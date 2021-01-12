Ünlü Gurme'den Tüyolar | Sucuk alırken nelere dikkat etmeli

Ünlü Gurme'den Tüyolar | Gıda Maddesi Alırken Nelere Dikkat Edilmeli





Online satışlar koronavirüs salgını ile birlikte doruk noktasına ulaşırken, internet üzerinden yapılan alışverişler sonrası şikayetler çığ gibi büyüyor. Tüketici dernekleri, vatandaşları fiyat ve ürün kalitesi konusunda uyarırken, üretici şirketler de tüketicileri bilgilendirmeyi ihmal etmiyor.

GIDA OKUR YAZARLIĞI GELİŞMELİ

Türkiye'nin en eski sucuk ve pastırma üreticilerinden Ünlü Sucuk ve Pastırmaları kurucu ortağı ile Ünlü Gurme Yönetim Kurulu Başkanı Şeref ÜNLÜ vatandaşların internet üzerinden gıda alışverişi yaparken mağdur edilmemesi için satın aldıkları ürünlerin, üretim yeri, üretici şirketin adı, üretim tarihine dikkat etmesi gerektiğini belirterek; "Üretimde kullanılan malzemeler mutlaka iyi araştırılmalı. Türkiye'de gıda okur-yazarlığı çok az. Bunun yaygınlaşması için, ürünlerine güvenen şirketler önemli çalışmalar yapıyor. Biz de gıda okur-yazarlığına önem veriyoruz. Gıda ambalajı üzerinde yazılan bilgilerin tüketici tarafından her aşamada çapraz sorgulamaya alınmasını tavsiye ediyoruz." Dedi.



SUCUK VE PASTIRMA ALIRKEN BUNLARA DİKKAT

Ünlü Sucuk ve Pastırma ile Ünlü Gurme kurucularından Şeref ÜNLÜ kış mevsimi ile birlikte vatandaşların sucuk, pastırma, kavurma, salam ve sosis gibi et ürünlerini alırken daha dikkatli olması gerektiğini belirterek; "Sahte sucuk ve kalitesiz pastırmayı tüketicilerin anlaması oldukça zordur. Ancak 92 yıllık sucuk ve pastırma üreticisi bir şirket olarak tüketiciye şu tavsiyelerde bulunuyoruz:



Vatandaşlar sucuk alırken nelere dikkat etmeli?



Kaliteli bir sucuğun en az kuşbaşı et fiyatına alınması gerekiyor.

Kaliteli sucuğun rengi parlak ve canlı olur.

Tüketici sucuğu kokladığı zaman hoş bir koku alacak. Küf ya da rahatsız edici bir koku alıyorsa o sucuk tercih edilmemeli.

Bağırsağa doldurulan et sıkı olmalı, bağırsak ile et arasında boşluk olmamalı.

İyi bir sucuk kolay dilimlenebilir olmalı.



Tüketicilerimiz güvenilir sucuk için mutlaka markalı ürünleri tercih etmeli.

Pişirirken sucuk yağını bıraktıktan sonra büzüşüp şekli değişiyorsa bu sucuk çok kaliteli bir sucuk değildir.

Üretimi tamamlanan sucuk ne kadar sürede tüketilebilir?

İyi bir sucuk üretim tarihinden itibaren +4 derecede 1ay kadar; derin dondurucuda 6 ay kadar muhafaza edilebilir. Buzdolabında muhafaza ettiğiniz sucuğun ağzını kapatırsanız, bu poşette suların oluşmasına neden olacaktır. Nemi sürekli olarak arttıran bu durum, sucuğun küflenmesine ve bozulmasına yol açacaktır. Şarküteri ürünleri açıldıktan sonra buzdolabı şartlarında 0-(+4˚C) de muhafaza edilmelidir. Paket açıldıktan sonra ürünlerin 2 gün içerisinde tüketilmesi en uygundur. Raf ömrü henüz dolmamış ürünün paketi açılmışsa ve açıldıktan sonra 2 gün içinde tüketemediyseniz etrafında nem birikimini engelleyecek şekilde muhafaza edip 1 hafta içinde tüketebilirsiniz.

