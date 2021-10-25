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TCMB’nin 200 puanlık şok faiz indirimi sonrasında gözler bu hafta Perşembe günü gerçekleşecek enflasyon raporuna çevrildi.

25 Ekim 2021 Pazartesi 10:52
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Yurt içi gündem yoğun

ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Yurt içi gündem yoğun
 

TCMB’nin bu yıl ve gelecek yıla ait enflasyon hedefini yukarı revize etmesi bekleniyor, toplantıda Başkan’ın yapacağı sunum ve ardından soru cevap bölümünün piyasalar üzerinde etkili olmasını bekliyoruz. Hafta sonu gerçekleşecek G-20 Zirvesi öncesinde iki önemli gelişme yaşandı. ABD Temyiz Mahkemesi, Halkbank'ın yaptığı başvuruyu reddederek bankanın, İran'a Amerikan yaptırımlarını delmesine yardımcı olduğu suçlamasıyla yargılanabileceğine hükmetti, davanın yakın zamanda başlaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, içlerinde ABD Büyükelçisi de olmak üzere 10 ülkenin büyükelçisinin Osman Kavala hakkındaki AİHM kararlarının uygulanması çağrısı yapan ortak bildiri sonrası 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi için talimat verdi. Bugün Bakanlar Kurulu toplanıyor ve gündem maddeleri; büyükelçi krizi, G20 Liderler Zirvesi'ne dair hazırlıklar ve terörle mücadelede gelinen nokta olacak. G-20 Zirvesinde Biden ile yapılacak görüşmenin bu hafta ve gelecek haftanın piyasalarda yönünü belirleyecek ana gelişme olmasını bekliyoruz.

Dolar/TL’de 9.66 direnci destek oldu. Cuma günü 9.66 direnci çalışmış ve 9.60’dan geçen haftayı kapatmıştık. Piyasalar kapandıktan sonra S&P Türkiye’nin kredi notu ve görünümünü değiştirmedi, bankacılık sektöründe risklerin artması durumunda notun düşürülebileceği belirtildi. 10 büyükelçinin diplomatik olarak istenmeyen adam ilan edilmesi sonrasında Asya işlemlerinde 9.84 seviyesi görüldü. 9.66 destek haline gelmesi ile birlikte volatilite artabilir. 9.77 ara direnç, 10.00 ana direnç seviyemizdir.

Faiz indirimi borsaya yaradı. BIST100, TCMB’nin 200 baz puanlık faiz indirimi ile iki günde %3.6 yükseldi ve Eylül ayı zirve seviyesine ulaştı.  Son iki günde ortalama 24 milyar TL işlem hacmi ile yaşanan yükselişle 1484 zirve seviyesi test edildi. Halkbank davası, büyükelçiler krizi ve kur-faiz gibi olumsuz temel faktörler, 1463 desteğine doğru  kar realizasyonuna neden olabilir. 3. Çeyrek kar rakamları hisse bazında farklılaşmaları sağlayabilir.

Ekim vadeli BIST30 kontratı. Cuma günü 1574’den geçen düzeltme seviyemiz ve 1577’den yükselen kanal direnci kırıldı, 1600’de bulunan diğer düzeltme seviyesine kadar yükseldik. 1600 seviyesinden gerçekleşen kapanışta; kar realizasyonları gelmesi durumunda 1574, 1600 direncinin kırılması durumunda diğer direnç noktaları olan 1616 ve 1634’e yükseliş sürebilir.

Ekim vadeli Dolar/TL. Cuma günü için beklentimiz 9.50’de bulunan zirvenin kırılıp yükselişin 9.63’e devam etmesi yönündeydi. Dolar kontratı, 9.50 direncinin kırılması ile birlikte Cuma günü 9.6853’e kadar yükseldi, kapanış 9.6457’den gerçekleşti. 9.63 bugün itibariyle destek olarak çalışacak. Ekim vadeli kontratta 9.63-9.77 bandı içerisinde bir kapanış bekleyebiliriz.

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