Ünlü & Co | Yönü ABD TÜFE rakamı belirleyecek



Fed Başkanı Powell’ın geçen hafta Kongre’de yaptığı yarıyıl sunumu ilk faiz indiriminin ne zaman gelebileceğine ilişkin belirsizliği ortadan kaldırmaya yetmemişti. Piyasalar bu yöndeki adım için Haziran ayını fiyatlamaya devam ediyor olsa da daha fazla netlik için makroekonomik verileri takip etmeyi sürdürüyor. Geçen hafta açıklanan istihdam verilerinde manşet rakam kuvvetli bir görünüm sergilese de işsizlik oranındaki yükseliş ve saatlik kazançlardaki ılımlı seyir Merkez Bankası’nın görmek istediği patika ile uyumlu bir tablo çizmişti. Bu noktada son dönemde dirençli seyreden enflasyon üzerindeki baskının da azalması Haziran ayı beklentilerini güçlendirebilir. Ağırlıklı piyasa beklentisi yıllık bazda bakıldığında manşet rakamın %3,1’de sabit kalacağı çekirdek rakamın ise %3,9’dan %3,7’ye gerileyeceği yönünde. Fed’in uzun vadeli enflasyon hedefi %2 olsa da faiz indirimi için bu seviyeye inilmesinin beklenmeyeceği Merkez Bankası yetkilileri tarafından da dile getiriliyor.

TL: TL’de zayıflık devam ederken USD/TL kuru yeni haftaya 32 seviyesinin üzerini test ederek başladı. Ayın başından bu yana bakıldığında kurdaki yükseliş %2,5 seviyesine ulaşmış durumda. Geride bıraktığımız ayın tamamında ise %3 yükseliş yaşandığını görmüştük. Artan hareketliliğe bağlı olarak kurun 1 aylık volatilitesi Ekim 2023’ten bu yana ilk kez 10,5 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Makroekonomik veri tarafında ise dün açıklanan rakamlara göre işsizlik oranı Ocak döneminde %9,1 olarak gerçekleşti. Bugün ise cari işlemler dengesi ve sanayi üretimi oranını takip edeceğiz. Öte yandan Hazine 6 yıl vadeli değişken faizli devlet tahvili ile 10 yıl vadeli tahvilin ihalelerini düzenleyecek.

Borsa İstanbul: Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu artırmasının verdiği moralle BIST-100 endeksi haftaya güçlü bir başlangıç yaparken özellikle bankacılık endeksinin verdiği destek açılışın hemen ardından 9370 puan sınırına doğru tepki verilmesini sağladı. Yılın devamında not artırımlarının gelmeye devam etme ihtimali özellikle uzun vadeli görünümü iyileştiriyor. Ancak kısa vadede daha önceki denemelerde de aşılamayan 9400 puanın altında kalmaya devam ediyoruz. Bu önemli direnç noktasının geride bırakılması durumunda endekste yukarı yönlü hareket alanının genişleyeceğini tahmin ediyoruz. Fakat dünkü tepki bu bölgenin aşılması için yeterli olmayınca endeksin 9400 puandan bir kez daha uzaklaşarak negatif sinyaller verdiğini gördük.