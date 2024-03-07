Ünlü & CO Günlük Bülten U-Comment 07.03.2024



AYNI NAKARAT

Fed Başkanı Powell Temsilciler Meclisi’nde yaptığı yarıyıl sunumunda Merkez Bankası’nın kısa vadede faiz indirimine sıcak bakmadığına yönelik mesajlarını bir kez daha tekrarladı. Bu tablo piyasalar açısından negatif gibi görünse de önceki söylemlere ve yeniden şekillenen beklentilere paralel olduğu için varlık fiyatları açısından yeni bir duruma işaret etmiyor. Özetle yarıyıl sunumu faiz indirimlerinin ne zaman geleceğine yönelik belirsizliği ortadan kaldırmış değil. Bu kapsamda piyasaların makroekonomik göstergelere olan hassasiyeti muhtemelen yüksek kalmaya devam edecektir. Bu da yarın açıklanacak Şubat ayı istihdam rakamlarının haftalık kapanışta belirleyici olacağını gösteriyor.

Powell bugün ise Senato’da yarıyıl sunumu yapacak. Ancak dünkünden farklı bir mesaj verilmeyeceği için etki derecesi muhtemelen çok daha limitli kalacaktır. Diğer taraftan bugün ECB toplantısının da olduğunu düşünürsek para politikaları gündemin üst sıralarında yer bulmaya devam edecektir. ECB’nin faiz oranlarında değişiklik yapması beklenmiyor. Buna karşın ekonominin karşı karşıya olduğu zorluklar ve enflasyondaki geri çekilmeye paralel olarak bir sonraki adımın faiz indirimi olacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda Merkez Bankası’nın faiz indirimini daha net ifadelerle gündemine alıp almayacağı yatırımcıların odaklanacağı başlıca nokta olacaktır.

TL: Ocak ve Şubat aylarında %3’lük yükselişler gösteren USD/TL kuru Mart ayına ise çok daha hızlı bir başlangıç yaptı. Sabah saatleri itibarıyla 31,80 seviyesinin üzeri test edilirken ayın başından bu yana bakıldığında kurdaki yükseliş %1,9 seviyesini aşmış durumda. Serbest piyasa ile bankalararası piyasa arasındaki makasın son olarak Temmuz-Ağustos 2023 döneminde görülen seviyelere ulaşması da dikkat çekiyor. Türk lirasının 1 ay vadeli kur oynaklığının ise 10 seviyesinin üzerine yükseldiğini görüyoruz. Söz konusu oynaklık Şubat ayının sonunda 5,80 seviyesine yakın seyrediyordu. Mart sonu vadeli işlem kontratları ise spot piyasanın yaklaşık 1 TL üzerinde seyrediyor.

Borsa İstanbul: Yılın ilk sekiz haftasında %25’e ulaşan değer kazanımı ile aşırı alım bölgesine yükselen BIST-100 endeksi söz konusu güçlü yükselişinin ardından bir haftayı aşkın süredir düzeltme yapıyor. Teknik açıdan ise görünüm çok fazla değişmiş değil. 9000 puan seviyesinin altında kalındıkça kırılganlığın devam etme ihtimalini daha yüksek bulduğumuza dikkat çekmiştik. Bu görüşümüzü korumaya devam ediyoruz. Son iki günde geri çekilmelerin 8820 desteğinin üzerinde karşılanamaması ise taban oluşamamasına ve endeks üzerindeki baskının artmasına yol açarken hafta başından bu yana bakıldığında kayıplar %4’e yaklaşmış durumda.

BIST-30 EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 9792.25 puanda kapatan BIST-30 kontratlarında 9724, 9646, 9577 ve 9499 destek olarak izlenebilir. 9861, 9940, 10008 ve 10087 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

USD/TL EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 32.8241 seviyesinde kapatan USD/TL vadeli işlem kontratlarında 32.7915, 32.7255, 32.66 ve 32.5945 destek olarak izlenebilir. 32.857, 32.9225, 32.988 ve 33.054 ise direnç noktalarını oluşturuyor.