ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Yerlinin Getiri Arayışı



Yurt dışı yerleşikler son 7 haftadır hisse senetlerinde satış tarafında olmayı sürdürdüler, bu süre zarfında satışlarının toplamı 1.34 milyar $ oldu. Geçen senenin ilk haftasından bu yılın ilk haftasına yabancının satışı 1.59 milyar $ oldu, son bir yılda satışlarının tamamına yakını son 7 haftada gerçekleştiğini görüyoruz. TCMB’nin Kasım ve Aralık ayında faiz indirimleri, kur ve faizde yaşanan yükseliş yabancı yatırımcıyı kaçırırken; yerli yatırımcı negatif reel faizde getiri arayışı içerisinde yabancı yatırımcının satışlarını karşıladığını görüyoruz.

Bu verilerden; yerli yatırımcının piyasada yön belirliyor olabilmesini, kurun ilerleyen dönemlerde yükselmesi durumunda yabancının yeniden alış tarafına dönebileceği sonuçlarını çıkarılabiliriz.

. Dolar endeksi, FED’in faiz artırımı ve niceliksel sıkılaştırma beklentileri öncesinde son 2 ayın en düşük seviyesine geriledi. Teknik olarak pandemi dip seviyesinden bu yana devam eden yükselen trendi aşağı yönde kırdığı için endeksin halen aşağı yönde gerileme alanı bulunuyor. 26 Ocak FED toplantısı öncesinde dolar endeksinin zayıflaması, Dolar/TL’de ana direnç olan 14 seviyesinin güçlenmesini sağlayacak ve 13.10 ve 13 desteklerine kurun gerilemesine imkan sağlayabilecektir.

BIST100’de 150 $ direncinin sırrı çözüldü. Son bir haftadır 150 $ seviyesinin geçilememe nedeninin geçen hafta yabancı yatırımcının 143 milyon $ ile satış tarafında olması olduğunu gördük. Kurda geri çekilme BIST100’e baskı olarak yansıyabilir ama Dolar/TL’de 13 desteği kırılmadığı sürece bu baskıların karşılanabilir olduğunu düşünüyoruz. Son bir haftadır geçilemeyen 2068 direncinin üzerinde kapanış olmasına rağmen katılımın sınırlı kaldığını gördük. 2068 pivot nokta olmak üzere, 2028-2139 arasında yükselen trend içerisinde bilanço bazlı hisse fiyatlamalarının ön plana çıkmasını bekliyoruz. Destek seviyelerimiz 2034 ve 2028, direnç seviyelerimiz 2139 ve 2199’dur.

Şubat vadeli BIST30 kontratı. Hafta başından bu yana 2410’da bulunan direncimiz satış baskısı yaratmaya devam ediyor ama şimdiye kadar dirençten satışlar sınırlı düzeyde oldu. Seans içi yükselen trend desteği 2318’den, kırmızı ortalama 2360’dan yükselerek, 2410’dan gelecek satışları sınırlamaya devam edecek. Yükselen destekler ile 2410 aralığında kısa vadeli sıkışmanın devamını öngörüyoruz.. Destek seviyelerimiz 2360 ve 2318, direnç seviyelerimiz 2410 ve 2488’dir.

Şubat vadeli Dolar/TL. Spot fiyatlarda dün yükseliş, vadeli kontratlarda bir kırılma getirmedi ve 13.71 desteği korundu. Fakat 14.15’de bulunan ortalamaların altına gerilemiş olmamız ilerleyen günlerde 13.71 desteği üzerinde baskının devamını getirebilir. RSI satım bölgesine gerilerken, MACD pozitif bölgede konumunu korudu. 13.71 kırılması trendi TL lehine döndüreceği için yakından izlenmelidir.