2225 güçlü destek bölgesinde alımların gelmesini, 2300 üzerinde kalınması durumunda 2410 direncinin bir kere daha test edilmesini bekliyoruz.

Şubat vadeli Dolar/TL. 13.71’de bulunan yatay ana destek seviyesi dün kırıldı. RSI bir önceki dip noktasına yönelirken, MACD bir önceki dip noktasının altına gerileyerek kırılan yatay desteği onayladı. 13.73 direnç olmak üzere 13.42 desteğine geri çekilme görebiliriz. Trend TL lehine oluşmaya başlamıştır.