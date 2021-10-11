ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Tarım Dışı Sonrası Hafta

Eylül ayında 500 bin beklenen istihdam artışı 194 binde kalarak 2021’de aylık en düşük yaratılan istihdam artışı oldu. İlk etapta veriler, FED’in varlık alım azaltımını Aralık toplantısına erteler gibi görünse de detaylara baktığımızda Kasım ayında azaltıma başlamasında bir mani görülmüyor. Ana beklentilerden sapma 123 bin kamu istihdamında azalıştan kaynaklandı. Eğlence ve konaklama sektöründe istihdam 4 kat artış gösterdi, bu gelişme delta varyantının işsizlik üzerinde etkisini kaybettiğini gösteriyor. İstihdam verisine dair diğer olumlu gelişmeler; geçmişe dönük 169 bin istihdamın yukarı yönde revizyon edilmesi, pandemi öncesinde işsizlik oranı %4.4 seviyesindeyken Eylül ile birlikte %4.8’e gerilemesi oldu. Tarım dışı istihdam verileri FED’i 3 Kasım’da varlık alımı azaltımından vazgeçirmeyecektir. FED’in ne kadar kararlı olduğunu Çarşamba günü 21:00’de açıklanacak FED Eylül ayı toplantı tutanaklarında görebileceğiz. Haftanın diğer önemli verisi ise Perşembe günü 15:30’da açıklanacak ABD Eylül ayı TÜFE verileri olacak.

Dolar/TL tüm zamanların en yükseğinde. TCMB’nin 21 Ekim’de faiz indirime devam edeceğine yönelik beklentilerin artması, Dolar/TL’yi 8.97 ile tüm zamanların en yükseğine ulaştırdı. Faiz indirimi beklentileri TL’yi zayıflatırken, FED’in tapering beklentisi doları güçlendiriyor. CFTC verilerine göre ABD Dolar long pozisyonları Haziran 2019’dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bugün saat 14:00’de TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun TBMM Plan Bütçe Komisyonunda yapacağı sunum izlenecek. Tarım dışı istihdam verileri sonrasında dolar endeksinin geri çekilmesi kalıcı olmayacaktır; bu nedenle 8.97’de bulunan direncimizin kırılıp 9.15’e yükselişin devam ihtimali artmıştır.

Dolar/TL’nin tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkması, 10 yıllık faizlerin %19’u kırması, yurt dışında ise enerji krizinin kalıcı bir şekilde atlatılamamış olması nedeniyle BIST100’ün 1400 altında kalacağını düşünüyoruz. Kısa vadede 1375-1400 bandı etkin olabilir.

Ekim vadeli BIST30 kontratı. Cuma günü 1500-1497 destek seviyelerinden gelen alımlar ile gün içi en yüksek 1516’da bulunan yatay direnç seviyesi test edildi ve kapanış 1507’den gerçekleşti. Seans içi ortalamalar bu kez 1505’den geçiyor. Yardımcı indikatörler ortalamalar üzerinde kapanışlar sonrasında yeniden alım bölgesine yükseldi ama Eylül ayı içerisinde uzun süre alım bölgesinde kalmasına rağmen 1516’da bulunan direnç bölgesi geçilememişti. Bu nedenle 1505’de bulunan destek kırılırsa 1483 yeniden test edilebilir.

Ekim vadeli Dolar/TL. Spot piyasada yatay bant yukarı yönde kırılması ile birlikte vadeli dolar 9.00-9.05 arasına yerleşti. Kırmızı ortalama 9.00’da yatay kalarak destek konumunu güçlendirdi. 9.05 kırılması 9.11 ve ardından 9.25 dirençlerinin hedeflenmesini beraberinde getirir.