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ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Omicron belirsizliğinin iyimserliği

Omicron varyantı, delta varyantına göre daha bulaşıcı ve tehlikeli olması nedeniyle yakın zamanda delta varyantının yerini alması bekleniyor.

09 Aralık 2021 Perşembe 11:05
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Omicron belirsizliğinin iyimserliği

ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Omicron belirsizliğinin iyimserliği

Güney Afrika’da dün 19.842 yeni vaka açıklandı; %26.8 test pozitif oranı, 374 hastaneye yatış sayısı ve 36 ölüm kaydedildi. İlk verilere göre Omicron varyantı bulaşanların, hastaneye yatış ve ölüm oranlarının düşük olması nedeniyle global piyasalar Omicron varyantı nedeniyle kayıplarının büyük bir kısmını geri aldı. Fakat Omicron varyantının mevcut aşılara ve kazanılan bağışıklıklara etkisi belirsizliğini koruyor. Dün gün boyu çelişkili açıklamalar belirsizlik yarattı. Güney Afrika’da bir laboratuvar çalışma sonuçlarına göre 2 doz Biontech aşısının kısmen etkili olduğunu açıkladı. Pfizer hisseleri bu araştırma sonucu sonrası seans içi öncesi işlemlerde %7 düşüşle açıldı, Pfizer CEO’su 2 doz Biontech’in koruduğunu, 3 doz Biontech’in Omicron varyantını etkisiz hale getirdiğini açıklaması, hisseyi seans öncesi işlemlerde %5 artıya geçirdi. Sonuç olarak Omicron varyantın çok hızlı yayıldığı ama hafif atlatıldığına dair iyimserlik piyasalarda fiyatlanmaktadır. Aşıların etkisi konusunda kafalarda başka soru işaretleri oluşursa piyasalarda iyimserlik son bulabilir.

Dolar/TL’de geri çekilme 13,50’de bitmişe benziyor. TL’de dün diğer gelişmekte olan birimlerine göre pozitif ayrışmayı konu etmiştik. 13.50 destek seviyesi kırılsaydı, TCMB’nin faizi sabit tutacağına yönelik fiyatlamalar da etkili oluyor diyebilirdik. Fakat 13,50 destek seviyesinden gelen güçlü alımlar ile destek onaylandı. Bugün için destek seviyelerimiz 13.67 ve 13.53, direnç seviyelerimiz 14.03 ve 14.27 seviyeleridir. 

BIST100, 2000’nin üzerinde. Bir gün önce bankalar durmuş, finans dışı tüm sektörler yükselmiş ve BIST100’de rekor kırılmıştı. Dün bankalar %2 oranında yükselerek BIST100’ü 2000’nin üzerine taşıdı. İşlem hacmi ve momentum korunarak 150$ seviyesine yönelim sürüyor. Kurun yatay kalması durumunda 2025-2050 seviyelerinde ilk önemli dolar direnci test edilmiş olacak. Destek seviyelerimiz 1994 ve 1980, direnç seviyelerimiz 2025 ve 2050 seviyeleridir.

Aralık vadeli BIST30 kontratı. Dün belirttiğimiz 2200-2205 dirençleri gün içerisinde etkili olduysa da gün sonunda gelen alımlar ile kırılıp destek haline dönüştüler. Güçlü momentum sınırlı düzeltmeler ile birlikte yükseliş devam ediyor. Yeni seans içi kanal direncimiz olarak 2225’i, kanal desteğimiz olarak 2145’i takip ediyoruz. Destek seviyelerimiz 2200 ve 2145, direnç seviyelerimiz 2225 ve 2250 seviyeleridir.

Aralık vadeli Dolar/TL.  Dün, “Kırmızı ortalama kırılması ile birlikte 13,72’de bulunan yatay desteğe gerileme yaşanmaktadır. 13,72-13,90 bandında yatay sıkışmanın devamını bekliyoruz.” demiştik. Dün en düşük 13,61 gördükten gelen güçlü alımlar ile satış baskısı kırıldı. Kontratın 13,82-14,06 aralığında yatay trend izlemesini bekliyoruz.

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Günlük BültenOmicron
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