Ünlü Gurme | Pastırma Sucuk Yemeyen Kalmayacak

Pastırma Sucuk Yemeyen Kalmayacak
Pandemi süresince üretime ara vermeyen asırlık Ünlü Sucukları, dünyanın en ücra köşesine geleneksel Türk pastırması ve sucuğunu göndermeye hazırlanıyor.
Resmi kuruluşu 1928 yılına dayanan Türkiye'nin en eski sucuk pastırma üreticisi Ünlü Sucukları, koronavirüs sürecini atlatmak için internet mecrasını en yoğun kullanan şirket olmaya hazırlanıyor. Küresel ticaret devi Amazon, Ebay, Alibaba gibi e-ticaret siteleri ile birlikte Türkiye'den Gittigidiyor, N11, Getir ve Trendyol gibi sitelerden geniş çaplı kampanyaya hazırlandıklarını söyleyen Ünlü Gurme Sucukları Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Ünlü "Bir asırlık üretim birikimimiz, tecrübemizi ve geleneksel Kayseri sucuğunun lezzetini Tüm dünyaya tattırmak istiyoruz. Kayseri sucuğunun pastırmasının tadına bakmayan kalmasın istiyoruz" dedi..
ÜRETİM KAPASİTEMİZİ İKİ KATINA ÇIKARACAĞIZ
PASTIRMA VE SUCUK LÜKS OLMAKTAN ÇIKMALI
Tüketicinin alım gücü ile maliyetleri dengelemeye çalıştıklarını söyleyen Şeref Ünlü, "Biz vatandaşımızın alım gücüne uygun paketler hazırlıyoruz. Yeni satış stratejimiz sektöre de öncülük edecek. Kayseri'nin üretim birikimini, yatırımcısının satış zekasını tüm dünyaya göstermeye hazırlanıyoruz" dedi.
1928 YILINDAN BU YANA ARALIKSIZ ÜRETİM
Türkiye'nin en eski pastırma ve sucuk üretim tesislerini Kayseri'ye ilk kuran şirket olarak bilinen Ünlü, 1928 yılında faaliyete geçti. Kayseri ile özdeşleşen pastırma ve sucuk üretimini endüstriyel ortama getirmeyi başaran Ünlü Sucukları, sektörde pek çok yatırımın da öncülüğünü yaptı. Cemal Ünlü tarafından kurulan şirket, sektörde pek çok yatırımcının yetiştiği ocak olarak biliniyor.