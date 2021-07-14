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Üretici Kooperatifi Pazarı yeniden açıldı

İstanbullu çiftçilerin tarlasında yetiştirdiği ürünlerin doğrudan tüketici ile buluşmasını sağlayan üretici kooperatifi pazarı yeniden açıldı.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 23:13
Üretici Kooperatifi Pazarı yeniden açıldı

Üretici Kooperatifi Pazarı yeniden açıldı


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı'nın verilerine göre tarihi Kadıköy Salı Pazarı’na satış yapmak için yüksek oranda müracaat oldu. Ancak başvuru şartlarına uygun bulunan 150 üretici ve 38 kooperatife düzenli satış yapmaları için yer verildi. Pandemi sebebiyle kapalı olan pazarın tekrar açılması üretici kadar tüketiciyi de mutlu etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin geçen yıl Tarihi Kadıköy Salı Pazarı içerisinde hayata geçirdiği “Üretici Kooperatifi Pazarı” pandemi kısıtlamalarının kalkmasıyla yeniden açıldı. Çiftçinin tarlasındaki ürünün aracısız bir şekilde tüketici ile buluşmasını sağlayan pazara yoğun ilgi oldu. Aralık ayından bu yana faaliyet gösteremeyen pazar için İstanbul içi ve dışı toplam 350 üretici başvuruda bulundu ancak şartları uygun bulunan belirli sayıda üreticinin ve kooperatifin pazarda düzenli satış yapmaları için yer verildi.

TAZE MEYVE SEBZE ÖZLEMİ BİTTİ

COVID-19 tedbirleri kapsamında aralık ayıdan itibaren faaliyetlerine ara vermek mecburiyetinde kalan Üretici Kooperatifi Pazarı’nın yeniden açılmasıyla taze ve doğal meyve-sebzeye ulaşmak isteyen tüketicinin hasreti son buldu. Pazara girdikleri andan itibaren özledikleri doğal kokuların kendilerini karşıladığını söyleyen vatandaşlar, çiftçinin tarlasından sofralarına taşıdıkları ürünleri pazarın kapalı olduğu süreçte özlediklerini belirtti.

DÜN TOPLANDI BUGÜN SATILDI

Tarihi Kadıköy Salı Pazarı’nın faaliyete dönmesi ile yeniden tüketici ile buluşmanın mutluluğunu yaşayan üreticiler, halka sundukları ürünlerden onur duyduklarını, hiçbir katkı maddesi veya ilaç kullanmadıklarını vurguladı. ‘’Dün topladık, bugün pazara getirdik’’ diyen çiftçiler, uzun zamandır tezgah açmamalarına rağmen halkın onlara alıştığını, ilgiden memnun olduklarını söyledi.

KATILIM SÜRÜYOR

İlk örneği Tarihi Kadıköy Salı Pazarı’nda gerçekleştirilen Üretici Kooperatifi Pazarı için toplam 350 üretici başvuru yaptı. İstanbul içi ve dışı dahil, talep yoğunluğunun arttığı pazarda şartlara uygun ancak 150 üretici ve 38 kooperatifin düzenli olarak satış yapmasına izin verildi. İstanbul’da ikamet eden, üretim yapan ve Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticiler ile Türkiye geneli tarımsal ürün üreten ve işleten tüm üretici kooperatiflerin katılabileceği pazar için katılım talepleri devam ediyor.  

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Üretici KooperatifiİBB
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