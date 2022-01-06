ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Tahvil faizlerinin işareti

Aylardır Delta ve Omicron varyatını, FED’in varlık alımının azaltımını, rekorlar kıran enflasyon oranlarını, FED’in faiz artırım olasılıklarını hep borsalar yönüyle analiz ettik. Çünkü, ABD tahvil piyasaları son bir yıldır derin bir sessizlik içerisindeydi. FED’in varlık alımını azaltma kararı ve Komite üyelerinin gelecek yıllara ilişkin faiz artırım beklentileri daha çok 2 yıllık tahvil faizlerinde fiyatlanmış, tahvillerin vade süresi uzadıkça fiyatlamalar zayıf kalmıştı. 2022 yılına ABD tahvil faizleri oldukça hızlı bir giriş yaptı. 10 yıllık tahvil faizleri son 20 yılın en keskin yükselişi ile yeni yıla başladı, 5 yıllık tahvil faizleri Şubat 2020 seviyelerine yükseldi. Omicron varyantına kadar yeni tür varyantlar, ekonomik büyüme ve para politikaları hakkında belirsizlikler yaratıyordu. Fakat Omicron varyantının daha tehlikeli olan delta varyantının yerini alması ile birlikte ekonomik büyümeye yönelik fiyatlandırmalar güçlendi. FED’in dün gece yayınlanan tutanaklarında, faiz oranlarının sadece önceden beklenenden daha yakın zamanda değil, daha hızlı da artırmasının gerekebileceğinin konuşulduğunu gösterdi. Dünya borsalarını endişeye salan gelişme, FED’in bilançosunun daraltılmasının Aralık ayında tartışılmaya başlanması oldu.

Dolar/TL 12.50-14 bandında, dirençler denenecek. ABD’de Aralık 2021 ADP özel sektör istihdamı, normalleşmenin ilk ayı olan Mayıs 2021’den bu yana en yüksek artışı kaydetti. Omicron’un en etkili olduğu ayda istihdam artışını eğlence ve konaklama sektörü sağladı. ABD’de güçlü istihdam artışı, güçlü büyüme beklentileri ve yükselmeye devam eden emtia fiyatları FED’i daha şahin bir tutum sağlanmasına neden olacaktır. Türkiye’de yüksek enflasyonist bekleyişler ile birlikte ele aldığımızda Dolar/TL’nin 12.5-14 bandını yukarı yönde zorlamasını bekleyebiliriz. 14 ana direncinin kırılması yükselişi hızlandırabilir.

. Yeni yılın ilk üç işlem gününde dünya borsaları yükselirken, BIST100 %7.95 artışla dünya borsaları içerisinde zirveye yerleşti. 2410 zirvesinden yaşanan sert düşüşün tepki hareketinin gerçekleşmesi, Borsa İstanbul’u yeni yılda tepe noktaya taşıdı. Yabancı takas oranının %40.38 ile halen tarihi en düşük seviyede olması halen kura hassasiyetin sürebileceğini gösteriyor. Belli bir oranda kurda yükseliş olmadan yaşanacak yükseliş endeksi dolar bazında pahalı hale getirebilir, diğer yandan kurun 14’ü aşması volatilite ile birlikte risk algısını yükseltebilir. Destek seviyelerimiz 1973 ve 1945, direnç seviyelerimiz 2010 ve 2066’dır.

Şubat vadeli BIST30 kontratı. Tepki hareketi, bir önceki tepe noktaların geçilmesi ile birlikte yükselen kanal içerisinde gerçekleşmeye başladı. Yardımcı göstergelerin alım bölgesinde yükselmesi, kırmızı ortalamanın mavi ortalamayı yukarı yönde kesmesi tepki hareketinin güçlendiğini gösteriyor. Kısa vadede 2425 direncine kadar yükseliş devam edebilir. Destek seviyelerimiz 2200 ve 2165, direnç seviyelerimiz 2424 ve 2525’tir.

Şubat vadeli Dolar/TL. Kısa vadeli yükselen kanaldan yatay trende geçildi. 13.71’de bulunan ortalamaların üzerinde güçlenme devam ederken yardımcı göstergeler alım bölgesinde hareket ediyor. Destek seviyelerimiz 13.71 ve 12.32, direnç seviyelerimiz 14.85 ve 15.98’dir.