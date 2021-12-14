ÜNLÜ & Co Kadın Girişimciler Akademisi 100 kişiye girişimcilik eğitimi verdi

ÜNLÜ & Co Kadın Girişimciler Akademisi 5 yılda 100 kişiye girişimcilik eğitimi verdi

Program çerçevesinde verilen eğitim ile iş dünyası ve yatırımcılarla bir araya getirilen akademi öğrencileri için, sonrasında mentor mentee eşleşmeleri sağlandı.

Mezuniyet töreninde konuşan ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, “Bizler kadının istediğinde başaramayacağı hiçbir şey olmadığını biliyoruz. Yeter ki kadınlarımızın önünde engel değil, onların arkasındaki destekleyici güç olalım. Hayatlarına dokunmuş olduğumuz bu 100 girişimcimizin ülkemizdeki tüm kadınlara ilham kaynağı olacağına inanıyoruz” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ortaklığında oluşturulan Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri (Women’s Empowerment Principles) imzacıları arasında yer alan ÜNLÜ & Co, kadınlara yönelik projeleri ile öne çıkmaya devam ediyor. Kuruluşunun 25’inci yılını ‘Ben-Sen-Onlar: Sanatçı Kadınların Yüzyılı’ sergisine sponsor olarak kutlayan ÜNLÜ & Co, 5 yıl önce Türkiye Girişimcilik Vakfı ve Endeavor Türkiye desteği ile hayata geçirdiği Kadın Girişimciler Akademisi’nde de 100’üncü mezunlarını verdi.

Kadın Girişimciler Akademisi’nin mezuniyet töreninde konuşan ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, “Kuruluşumuzdan bugüne kadınların iş hayatına katılımını, grup şirketlerimizin her kademesinde desteklemeye büyük önem verdik. Bizler kadının istediğinde başaramayacağı hiçbir şey olmadığını biliyoruz. Yeter ki kadınlarımızın önünde engel değil, onların arkasındaki destekleyici güç olalım. Bu bilinçle Kuruluşumuzun 20. yılında Türkiye Girişimcilik Vakfı ve Endeavor Türkiye desteği ile hayata geçirdiğimiz Kadın Girişimciler Akademisi ile beş yılda 100 kadın girişimciye eğitim verdik. Hayatlarına dokunmuş olduğumuz bu 100 girişimcimizin ülkemizdeki tüm kadınlara ilham kaynağı olacağına inanıyoruz” dedi.

‘Cesaret ve özgüvenin yanı sıra eğitim önemli’

9 ay süren Akademi kapsamında katılımcılara eğitim, mentorluk, networking ve yatırımcılar ile buluşma fırsatları sunulduğunu kaydeden Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, şöyle devam etti: “Kendi işini kurmak isteyen kadınlar açısından cesaret ve özgüvenin yanı sıra eğitim ve donanım önemli. Kadın Girişimciler Akademisi ile hedefimiz; kadınlara iş fikirlerini hayata geçirme sürecinde gereksinim duydukları her konuda rehberlik yaparak kariyer yolculuklarında onları cesaretlendirmek oldu. Bugün son mezunlarımızı verirken bir yandan hedeflerimizi gerçekleştirmiş olmanın gururunu taşıyor, bir yandan da böylesi anlamlı bir projenin sonuna gelmiş olmaktan buruk bir mutluluk duyuyoruz.”

‘Sergi önemli bir kilometre taşı olacak’

Mezuniyet töreni öncesinde gerçekleştirilen ‘Ben-Sen-Onlar: Sanatçı Kadınların Yüzyılı’ sergisi özel turunda da açıklama yapan ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, şunları söyledi: “ÜNLÜ & Co olarak 25’inci yaşımızı kutladığımız bu özel yılda Türkiye’nin sanatçı kadınlarının yüzyıllık emeğini ortaya koyan böyle bir sergiye sponsor olmak bizler için gurur verici. Ben-Sen-Onlar sergisi, sanat tarihinin gözden kaçırdığı ya da ihmal ettiği sanatçı kadınları fark edilmesi ve bu isimlerin görünür kılınması için önemli bir kilometre taşı olacak.”

ÜNLÜ & Co hakkında:

1996 yılında kurulan ÜNLÜ & Co Grubu, 1998’den bugüne gerçekleştirdiği 113 başarılı işlem ile Türkiye’nin lider birleşme ve satın alma danışmanı oldu. Şirket ayrıca, 2010’dan bugüne 30 mn USD’nin üzerinde değere sahip işlemlerde; gerçekleşen toplam işlem adedi, toplam sınır ötesi işlem adedi, toplam özel fon işlem adedi sıralamalarında da lider konumda. (Kaynak: Mergermarket)

ÜNLÜ & Co Grubu, 2010-2021 yılı arasındaki halka arzlar, ikincil halka arzlar ve hızlandırılmış talep toplama (accelerated book building) işlemlerini içeren sermaye piyasası işlemlerinde, özelleştirmeler hariç yüzde 22 pazar payı, 32 işlem ve 3 milyar dolarlık işlem tutarı ile tüm finans kurumları içinde ikinci sırada yer alıyor. (Kaynak: Bloomberg)

ÜNLÜ & Co Grubu, 2013 yılından bu yana toplam 29 adet borçlanma aracı ihracı ile toplamda 2,2 milyar TL’nin üzerinde bir hacim oluşturdu. (Kaynak: Borsa İstanbul)

Türkiye’nin lider tahsili gecikmiş alacak yönetimi şirketlerinden biri olan İstanbul Varlık, toplam 331 milyon TL’lik yatırım ile 3,9 milyar TL anapara büyüklüğünde portföye sahip.

ÜNLÜ & Co ayrıca çatısı altında faaliyet gösteren DAHA Yatırım Danışmanlığı ile nitelikli bireysel ve kurumsal müşterilere kişiye özel yatırım danışmanlığı hizmeti sunuyor. DAHA faaliyetleri kapsamında yönetilen varlıkların tutarı Kasım 2021 itibarıyla 6,5 milyar TL seviyesinde. Varlık Yönetim hizmetlerinde ise, 280’den fazla çalışanıyla Fon ve Portföy Yönetimi, ÜNLÜ Alternatif Yatırımlar ve Tahsili Gecikmiş Alacak Yönetimi alanlarında faaliyet gösteriyor. Varlık Yönetimi grubu altında yönetilen varlık tutarı ise 4,9 milyar TL’ye ulaştı.

Merkezi İstanbul’da olan ve 500’e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren ÜNLÜ & Co Grubu’nun ayrıca İstanbul- Bağdat Caddesi, Ankara ve İzmir’de şubeleri, New York ve Londra’da ise iştirakleri bulunuyor.

Ödüllerimizden

12 th & 13 th M&A Atlas Awards- Yılın Küresel Birleşme & Satınalma İşlemi- Gelişmekte Olan Ülkeler Yılın Yatırım Bankası

& 13 M&A Atlas Awards- Yılın Küresel Birleşme & Satınalma İşlemi- Gelişmekte Olan Ülkeler Yılın Yatırım Bankası 21. Capital En Beğenilen Şirketler Araştırması- 2021 En Beğenilen Aracı Kurum Birincilik Ödülü

6. TSPB Sermaye Piyasaları Ödülleri- Satın Alma ve Birleşme İşlemleri Lideri-2020

Globee- 2021 Business Excellence Awards- Öğrenme Yönetimi Çözümleri Kategorisi- Altın Ödül