ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Zorlu bir kâr sezonu başlıyor



Borsa İstanbul’da 3. çeyrek finansal sonuçları bu hafta itibariyle açıklanmaya başlıyor. Perşembe günü Tav Havalimanları ve Arçelik ile kar sezonu açılırken; konsolide olmayan bilançolar için 1 Kasım, konsolide olan bilançolar için 9 Kasım’a kadar finansal tablolar açıklanacak.

Dün yayınladığımız kar beklenti raporumuzda, bankalarda geçen yıla göre %35, bir önceki çeyreğe göre %15 kar artışı; banka dışı şirketlerde geçen yıla göre %103, bir önceki çeyreğe göre %24 kar artışı öngördük. Araştırma kapsamımızdaki hisse senetlerinin yıllık %78 karlarını artırmalarını bekliyoruz. 3. çeyrek içerisinde güçlü yurt içi ve yurt dışı satışlar bu çeyrekte karlılıkları destekleyecektir. 9 Kasım’a kadar sürecek kar sezonunda piyasaların önünde yoğun bir takvim olacak. 21 Ekim’de TCMB’nin faiz kararı, 30-31 Ekim’de G-20 zirvesi, 3 Kasım’da FED’in varlık alımı azaltımı ile Türkiye Ekim ayı TÜFE verileri gibi önemli ekonomik ve siyasi gelişmeler takvimde yer alıyor. İyi bir kar sezonu, zorlu bir takvim ile karşı karşıya kalacak. ABD ve Avrupa’da da kar sezonu başlıyor. Yurt dışında makro ekonomik risklerin arttığı bir dönemde kar rakamları açıklanıyor. S&P 500’de geçen haftadan bu yana açıklanan karların %80’i beklentileri aştı. Bugün ABD’de Netflix, Johnson & Johnson, United Airlines ve Procter & Gamble kar rakamları izlenecekken, Perşembe günü Nasdaq’ın en büyük teknoloji şirketleri kar açıklarken yurt dışı piyasaların seyrini belirleyecek.

ABD’de güçlü Eylül ayı perakende satışları ve rekor kıran petrol fiyatları, FED’in daha erken bir faiz artırımı yapabileceğine yönelik beklentileri artırdı. 2 ve 5 yıllık vadeli ABD tahvil faizlerinde yaşanan yükselişler risk alma iştahını düşürdü. Yurt içi risklerin yanı sıra yurt dışı piyasalarda da risk alma iştahının azalması TL’de değer kaybını devam ettirebilir. 9.26 ve 9.27 destek, 9.40 ve 9.50 direnç seviyelerimizdir.

Bankalar dengeyi bozuyor, sınailer dengeyi koruyor. Kur, faiz ve risk priminde yükselişin sürmesi bankacılık hisselerini TCMB’nin Eylül ayında faiz indirimi sonrasında düştüğü seviyelere geri döndürdü. Sınai sektör, dünyada emtia fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi ve bilanço beklentilerinin fiyatlanması ile son bir ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Bugün 1423 direncinin korunmasını, 1408 ve 1394 destek seviyelerimizin ön plana çıkmasını bekliyoruz.

Ekim vadeli BIST30 kontratı. Dün beklediğimiz gibi 1514-1537 bandının alt noktası olan 1514 desteğine geri çekilme ile başladık. 1512 en düşük nokta olmak üzere gelen alımlar ile 1514-1537 aralığı bir kez daha korundu. Gelecek hafta Perşembe günü Ekim ayı vadeli kontratların kapanacak olması ve pozisyon geçişleri nedeniyle spot BIST30 endeksinde belirgin bir değişim olmazsa 1514-1537 aralığı korunmaya devam edebilir.

Ekim vadeli Dolar/TL. Dün belirttiğimiz gibi 9.28 direnci desteğe dönüştü ve 9.38’e doğru yükselişin devamını gördük. Yardımcı indikatörlerde bir zayıflama sinyali görünmüyor. 9.3834 yatay bir direnç noktası, bu seviyeden gelecek realizasyonlarda 9.28 desteğine geri çekilme riski bulunuyor. Haftaya Perşembe günü vade sonu olduğu için TCMB faiz kararına yönelik beklentiler işlemlerde etkili olabilir. 9.383 direncinin kırılması kontratların 9.50 zirve seviyesini test etmesine neden olabilir.