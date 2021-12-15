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ÜNLÜ & Co Günlük | Omicron ve ÜFE

İngiltere’de Omicron varyantından ilk kaybın verilmesi ve Oxford Üniversitesi’nin iki doz aşının yeterli olmayacağına yönelik araştırması ile yeniden varyantlar ön plana çıktı.

15 Aralık 2021 Çarşamba 10:30
ÜNLÜ & Co Günlük | Omicron ve ÜFE

ÜNLÜ & Co Günlük | Omicron ve ÜFE


Pfizer dün yeni geliştirdiği Covid19 hapının %90 etkinlik gösterdiğini belirtti. Omicron varyantı ile ilgili haberler, piyasaları kısa vadede yeniden etkisi altına almaya başladı. Çin’de Omicron varyantının artış göstermesi, alınan önlemlerin iki katına çıkartılmasına ve bir çok önemli sektörde üretimin durmasına neden oldu. Faaliyeti durdurulan fabrikalar Çin’in GSYIH’nin %6’sını oluşturuyor. Omicron şimdiye kadar seyahat kısıtlamaları ve ekonomik kapanmalara neden olmasa bile tedarik süreçlerini ve üretici enflasyonunu etkilemeye devam edecek. Dün ABD’de ÜFE verileri açıklandı. Aylık %0.5 beklenirken %0.8, yıllık %9.2 artış beklentisine karşılık %9.6 ÜFE’de artış yaşandı. Önce Delta ve ardından Omicron varyantının neden olduğu üretim maliyetlerinde artışlar ÜFE’yi artırırken TÜFE’yi de peşinden sürükleyecek.

Bugün akşam saat 21:00’de FED toplantı kararı açıklanacak. FED Başkanı Powell’ın açıklamaları, 18 FED üyesinin ekonomi tahmin aralıkları global piyasalar için belirleyici olacaktır.

Müdahale beklendi, gelmedi. TCMB’nin önceki günkü 2.5 milyar $ doğrudan müdahalesi sonrasında kur 13,80’den 14,42’ye yükseldi ama müdahale gelmedi. Bu akşam FED toplantısı ve yarın TCMB’nin faiz indirimi beklentisi bugünde kura alım getirebilir. 14.55 direncinin üzerine çıkılması volatiliteyi artırabilir. 14.55 direncinin kırılması durumunda, 14.55-15.07 arasında kırılganlık artabilir. 

BIST100, ikinci gün 150 $ üzerinde kapattı. BIST100 önceki gün 152 $ seviyesinden günü tamamlamıştı, dün ise 150 $ seviyesinden kapandı ve iki gün üst üste 150 $ üzerinde kapanış gerçekleştirmiş oldu. BIST100 güçlü para girişi, yüksek bir işlem hacmi ile yükselerek TL’de değer kaybını reel olarak korumaya çalışıyor. TCMB’nin Perşembe günkü vereceği faiz kararı kur üzerinden borsa için belirleyici olacaktır. Reel getiri arayışının borsaya olan ilgiyi artıracağını düşünüyoruz. Destek seviyelerimiz 2147 ve 2131, direnç seviyelerimiz 2200 ve 2212 seviyeleridir.

Aralık vadeli BIST30 kontratı. Saatlik grafiklerde dirençler geçilmeye, trendler daha dik bir hal almaya devam ediyor. Düzeltmelerin yatay trend içerisinde yükselişlerin ise ortalamaların üzerinde devam eden trend de 2428 destek halini aldı.  2426 ve 2428 desteklerinin üzerinde 2487 ve 2525 dirençlerine doğru yükselişin devamını bekliyoruz.

Aralık vadeli Dolar/TL.  Dün, “13.93-14.30 önemli bir destek bölgesinde güçlenme ilerleyen günlerde 14.55-14.74 aralığına yükseliş getirebilir.” demiştik. 14.45’in destek haline gelmesiyle dirençlerin hedeflenmesini bekliyoruz. Dirençlerimiz sırasıyla 14.70-14.88 olarak sıralanıyor.
 

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