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Ünlülerin kuaförü Mete Şimşek | En zor sektör bizimki 

Türkiye'de sosyal hayatın önde gelen isimlerinin yıllardır kuaförlüğünü yapan Mete Şimşek "mikrokaynak saç uzatma tekniğini" ilk uygulayan isim olarak biliniyor.

21 Ağustos 2020 Cuma 14:28
Ünlülerin kuaförü Mete Şimşek | En zor sektör bizimki 

Ünlülerin kuaförü Mete Şimşek | En zor sektör bizimki 


Aralarında Ajda Pekkan, Selin Ciğerci, Ayşe Hatun Önal ve Seren Serengil başta olmak üzere çok sayıda ünlünün saçlarını emanet ettiği kuaför Mete Şimşek, internet ortamında yapılan bir ankette Türkiye'nin en iyi kuaförleri arasında gösterildi. Şimşek, "Hizmet odaklı çalışıyoruz" dedi.

ŞÖHRETLİ İSİMLER KAPISINI ÇALIYOR

Türkiye'de mikrokaynak saç uzatma tekniğinin ustalarından olan Mete Şimşek, kısa zamanda uzun yol kat etti. Şöhretli isimlerin kapısını çaldığı Mete Şimşek, yıllardır hizmet odaklı çalıştıklarını söyledi.

'MÜŞTERİLERİ MUTLU ETMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Etiler ve Beylikdüzü'nde şubesi olan Mete Şimşek, "Uzman ve deneyimli ekibimizle tüm hanımefendileri mutlu etmeye çalışıyoruz. Kaliteli hizmeti ekonomik olarak sunuyoruz. Salonlarımız, Türkiye'nin en iyi kuaförleri arasında yer alıyor" şeklinde konuştu.

Şimşek, yurt içi ve yurt dışından gelen çok sayıda konuklarına ise kuaförlük eğitimi verdiklerini de ifade etti.

Son Güncelleme: 21.08.2020 14:31
Anahtar Kelimeler:
Kuaför
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