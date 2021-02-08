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Ünlü Gurme | Pastırma Sucuk Yemeyen Kalmayacak

Türkiye'nin en eski pastırma sucuk üreticilerinden Ünlü Sucukları, sosyal medya ve internet üzerinden sektörün en büyük kampanyasını eş zamanlı olarak başlatmaya hazırlanıyor.

08 Şubat 2021 Pazartesi 11:29
Ünlü Gurme | Pastırma Sucuk Yemeyen Kalmayacak

Pastırma Sucuk Yemeyen Kalmayacak


Pandemi süresince üretime ara vermeyen asırlık Ünlü Sucukları, dünyanın en ücra köşesine geleneksel Türk pastırması ve sucuğunu göndermeye hazırlanıyor.

Resmi kuruluşu 1928 yılına dayanan Türkiye'nin en eski sucuk pastırma üreticisi Ünlü Sucukları, koronavirüs sürecini atlatmak için internet mecrasını en yoğun kullanan şirket olmaya hazırlanıyor. Küresel ticaret devi Amazon, Ebay, Alibaba gibi e-ticaret siteleri ile birlikte Türkiye'den Gittigidiyor, N11, Getir ve Trendyol gibi sitelerden geniş çaplı kampanyaya hazırlandıklarını söyleyen Ünlü Gurme Sucukları Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Ünlü "Bir asırlık üretim birikimimiz, tecrübemizi ve geleneksel Kayseri sucuğunun lezzetini Tüm dünyaya tattırmak istiyoruz. Kayseri sucuğunun pastırmasının tadına bakmayan kalmasın istiyoruz" dedi..

ÜRETİM KAPASİTEMİZİ İKİ KATINA ÇIKARACAĞIZ

Bir asırlık şirketin sosyal medya ve online satış sisteminde köklü müşterilerine daha kolay ulaştığını söyleyen Şeref Ünlü yeni satış stratejilerine uygun olarak üretim kapasitesini günlük 15 tona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Ünlü yeni süreçle ilgili olarak şu bilgileri verdi: "Türk pastırması ve sucuğunda geleneksel lezzete önem veren köklü bir kuruluş olduklarını belirterek "25 çalışanımızla pandemiye rağmen günlük 7 ton üretim yapıyoruz. Ünlü Gurme konsept mağazaları ile büyük şehirlerde yeni yapılanmaya gidiyoruz. Yerel lezzetleri, geleneksel tatları Ünlü Gurme marketlerinde vatandaşlarımızla buluştururken, aynı ürünleri hem sosyal medyadan hemde internet mecralarından dünyanın her yerine göndermeye hazırlanıyoruz. Bu bizim için yeni bir deneyim olacak. Kayseri mantısını özgün tadıyla, kavurmasını, peynirini, balını gurme bilincine uygun olarak ve ekonomik fiyat politikasıyla tüketicinin sofrasına ulaştıracağız."

PASTIRMA VE SUCUK LÜKS OLMAKTAN ÇIKMALI

Tüketicinin alım gücü ile maliyetleri dengelemeye çalıştıklarını söyleyen Şeref Ünlü, "Biz vatandaşımızın alım gücüne uygun paketler hazırlıyoruz. Yeni satış stratejimiz sektöre de öncülük edecek. Kayseri'nin üretim birikimini, yatırımcısının satış zekasını tüm dünyaya göstermeye hazırlanıyoruz" dedi.

1928 YILINDAN BU YANA ARALIKSIZ ÜRETİM

Türkiye'nin en eski pastırma ve sucuk üretim tesislerini Kayseri'ye ilk kuran şirket olarak bilinen Ünlü, 1928 yılında faaliyete geçti. Kayseri ile özdeşleşen pastırma ve sucuk üretimini endüstriyel ortama getirmeyi başaran Ünlü Sucukları, sektörde pek çok yatırımın da öncülüğünü yaptı. Cemal Ünlü tarafından kurulan şirket, sektörde pek çok yatırımcının yetiştiği ocak olarak biliniyor.

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