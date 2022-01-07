ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Tarım dışı istihdam ve FED

TARIM DIŞI İSTİHDAM VE FED

Tutanakların yayınlanmasının sonrasında Fed’in Mart ayı toplantısında çeyrek puanlık bir artış olasılığı %80 olarak fiyatlandı. Vadeli işlemlerde Fed’in 2022'de 3 kez faiz artırımı yapacağı fiyatlanırken, 4. bir artırım göz ardı edilmiyor. Fed’in faiz artırımı ile niceliksel sıkılaştırmayı beraber düşünmesi bile büyük bir cesaret, FED bu cesareti tarım dışı istihdam rakamlarından alıyor. FED üyeleri artık ekonominin tam istihdama ulaştığını ve teşvikler devam ettiği taktirde; ekonominin daha fazla ısınacağını, yüksek fiyatların kalıcı olacağını düşünüyor. Pandemiden bugünkü istihdam verilerine kadar istihdam edilmemiş 3 milyon kişi bulunuyor, fakat emekli olanlar ve çalışmak istemeyenler çıkarıldığında FED’in belirttiği gibi ekonominin tam istihdama ulaştığı görülüyor. FED kontrolden çıkan enflasyonu kontrol etmeye çalışıyor, tam istihdam ise işini kolaylaştırıyor. Bugün ABD’de tarım dışı istihdam, gelecek hafta Çarşamba günü Aralık ayı TÜFE verileri açıklanacak. Aralık ayı ADP özel sektör istihdamı 400 bin artış beklentisine karşılık 807 bin artış göstermişti, eğlence ve konaklama sektöründe istihdam artışı bugünde tarım dışı istihdamda 400 bin beklentisinin üzerinde bir artışa neden olabilir. Bugün tarım dışı istihdam verileri ve sonrasında FED üyelerinin açıklamalarının piyasalar üzerinde etkili olabileceğini düşünüyoruz.

Dolar/TL’de 14 üzerinde baskı artıyor. Saat 16:30’da ABD’de tarım dışı istihdam rakamları açıklanacak, 400 bin istihdam artışıyla işsizlik oranının %4.1’e gerilemesi bekleniyor. Diğer önemli bir kalem saatlik ücretlerde değişim olacak, aylık %0.4 ve yıllık %4.2 artış bekleniyor. Beklentilerden güçlü gelecek istihdam ve ücret artışları yurt dışında doların güçlenmesini sağlayabilir. FED’in niceliksel sıkılaştırma beklentileri, Türkiye’de yüksek negatif reel faiz ortamı 14 ana direncinin kırılmasına neden olabilir. Teknik olarak büyük bir sıkışma sonrasında 14’ün kırılması volatiliteyi artırabilir.

BIST100 tepki hareketi devam ediyor. Yabancılar Aralık ayının son haftasında 231 milyon $ olmak üzere Aralık ayının tamamında 1 milyar $ hisse sattılar. Aralık ayında kapanan yüklü pozisyonların bir kısmının yeni yıla açılması ile birlikte kendi iç dinamiklerimiz içerisinde tepki gerçekleştiriyoruz. Destek seviyelerimiz 1980 ve 1953, direnç seviyelerimiz 2016 ve 2150’dir.

Şubat vadeli BIST30 kontratı. 2898’den düşüşün tepkisi, 2189-2455 yükselen trendi içerisinde gerçeklemektedir. Yükselen trend içerisinde 2295 yatay desteğinin güçlenmesi ile 2410 ve 2455 dirençlerine doğru tepki yükselişinin devam etmesini bekliyoruz. Destek seviyelerimiz 2295 ve 2250, direnç seviyelerimiz 2410 ve 2455’tir.

Şubat vadeli Dolar/TL. Yatay trend içerisinde güçlenme sürüyor, ortalamalara paralel yaşanan yükselişte 14.85 direnci kırılması durumunda yeni bir yükseliş dalgası başlayabilir. Yardımcı göstergelerin alım bölgesinden yükseliyor olması, yükseliş dalgası olasılığını güçlendirmektedir. Destek seviyelerimiz 13.71 ve 12.32, direnç seviyelerimiz 14.85 ve 15.98’dir.