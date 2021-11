ÜNLÜ & Co, ‘Satın Alma ve Birleşme işlemlerinin lideri’ oldu



Ödülden dolayı duydukları mutluluğu dile getiren ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mahmut L. Ünlü, “ Kurumsal Finansman Danışmanlık işlemlerinde lider konumumuzu koruyoruz. Yatırım bankası kurma hedefimizi gerçekleştirdiğimizde verdiğimiz hizmetleri genişleterek öncü konumumuzu pekiştireceğiz. Gerek yurt içi gerekse yurt dışında gerçekleştirdiğimiz başarılı M&A (birleşme ve satın alma) işlemleri ile bugüne kadar 13 milyar ABD dolarının üzerinde yatırımı ülkemize kazandırdık” dedi.

Kuruluşundan bugüne kadar aracılık ettiği satın alma ve birleşme işlemleri ile ülke ekonomisine milyarlarca dolarlık döviz girdisi sağlayan Türkiye’nin öncü yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co, sermaye piyasalarının en prestijli ödüllerinden biri olan 6. TSPB Sermaye Piyasaları Ödülleri kapsamında, ‘Kurumsal Finansman İşlemleri’ kategorisinde ‘Satın Alma ve Birleşme İşlemleri Lideri-2020’ ödülüne layık görüldü.

TSPB tarafından 17 Kasım 2021 tarihinde, Wyndham Grand İstanbul’da düzenlenen 6. TSPB Sermaye Piyasaları Ödül Töreni’nde 34 farklı dalda 6 ayrı kategoride Altın Boğa Ödülleri sahiplerini buldu.

Kurumsal finansman işlemleri kategorisinde “Satın Alma ve Birleşme İşlemleri Lideri” ödülünü almaktan dolayı duydukları mutluluğu dile getiren ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mahmut L. Ünlü, “25 yıllık geçmişimizde Türkiye’deki finansal piyasaların gelişmesi için çalışmalarımızı sürdürdük. Aracılık ettiğimiz işlerdeki başarılarımız sayesinde Türkiye’nin en itibarlı yatırım kuruluşlarından birisi haline geldik. Kurumsal finansman ve danışmanlık hizmetlerinde pazar lideri konumundayız. Yatırım bankası kurma hedefimizi gerçekleştirdiğimizde verdiğimiz hizmetleri genişleterek öncü konumumuzu pekiştireceğiz. Gerek yurt içi gerekse yurt dışında gerçekleştirdiğimiz başarılı M&A (birleşme ve satın alma) işlemleri ile bugüne kadar 13 milyar ABD dolarının üzerinde yatırımı ülkemize kazandırdık. Son bir yılda Kümaş Manyezit, SEK Süt, Olmuksan, Assan Gıda, Ekol Ofset ve Etap Enjeksiyon & Etap Doğan gibi sektörünün önemli şirketlerinin birleşme ve satın alma işlemlerine aracılık ettik. Çalışmalarımızın ödüllendirilmesi bizler için ek bir motivasyon kaynağı oluyor. Ülkemizin geleceğine olan güvenimiz ile gelecek dönemde de çalışmalarımızı aynı inançla yürütmeye devam edeceğiz” dedi.

ÜNLÜ & Co hakkında:

1996 yılında kurulan ÜNLÜ & Co Grubu, 1998’den bugüne gerçekleştirdiği 113 başarılı işlem ile Türkiye’nin lider birleşme ve satın alma danışmanı oldu. Şirket ayrıca, 2010’dan bugüne 30 mn USD’nin üzerinde değere sahip işlemlerde; gerçekleşen toplam işlem adedi, toplam sınır ötesi işlem adedi, toplam özel fon işlem adedi sıralamalarında da lider konumda. (Kaynak: Mergermarket)

ÜNLÜ & Co Grubu, 2010-2021 yılı arasındaki halka arzlar, ikincil halka arzlar ve hızlandırılmış talep toplama (accelerated book building) işlemlerini içeren sermaye piyasası işlemlerinde, özelleştirmeler hariç yüzde 22 pazar payı, 32 işlem ve 3 milyar dolarlık işlem tutarı ile tüm finans kurumları içinde ikinci sırada yer alıyor. (Kaynak: Bloomberg)

ÜNLÜ & Co Grubu, 2013 yılından bu yana toplam 28 adet borçlanma aracı ihracı ile toplamda 2,2 milyar TL’nin üzerinde bir hacim oluşturdu. (Kaynak: Borsa İstanbul)

Türkiye’nin lider tahsili gecikmiş alacak yönetimi şirketlerinden biri olan İstanbul Varlık, toplam 331 milyon TL’lik yatırım ile 3,9 milyar TL anapara büyüklüğünde portföye sahip.

ÜNLÜ & Co ayrıca çatısı altında faaliyet gösteren DAHA Yatırım Danışmanlığı ile nitelikli bireysel ve kurumsal müşterilere kişiye özel yatırım danışmanlığı hizmeti sunuyor. DAHA faaliyetleri kapsamında yönetilen varlıkların tutarı Ekim 2021 itibarıyla 6,3 milyar TL seviyesinde. Varlık Yönetim hizmetlerinde ise, 280’den fazla çalışanıyla Fon ve Portföy Yönetimi, ÜNLÜ Alternatif Yatırımlar ve Tahsili Gecikmiş Alacak Yönetimi alanlarında faaliyet gösteriyor. Varlık Yönetimi grubu altında yönetilen varlık tutarı ise 4,8 milyar TL’ye ulaştı.

Merkezi İstanbul’da olan ve 500’e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren ÜNLÜ & Co Grubu’nun ayrıca İstanbul- Bağdat Caddesi, Ankara ve İzmir’de şubeleri, New York ve Londra’da ise iştirakleri bulunuyor.

Sektörde ÜNLÜ & Co'nun aldığı bazı ödüller

6. TSPB Sermaye Piyasaları Ödülleri- Satın Alma ve Birleşme İşlemleri Lideri-2020

Globee- 2021 Business Excellence Awards- Öğrenme Yönetimi Çözümleri Kategorisi- Altın Ödül

Stevie Awards for Great Employers (SAGE) 2021- Öğrenme Teknolojleri Uygulamaları Kategorisi- Gümüş Ödül

Bonds & Loans 2021- Yılın Yerel Para Birimi Tahvil İhracı- Pegasus Havayolları A.Ş.

ARC Awards 2021 – İç Tasarım Gold Ödül / Geleneksel Faaliyet Raporu Silver Ödül / Yönetim Kurulu Başkanı Metni Silver Ödül

EMEA Finance/ Europe Banking Awards 2020 - Türkiye’nin En İyi Birleşme & Satın Alma Şirketi Ödülü

Euromoney Awards for Excellence 2015 - Yılın En İyi Birleşme ve Satın Alma Danışmanı



Kadın Girişimciler Akademisi

Euromoney Awards for Excellence 2016 / 2019 - Türkiye’nin En İyi Yatırım Bankası– Yılın Yatırım Bankası5. TSPB Sermaye Piyasaları Ödülleri- Satın Alma ve Birleşme İşlemleri Lideri-2019 & Toplumsal Değer Projesi (ÜNLÜ & Co Kadın Girişimciler Akademisi)/ Yılın Yapılandırılmış Tahvil İhracı Runner-Up - ÜNLÜ Menkul Hasat Varlık Finansman Fonu/ Tarfin Tarım A.Ş.BV Awards 2020 - Türkiye / En İyi Araştırma Takımı/ ÜNLÜ & Co/ Gümüş SardisARC Awards 2020 - Fotoğraf Kategorisi Gold Ödül / Geleneksel Faaliyet Raporu Silver Ödül / Yönetim Kurulu Başkanı Metni Silver Ödül- Faaliyet Raporu Tasarımı