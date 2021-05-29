Ünlülerin terzisi Hakan Gürsoy'a Avrupa'dan sipariş yağıyor

İstanbul cemiyet hayatında ünlülerin altın makası Hakan Gürsoy, 2021 Bespoke Tailor'in de adını tüm dünyaya duyurdu. Lille OSC'nin şampiyonluk gecesine damgasını vuran Yusuf Yazıcı'ya özel olarak tasarlayıp diktiği kıyafet, tüm dünya kanallarında yayınlandı. Burak Yılmaz ile birlikte top koşturan ve gol kralları arasında yer alan Yusuf Yazıcı, Hakan Gürsoy'un imzasını taşıyan kıyafeti ile şampiyonluk gecesinin adeta yıldızı olurken, Gürsoy Avrupa'dan gelen kutlama telefonları ile gurur duyduğunu açıkladı.

Son dönemin usta terzilerinden Hakan Gürsoy ısmarlama terzilik kavramının öncüleri arasında adını uluslarası arenaya taşıdı. Fransız Lille OSC takımında top koşturan Yusuf Yazıcı ile milli Kick Boks şampiyonu Atakan Arslan'ı giydiren Hakan Gürsoy, dünyanın değişik ülkelerinden gelen siparişlere gururla imzasını atıyor.

Erkek modasına 13 yıl önce Trabzon’da ilk adımını atan ve kariyerine İstanbul’da devam edenterziliğin en üst ekolü olarak kabul edilen “bespoke tailoring”de adını dünyaya duyurdu.gibi ünlü sporcuların da tercih ettiği Gürsoy, şimdi dünyanın dört bir yanından siparişler alan ödüllü bir modacı.

Hakan Gürsoy, erkek modasında son dönemde yıldızı parlayan bir isim. 13 yıl önce memleketi Trabzon’da giyim sektörüne adım atan, ardından kariyerine İstanbul’da devam etmeye karar veren Gürsoy, Beşiktaş’ta açtığı H.G. Bespoke Tailor adlı mağazasıyla kısa sürede kendi müdavim kitlesini yarattı.

YUSUF YAZICI’YA GÜRSOY İMZASI

Terziliğin en üst ekolü olarak kabul edilen “bespoke tailoring”deki (ısmarlama terzilik) başarısıyla ünü günden güne yayılan Hakan Gürsoy’un giydirdiği isimler arasında tanınmış yüzler de var. Fransa’nın dünyaca ünlü futbol kulüplerinden Lille’de top koşturan Yusuf Yazıcı ile ‘Avatar’ lakaplı milli kick boksçu Atakan Arslan’ı da giydiren Gürsoy’a şimdilerde dünyanın dört bir yanından siparişler yağıyor.

ÖDÜLLÜ TERZİ

“Kıyafet sizi taşımasın, siz kıyafeti taşıyın” mottosuyla kişiye özel dikimde kendi tarzını ortaya koyan Hakan Gürsoy, beğeni toplayan tasarımlarıyla ödüllere de layık görüldü. 2019’da Şehrin En İyileri Ödül Töreni’nde tekstil alanında ödül alan Gürsoy, geçtiğimiz aylarda düzenlenen 33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi Ödülleri’nde de ‘Tüketici Kalite Ödülü’nü kucakladı.