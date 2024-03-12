Ünlü & Co | Yönü ABD TÜFE rakamı belirleyecek
Fed Başkanı Powell’ın geçen hafta Kongre’de yaptığı yarıyıl sunumu ilk faiz indiriminin ne zaman gelebileceğine ilişkin belirsizliği ortadan kaldırmaya yetmemişti. Piyasalar bu yöndeki adım için Haziran ayını fiyatlamaya devam ediyor olsa da daha fazla netlik için makroekonomik verileri takip etmeyi sürdürüyor. Geçen hafta açıklanan istihdam verilerinde manşet rakam kuvvetli bir görünüm sergilese de işsizlik oranındaki yükseliş ve saatlik kazançlardaki ılımlı seyir Merkez Bankası’nın görmek istediği patika ile uyumlu bir tablo çizmişti. Bu noktada son dönemde dirençli seyreden enflasyon üzerindeki baskının da azalması Haziran ayı beklentilerini güçlendirebilir. Ağırlıklı piyasa beklentisi yıllık bazda bakıldığında manşet rakamın %3,1’de sabit kalacağı çekirdek rakamın ise %3,9’dan %3,7’ye gerileyeceği yönünde. Fed’in uzun vadeli enflasyon hedefi %2 olsa da faiz indirimi için bu seviyeye inilmesinin beklenmeyeceği Merkez Bankası yetkilileri tarafından da dile getiriliyor.
Borsa İstanbul: Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu artırmasının verdiği moralle BIST-100 endeksi haftaya güçlü bir başlangıç yaparken özellikle bankacılık endeksinin verdiği destek açılışın hemen ardından 9370 puan sınırına doğru tepki verilmesini sağladı. Yılın devamında not artırımlarının gelmeye devam etme ihtimali özellikle uzun vadeli görünümü iyileştiriyor. Ancak kısa vadede daha önceki denemelerde de aşılamayan 9400 puanın altında kalmaya devam ediyoruz. Bu önemli direnç noktasının geride bırakılması durumunda endekste yukarı yönlü hareket alanının genişleyeceğini tahmin ediyoruz. Fakat dünkü tepki bu bölgenin aşılması için yeterli olmayınca endeksin 9400 puandan bir kez daha uzaklaşarak negatif sinyaller verdiğini gördük.