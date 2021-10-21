Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Ünlü & Co Günlük Bülten | Türk Lirası için karar günü

TCMB Para Politikası Kurulu bugün saat 14:00’de toplanarak faiz kararını açıklayacak. 

21 Ekim 2021 Perşembe 10:13
Ünlü & Co Günlük Bülten | Türk Lirası için karar günü

Ünlü & Co Günlük Bülten | Türk Lirası için karar günü


TÜRK LİRASI İÇİN KARAR GÜNÜ
Piyasa beklentileri TCMB’nin politika faizini %18’den %17.5’e düşürmesi şeklinde oluşuyor. Geçen hafta TCMB’nin 3 Para Politikası Kurul üyesinin görevden alınması, faiz indiriminin 100 baz puan olabileceğine yönelik beklentileri arttırdı. Son bir haftada Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı, piyasa beklentisinin üzerinde bir faiz indirimin fiyatlandığını gösteriyor. Bu nedenle, TCMB’nin piyasa beklentilerine paralel bir indirim yapması TL’de hızlı bir değer kazanımı getirebilir. TCMB’nin 50 baz puanlık bir faiz indirim yapması, faiz indirim hızını düşüreceği için yıl sonu faiz indirim beklentilerini azaltabilir. Böyle bir gerçekleşme, tahvil faizlerinin gerilemesi ve Borsa İstanbul’a alışlar olarak yansıyabilir. TCMB faizi 100 baz puan indirmesi durumunda ise faiz karar metni gelecek döneme ilişkin vereceği mesajlar piyasaların fiyatlaması açısından önemli olacaktır.

Türk Lirası için bugün diğer önemli bir gelişme FATF toplantısının sonucu olacaktır. Dün Financial Times, iki yetkilinin açıklamalarına dayandırarak verdiği haberde Türkiye’nin gri listeye girmesi için tavsiyede bulunduğunu yazdı. İddia edildiği gibi tavsiye kararının uygulanmasıyla Türkiye’nin gri listeye girmesi, sıcak para çıkışına ve TL üzerinde baskıya neden olabilir.

Dolar/TL faiz kararı öncesinde değer kazandı.  Dün 8.85 dip noktasından başlayan yükselen trend kırıldı ve TL değer kazandı. TCMB faiz kararı ve FATF toplantısı öncesinde TL’nin değer kazanımını, olumlu bir beklentiye karşılık kar realizasyonu olarak değerlendirilebiliriz. Dolar/TL, dünkü geri çekilme sonrasında faiz kararını 9.20-9.38 gibi geniş bir bant içerisinde fiyatlayabilir.

Bankacılık sektöründe toparlanma sürüyor. Bankacılık endeksi dün de yükselişini sürdürdü ve Cuma gününden bu yana değer kaybını geri aldı. Bankacılık sektöründe kazanımlar ve BIST’100 ün 1428 üzerinde tutunması, TCMB faiz kararı öncesinde piyasanın endişesinin azaldığını gösteriyor. BIST100’de beklentiler karşılanmazsa 1411’in, olumlu bir gelişmede 1453’ün test etmesini bekliyoruz.

Ekim vadeli BIST30 kontratı. Dün 1537 desteğine gelen satışlar karşılandı ve önceki günkü tepe noktası yenilendi. Seans içi ortalamalar bugün 1537 seviyesine yükselerek destek seviyesini güçlendirdi. 1537 direncinin destek haline gelmesi ile birlikte  1555 ve 1567 dirençlerine doğru yükselişin devam etmesi beklenebilir.

Ekim vadeli Dolar/TL. Yönü belirleyecek 9.33-9.383 bandımız dün 9.33 desteğinin kırılması ile sonuçlandı. 9.28 düzeltme seviyesinin de altında kapanışı, kontratta düzeltme başlayabileceğine yönelik bir ön sinyal olarak değerlendirilebiliriz. 9.24’de bulunan ortalamanın kırılması ise geri çekilmenin başladığını teyit eder. Bugün için 9.24 destek, 9.30 ise direnç seviyemizdir.

Anahtar Kelimeler:
ünlü CoÜNLÜ & CoGünlük BültenTLBorsaTCMB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merkez çıldırdı, döviz fırladı | Piyasalar karıştı
Merkez çıldırdı, döviz fırladı | Piyasalar karıştı
Trakya’da bir ilk | İnşaat yıkıntı atıkları geri dönüşeme kazandırılacak
Trakya’da bir ilk | İnşaat yıkıntı atıkları geri dönüşeme kazandırılacak
TMSF’nin Nurkay Makina ihalesine yoğun katılım
TMSF’nin Nurkay Makina ihalesine yoğun katılım
Ekonomist Önder Tavukçuoğlu | Altın çağını yaşayacak sektörler
Ekonomist Önder Tavukçuoğlu | Altın çağını yaşayacak sektörler
KPMG Türkiye’ye altı yeni şirket ortağı
KPMG Türkiye’ye altı yeni şirket ortağı
TCMB’nin faiz indirim planları çekirdek enflasyon gelişmelerine bağlı
TCMB’nin faiz indirim planları çekirdek enflasyon gelişmelerine bağlı
Hayat Bulan Fikirler Ödülleri 8. kez sahiplerini buldu
Hayat Bulan Fikirler Ödülleri 8. kez sahiplerini buldu
Büyük Çimento Ailesi Tek Ses | Eşitlik #BenimleGelecek! 
Büyük Çimento Ailesi Tek Ses | Eşitlik #BenimleGelecek! 
Edis Fan Token saatler içinde tükendi!
Edis Fan Token saatler içinde tükendi!
Türkiye - Belarus ticaret hacminde hedef 1.5 milyar dolar
Türkiye - Belarus ticaret hacminde hedef 1.5 milyar dolar

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim