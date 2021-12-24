ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Noel ile yılbaşı arasındaki hafta

Yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul’da; Ağustos-Eylül ayında 686 milyon dolar alış, Ekim ayında 153 milyon dolar satış, Kasım ayında 1 milyar dolar alış ve Aralık ayında geçen haftaya kadar 335 milyon dolar satış yapmışlar. 26 Kasım haftasından geçen haftaya kadar kurun yükselişe geçtiği süreçte yerli yatırımcı kura karşı korunma aracı olarak BIST’te pozisyon alırken yabancı yatırımcı 400 milyon dolar satmış. Dolar/TL yükselirken BIST’te satışta olan yabancıların, kur 18.4’den 11.20’ye gerilemesi ile geçmiş aylarda aldıklarından ne kadar satışta olduklarını ise gelecek hafta TCMB verileri ile öğreneceğiz. DIBS piyasasında yabancılar geçen hafta 95 milyon dolar satış gerçekleştirmişler. Kur ve tahvil faizlerinin gerilediği bu haftada yabancı değişimlerini de gelecek hafta göreceğiz. Bugün Noel tatili ile tüm önemli yurt dışı piyasalar kapalı olacak. Avustralya, Hong Kong, İngiltere, Kanada, İrlanda, Yeni Zelanda Pazartesi günüde Noel tatili nedeniyle kapalı olacak. Salı günü Avustralya, İngiltere, Kanada ve Yeni Zelanda Hediye Günü nedeniyle kapalı kalmaya devam edecek. Borsa İstanbul’da tarihsel olarak işlem hacminin en düşük olduğu hafta yabancıların Noel ile Yılbaşı tatilleri arasında dönemdir. Bugün itibariyle bu döneme giriyoruz.

Dolar/TL denge noktalarına yaklaştı. Yıl sonuna kadar TL için çok uygun koşulların oluştuğunu belirtmiştik. Bu uygun koşullar dün panik satışlar ile birleşince 10.23’e kadar bir düşüş gerçekleşti. Yeni ekonomik modelin temelini ihracat, üretim ve yatırım oluşturduğu için kurun belli bir seviyeye inmesi ve kalıcılık kazanması zor olacaktır. 100 günlük ortalama 10.70’den geçmektedir. 10.20-11.20 aralığı gelecek üç aylık dolarihtiyacı için uygun bir aralık olabilir.

BIST100 kur yükselişinde rekorlar kırarken, kurun geri geldiği süreçte düşüşü devre kesiciler ile oldu. Dün endekste toparlanma çabası yine kurda yaşanan düşüşle sınırlansa da BIST100 ufak bir artı kapanışla kuru yenmeyi başardı. TL’nin %7 değer kazanmasına karşın ihracat ve döviz geliri olan şirketler artı kapatabildi. Yabancıların Noel tatili ile kapalı olması nedeniyle bugün toparlanma çabasının tepkiye dönmesini bekliyoruz. 1814-1830 dirençlerinin aşılması 2000-2150 aralığına doğru tepki başlatabilir. 1750 destek seviyemizdir.

Aralık vadeli BIST30 kontratı. Önceki gün olduğu gibi 1932’de bulunan yatay destek üzerinde satışlar karşılandı. 1932-2024 aralığında satıcıların azaldığı ve desteğin güçlendiği görüldü. 2024 direnci kırılması durumunda 2250’de bulunan ortalamalara kısa vadeli tepki hareketi başlayabilir. Destek seviyelerimiz 2000 ve 1932, direnç seviyelerimiz 2104 ve 2250’dir.

Aralık vadeli Dolar/TL. Düşüş sonrasında gelen tepkilerin satışla karşılanması ile birlikte 11.64 desteğine doğru geri çekilme beklediğimizi söylemiştik, dün bu desteğinde kırılması ile 10.15 seviyelerine kadar sarkma yaşandı. Artık, 10.78-11.64 aralığında toparlanma ve dengelenme çabası bekliyoruz, 11.64 üzerine çıkılması satış baskısını kıracaktır.

