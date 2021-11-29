ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Omicron

Güney Afrika'da tespit edilen yeni varyant, İngiltere’nin Güney Afrika’ya seyahat yasağı uygulaması ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) özel olarak toplanacak olması Cuma günü piyasaların gündemine oturmuştu. DSÖ, yeni varyantı “endişe verici tür” olarak tanımladı.

Sebep olarak; çok mutasyona sahip olması ve daha yüksek bulaşma riski olarak açıklandı. Aşılı kişilere de bulaşması ve çok fazla mutasyona sahip olması, dünyada bir çok ülkenin riskli ülkelere karşı seyahat yasağı uygulamasına neden oldu. Cuma günü Belçika’da 2 vaka tespit edilmesi ardından hafta sonu vaka görülen Avrupa ülke sayısı 5’e yükseldi. Pfizer, en geç iki haftaya kadar aşılarının yeni varyant türüne ilişkin etkinliğini test edebileceklerini, gerekirse aşılarını 6 hafta içerisinde yeniden tasarlayacaklarını ve 100 gün içinde ilk dozların hazır olabileceğini açıkladı. DSÖ’nün endişe verici bir tür olarak açıklaması, aşıların varyanta karşı etkisinin belirsizliği; Avrupa borsalarına son 17 ayın, S&P500 endeksine son 9 ayın en büyük günlük düşüşünü yaşattı, petrol 10 $ geriledi. En büyük düşüşler; ulaştırma, eğlence, konaklama ve enerji sektörlerinde gerçekleşti. Cuma günü ABD’de Black Friday alışverişlerinde mağazalarının geçen yıllara göre daha az kalabalık olduğu kaydedildi. Piyasaların ve sokakların yeni endişesinin ismi omicron oldu. Bu hafta, varyantın görüldüğü ülke/kıta sayısı ve vaka sayılarının artışı piyasalarda satış baskısı için belirleyici olacaktır.

Dolar endeksi omicron endişeleri ile %0.74 oranında düştü, 10 yıllık ABD tahvilleri %1.50’nin altına gerilerken FED’in faiz artırımına yönelik beklentiler 2023’e ötelendi. Vakaların ABD’de de görülmesi durumunda dolar daha fazla zayıflayabilir. Bu nedenle, bugün kurun 12.00-12.50 aralığında kalmasını bekliyoruz.

BIST100’de yükselen trend zarar gördü. Varyant endişeleri ile seans içi yükselen trend kırıldı, kar realizasyonları tetiklendi. Bugünde global piyasalar ve emtialar da yaşanan düşüşün etkisi ile BIST100’de satış baskısı etkili olacaktır. 1732 desteği kırılmadıkça sınırlı kar realizasyonu olarak yorumlayabiliriz. Günlük destek seviyelerimiz 1755 ve 1732, direnç seviyelerimiz 1781 ve 1790 seviyesidir.

Aralık vadeli BIST30 kontratı. Cuma günü kırmızı ortalama ve yükselen trendin oluşturduğu ana trend kırıldı, mavi ortalamaya kadar geri çekilme sonrasında gelen alımlar ile kapanış gerçekleşti. Yükselen trendin kırılması, yardımcı göstergelerin düşüşe işaret etmesi kontratlarda destek arayışının başladığını göstermektedir. 1930 ve 1915 desteklerinin test edilmesini bekliyoruz, bu destek bölgesinin kırılması 1845’e doğru satışların devam etmesine neden olur. 1960 ve 1964 direnç noktalarıdır.

Aralık vadeli Dolar/TL. Kontratta düşüş Cuma günü yükselen kanal desteğinde sona erdi, seans içi ortalamaların geçilmesi ile yönünü yukarıya çevirdi. 12.53, yükselen kanal desteği ve ortalamaların yükselişi nedeniyle ana destek olmuştur. Günlük olarak 12.71 desteğinin korunması durumunda; gün içi 12.92 ve 13.03 dirençleri test edilebilir.