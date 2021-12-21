ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Yeni kararların etkileri izleniyor

Borsa İstanbul, hafta sonu sıra dışı tedbirler gelebileceğine yönelik endişeler ile Cuma günü yüzde 8.53 düşmüştü. Dün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde ekonominin görüşülmesi bekleniyordu ama yeni kararlar beklenmiyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından bir dizi ekonomik tedbirler açıkladı. Erdoğan, öncelikle serbest piyasa ekonomisinden ayrılmayacaklarını ve kambiyo rejimini değiştirmeyecekleri açıklayacak dedikodulara bir bakıma cevap verdi. Kurda yaşanan yükselişin önüne geçmek için yeni bir finansal alternatif açıkladı. TL mevduatı özendirecek finansal teklif, TL mevduat faizi kurda yaşanan yükselişin altında kalırsa aradaki fark karşılanacak. Yatırımcıya gelecek dönemde kaçırabileceği kur geliri garantisi verilirken, yatırımcı bu modele geçerse kurda yaşanan düşüşten etkilenmeyecek faiz geliri elde etmiş olacak. Kurda yaşanan oynaklık nedeniyle ihracatçı şirketlere TCMB ileri vadeli kur satışı gerçekleştirecek. Temettü ödemelerinde yüzde 15 olan stopaj yüzde 10’na düşürülürken, BES’te devlet katkısı yüzde 30’a yükseltildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca yastık altında 5 bin ton altının ekonomiye kazandırılması için yeni araçlar geliştirileceğini söyledi. Açıklamalar sonrasında kur sert bir şekilde düşerken, akşam seansında BIST30 vadeli kontratları belli bir süre tavan oldu. Bugünde bu kararların etkileri piyasalarda fiyatlanacak.

Önce 18.40 sonra 12.80. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TL faizi aşan kur getirisini garanti ettiği yeni finansal formül kuru çok hızlı geriletti. Dövizde olan yatırımcı şimdiye kadar yükselişi realize edecek, gelecek dönemde faizi aşacak döviz yükselişini elde etme şansına da sahip olacak. Kur yeni haftaya 16.51’den başlamış ve akşam saatlerinde 18.40’a kadar yükselmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları sonrasında 12.80’ne kadar geriledi, TCMB faiz indirimi sonrasında yaşanan tüm yükseliş dün gece verilmiş oldu. Modele yüksek talep gelirse TL’de uzun vadeli bir yatay trend oluşabilir. 14 TL’nin burada önemli bir seviye olduğunu düşünüyoruz.

BIST100, Cuma günü sonrasında dünde iki kez devre kesti, kapanışa doğru gelen alımlar ile yüzde 1.35 düşüşle kapattı. Bugün kurda yaşanan düşüş ile birlikte hızla toparlanma bekliyoruz. 2161 üzerinde kapanışlarda 2405 yeniden hedef olabilir.

Aralık vadeli BIST30 kontratı. 1932’den başlayan yükselişin yüzde 78.6’sı geri verildi. 2104 Fibonacci destek seviyesi dün iki kez önemli bir dönüş noktası oldu. Bu destekten gelen alımlar ile akşam seansında 2413.5 ile tavandan işlemler geçti. Bugün 2430 üzerinde bir başlangıç ile 2457.5 direncine yönelim bekliyoruz. 2457.5 üzerinde kapanışlar 2737’de olan zirve seviyesine götürür. Destek seviyelerimiz 2334 ve 2240, direnç seviyelerimiz 2547 ve 2737’dir.

Aralık vadeli Dolar/TL. Spot dolar kapanışına paralel rekor seviyeden kapanan kontrat, dün akşam kurda yaşanan düşüşün etkisi ile bugün sert bir düşüş gerçekleştirmesini bekliyoruz. 13.50-14.54 aralığında banda gerilemesini bekleyebiliriz. Destek seviyelerimiz 13.50 ve 12.89, direnç seviyelerimiz 14.54 ve 14.97’dir.