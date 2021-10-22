ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Türk Lirasının kaderi



TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo faiz oranını 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürdü. TCMB böylece son iki ayda 300 baz puan faiz indirimi yapmış oldu, piyasanın son iki ayda faiz indirim beklentisi ise sadece 50 baz puandı. Yazılarımızda 50 puanlık bir indirim beklendiğini ama fiyatlananın 100 baz puanlık bir indirim olduğunu belirtmiştik. TCMB’nin faiz indirim hızını artırması, piyasalar için sürprizden çok şok oldu. Faiz indirimine gerekçe olarak, küresel ekonomilerde yakın dönemde açıklanan güven endekslerinin gerilemeye başlaması gösterilmiştir. Cari işlemlerde iyileşmenin giderek güçlenmesinin fiyat istikrarı hedefi için önemli olduğu vurgusu, faizi enflasyonla mücadelede bir araç olarak görülmediğini göstermektedir. Faiz indirimleri, TL’yi zayıflatıp cari işlemler dengesine olumlu etki ediyor ama artan kurun aynı zamanda enflasyonist eklemeler yapacağı gözden kaçırılıyor. Kurul, politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığına karar metninde yer verdi, TCMB’nin yıl sonuna kadar sadece iki toplantısı kalmıştır, 50 yada 100 baz puanlık bir indirim ile TCMB bu yılı kapatabilir. TCMB’nin gelecek seneye yönelik faiz indirim sinyali, ihracatı desteklemek politikasına devam edeceğini göstermektedir.

Dolar/TL’de rekorlar sürecek. TCMB’nin faiz kararı ve açıklaması, TL’de değer kaybının önümüzdeki dönemde de devam edeceğini, TL’nin kırılgan olacağını göstermektedir. Kısa vadede 9.485’in destek halini alması, 9.66’ya doğru yükselişe neden olacaktır. FATF tarafından Türkiye’nin gri listeye alınmış olması bugün ekstra baskı yaratabilir. TL’de gelecek dönemde faizlerin daha da düşük kalacağı beklentisi kurda rekorların devam edeceğinin göstergesidir.

Ekim ayı enflasyonu ile 350-400 baz puan negatif reel faiz oluşabilir. Düşen mevduat faizleri ve negatif getiriler, yerli yatırımcıyı tekrardan ucuz kalan BIST100’e yöneltebilir. Dün 27 milyar TL işlem hacmi ile gün içi en yüksek kapanışı bir dönüş sinyali olarak nitelendirebiliriz. Bugün dünkü alımların devamı ile 1457-1460 aralığında açıp ardından destek seviyemiz 1441 seviyesine kar realizasyonu gerçekleştirebiliriz.

Ekim vadeli BIST30 kontratı. Dün, “1537 direncinin destek haline gelmesi ile birlikte 1555 ve 1567 dirençlerine doğru yükselişin devam etmesi beklenebilir.” demiştik. Gün içerisinde yüksek volatilite ile birlikte yükselen kanal desteği 1518.5’e geriledik, kanal desteğinden gelen alımlar ile 1569’u test ederek gün içi en yüksek seviyeden kapanış gerçekleşti. Bugün yükselen kanal direnç seviyesi olan 1574 seviyesinden kar realizasyonu ile 1555’e bir düzeltme bekliyoruz. 1574 direncinin kırılması durumunda 1600 direncine yükseliş devam edebilir.

Ekim vadeli Dolar/TL. Dün 9.24’de bulunan kırmızı ortalamanın altına kısa süreli bir sarkma sonrasında gelen alımlar ile 9.38 direnci kırıldı ve 9.50 zirve seviyesine yükseliş yaşandı. Bugün için beklentimiz 9.50’de bulunan zirvenin kırılıp yükselişin 9.63’e devam etmesi yönündedir. 9.50 direnci geçilemezse 9.38’e gerilemeye neden olacaktır.