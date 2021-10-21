Ünlü & Co Günlük Bülten | Türk Lirası için karar günü



TÜRK LİRASI İÇİN KARAR GÜNÜ

Piyasa beklentileri TCMB’nin politika faizini %18’den %17.5’e düşürmesi şeklinde oluşuyor. Geçen hafta TCMB’nin 3 Para Politikası Kurul üyesinin görevden alınması, faiz indiriminin 100 baz puan olabileceğine yönelik beklentileri arttırdı. Son bir haftada Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı, piyasa beklentisinin üzerinde bir faiz indirimin fiyatlandığını gösteriyor. Bu nedenle, TCMB’nin piyasa beklentilerine paralel bir indirim yapması TL’de hızlı bir değer kazanımı getirebilir. TCMB’nin 50 baz puanlık bir faiz indirim yapması, faiz indirim hızını düşüreceği için yıl sonu faiz indirim beklentilerini azaltabilir. Böyle bir gerçekleşme, tahvil faizlerinin gerilemesi ve Borsa İstanbul’a alışlar olarak yansıyabilir. TCMB faizi 100 baz puan indirmesi durumunda ise faiz karar metni gelecek döneme ilişkin vereceği mesajlar piyasaların fiyatlaması açısından önemli olacaktır.

Türk Lirası için bugün diğer önemli bir gelişme FATF toplantısının sonucu olacaktır. Dün Financial Times, iki yetkilinin açıklamalarına dayandırarak verdiği haberde Türkiye’nin gri listeye girmesi için tavsiyede bulunduğunu yazdı. İddia edildiği gibi tavsiye kararının uygulanmasıyla Türkiye’nin gri listeye girmesi, sıcak para çıkışına ve TL üzerinde baskıya neden olabilir.

Dün 8.85 dip noktasından başlayan yükselen trend kırıldı ve TL değer kazandı. TCMB faiz kararı ve FATF toplantısı öncesinde TL’nin değer kazanımını, olumlu bir beklentiye karşılık kar realizasyonu olarak değerlendirilebiliriz. Dolar/TL, dünkü geri çekilme sonrasında faiz kararını 9.20-9.38 gibi geniş bir bant içerisinde fiyatlayabilir.

Bankacılık sektöründe toparlanma sürüyor. Bankacılık endeksi dün de yükselişini sürdürdü ve Cuma gününden bu yana değer kaybını geri aldı. Bankacılık sektöründe kazanımlar ve BIST’100 ün 1428 üzerinde tutunması, TCMB faiz kararı öncesinde piyasanın endişesinin azaldığını gösteriyor. BIST100’de beklentiler karşılanmazsa 1411’in, olumlu bir gelişmede 1453’ün test etmesini bekliyoruz.

Ekim vadeli BIST30 kontratı. Dün 1537 desteğine gelen satışlar karşılandı ve önceki günkü tepe noktası yenilendi. Seans içi ortalamalar bugün 1537 seviyesine yükselerek destek seviyesini güçlendirdi. 1537 direncinin destek haline gelmesi ile birlikte 1555 ve 1567 dirençlerine doğru yükselişin devam etmesi beklenebilir.

Ekim vadeli Dolar/TL. Yönü belirleyecek 9.33-9.383 bandımız dün 9.33 desteğinin kırılması ile sonuçlandı. 9.28 düzeltme seviyesinin de altında kapanışı, kontratta düzeltme başlayabileceğine yönelik bir ön sinyal olarak değerlendirilebiliriz. 9.24’de bulunan ortalamanın kırılması ise geri çekilmenin başladığını teyit eder. Bugün için 9.24 destek, 9.30 ise direnç seviyemizdir.