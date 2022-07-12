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Üreticiler sonunda pes etti | Evet gidiyoruz

Recep Tayyip Erdoğan'ın bir döneme damgasını vuran bir vatandaşla girdiği diyalog sırasında sarfettiği ‘Ananı da al git’ sözlerini anımsatan çiftçiler "Evet gidiyoruz" mesajı veriyor

12 Temmuz 2022 Salı 19:57
Üreticiler sonunda pes etti | Evet gidiyoruz

Üreticiler sonunda pes etti | Evet gidiyoruz

Çiftçiyi, üreticiyi perişan eden AKP hükümetinin yanlış ekonomi politikaları tarım ve hayvancılıkla uğraşanları adeta yolun sonuna getirdi

Kurban Bayramı'nda bir çiftçi, başbakan olduğu dönemde Recep Tayyip Erdoğan'ın “Ananı da al git” sözlerini anımsatarak tepki gösterdi.

Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen besiciler hayvan pazarlarında yerlerini aldı.  Kurban Bayramı'nda mikrofonun uzatıldığı bir hayvan üreticisi, "Çiftçiyi bitirdiler. Kurbanını nereden alıyorsa alsın yurttaş, biz gelmiyoruz artık. 140 büyükbaş peronu olan yerde 40 tane hayvan satan peron kaldı" diyerek tepki gösterdi. 

Lafagel muhabirinin, "Köylü milletin efendisiydi, ne oldu böyle" sorusuna çiftçi, başbakan olduğu dönemde Recep Tayyip Erdoğan'ın “Ananı da al git” sözlerini anımsatarak yanıt verdi. Çifçti, "Bırakıyoruz! Bize söylenen buydu zaten. Ananı da al git dediler. Gidiyoruz!" dedi.

İşte o anlar:
 

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