KALİTELİ PASTIRMA NASIL OLUR?

Kaliteli bir pastırmada asla sinir olmaz.

Çemeni çok kalın olmamalı, çemen kalınlığı en fazla 4mm olmalı.

Canlı, parlak, çekici olmalalı, kuru olandan uzak durun.

En lezzetli pastırma hayvanın sırt ve antrikot kısmından çıkar.

Yumuşak bir pastırma daha kaliteli olur.

En iyi pastırma satır ile incecik doğranandır.

İyi pastırma ağızda eriyen kıvam hissini uyandırmalı.

EVLERE TÜRKİYE'NİN SOFRASINI KURUYORUZ

Ünlü Sucuk ve Pastırmaları’nın 1928 yılında kurulduğunu belirten kurucu ortak Şeref ÜNLÜ "Sektörde 92 yıllık üretim tecrübemizi geçtiğimiz yıl aldığımız bir kararla şirketimiz bünyesinde Ünlü Gurme'yi kurduk. Ünlü Gurme, Türkiye'nin kendine özgü doğal lezzetlerini, sofralarımıza kadar getirmeyi başardı. Şimdi Ünlü Gurme olarak online satış sitemizi açıyoruz. Son 1 yıldır internet satışlarımıza sosyal platformlar üzerinden devam ettiriyorduk; fakat pandemi ile beraber e-ticaret sitemizi açma kararı aldık. Böylelikle tüm Türkiye ile online üzerinden tanışabileceğiz" dedi.

Şeref ÜNLÜ şu bilgileri verdi; "Kayseri'nin sucuğunu, pastırmasını, mantısını, Erzincan'ın tulum peynirini, Çanakkale'den Ezine beyaz peyniri, Kars'ın eski kaşarı ile buluşturduk. Her ürünü kendi yöresinden ve doğal ürünleri getirerek bir çatı altında topluyoruz. Ürünün o bölge ile özdeşleşmiş olması ve coğrafi işaret belgeli ürün olması bizim önceliğimiz. Ürünlerimizi üreticisinden ilk elden teslim alıyoruz. Örneğin; tulum peyniri Erzincan’dan, Ezine peynirini Çanakkale’den, eski kaşarı Kars’tan, mihaliç peynirini Savaştepe’den getirerek satışa sunuyoruz. Bunun yanı sıra Ülkemizde çok farklı gurme peynirler var.

İtalyanların, Fransızların peynirleri ile yarışacak lezzete sahip. Örneğin; Konya Divle Obruk Peyniri, Çorum Kargı Tulum Peyniri, Kars Gravyeri. Bu lezzetleri toplumumuza tanıtarak kültürel lezzetlerimize sahip çıkıyoruz. Özel peynirler için yerli üretim yapan firmalara öncelik veriyoruz. Tüketicilerimize en kaliteli ürünleri sunmak en büyük önceliğimiz. Örneğin; bal çok hileli bir ürün.

Balda sertifikalı markayı satıyoruz, zeytinyağında ödüllü olan markayı. Sucuk, pastırma ve kavurma zaten kendi üretimimiz. Online satışımız bu zamana kadar sucuk, pastırma olarak ağırlıklı devam etmekteydi ama artık peynir başta olmak üzere diğer şarküteri gruplarında da satışlarımıza ağırlık vermekteyiz.

YEREL LEZZETLERDE USTASINDAN TAVSİYELER

Yerel lezzetler konusunda tüketicilerimize tavsiyemiz; organik karakovan petek balı ve manda kaymağı kahvaltıların vazgeçilmez lezzetidir. İncecik dilimlenmiş kargı tulum peyniri ve Trabzon köy tereyağı ayrılmaz bir ikilidir bizler için. Sucuk ve eski kaşar ikilisi kesinlikle denenmeli. Pastırmalı yumurta efsanedir ama sırt ve antrikot pastırma tek olarak tüketilmeli. Lezzetine hiçbir şey ortak olmamalı."



