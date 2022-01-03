ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Noel Baba Ralisi Sönük Geçti

S&P500’ün %25 üzerinde yükseliş sağladığı yıllar sonrasında %10 medyan getiri sağlaması bu yıla da umutlu bakılmasını sağlıyor. Bu hafta oldukça önemli ekonomik veriler bizi bekliyor. Aralık ayı Omicron varyantının hızla yayıldığı bir aydı ve bu aya ilişkin hizmet ve sanayi PMI verileri ekonomilerin ne derecede etkilendiğini bize gösterecek. Bugün Almanya ve Euro Bölgesi imalat PMI verileri açıklanacak, İngiltere bugün Noel tatilinde olacağı için İngiltere’de İmalat PMI ve ABD’de ISM İmalat yarın açıklanacak. Dünyada Omicron varyantının etkisi ile hem hizmet hem imalat endekslerinde bir önceki aya göre gerileme bekleniyor. Çarşamba günü FED’in Aralık ayı toplantı tutanakları ve Cuma günü ABD tarım dışı istihdam rakamları yakından takip edilecek. ABD’de varyantın etkili olduğu ayda istihdamın 200 binden 400 bine yükselmesi bekleniyor.

Türkiye’de haftanın en önemli verisi bugün saat 10:00’da açıklanacak. Kurlarda yaşanan yükseliş ve benzin fiyatlarında artışın etkisi ile aylık %8.10 TÜFE’nin artması ve yıllıkta enflasyonun %29.58’e ulaşması bekleniyor. Yıl başı ile birlikte gelen zamların etkisi ile Ocak ayında enflasyon yükselişini sürdürecektir.

Yılbaşı ile birlikte elektrikten doğalgaza bir çok kaleme zamlar geldi. Enflasyon bekleyişlerinin bozulması ile birlikte 14.00’de bulunan direnç seviyesinin test edilmesini bekleyebiliriz. 13.50-14.00 aralığı TCMB’nin Aralık ayında doğrudan müdahale ettiği bir bölgeydi o yüzden 14’de yatay bir direnç oluşturmuştu. 14 direncinin kırılması durumunda 18.40’dan geri çekilmenin geri alınması ihtimali artacaktır, bu nedenle 14 seviyesi önemlidir.

BIST100 denge arayışında. BIST100 dolar bazında yeniden 140 $ seviyesinin altına gerilemiş olsa da halen TL bazında zayıf bir görüntü çiziyor. 2412’den 1730’a büyük düşüş sonrasında tepkiler oldukça sınırlı kaldı. Döviz pozisyonu ve geliri olan şirketler üzerinden seçici hareketlerin yeni yılın ilk haftasında da devam edeceğini düşünüyoruz. Destek seviyelerimiz 1834 ve 1806, direnç seviyelerimiz 1891 ve 1904’dür.

Şubat vadeli BIST30 kontratı. Şubat vadeli kontrat seans içi ortalamalarının altında hareket ederken, yardımcı göstergeleri satım bölgesinde bulunmaktadır. Satış baskısının kırılması için 2150’nin üzerinde dengelenme, tepki hareketinin başlaması için 2207 direncinin kırılması gerekmektedir. Destek seviyelerimiz 2059 ve 2000, direnç seviyelerimiz 2150 ve 2207’dir.

Şubat vadeli Dolar/TL. Şubat vadeli kontrat seans içi ortalamaların üzerinde hareket ederken, yardımcı göstergeler alım bölgesinden yükselmektedir. 13.71’de kesişen ortalamalar güçlü bir destek oluştururken, kırmızı ortalamanın mavi ortalamayı kesecek olması yükselişin güçlenebileceğine işaret etmektedir. Destek seviyelerimiz 14.20 ve 13.71, direnç seviyelerimiz 14.85 ve 16’dır.