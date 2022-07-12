Üreticiler sonunda pes etti | Evet gidiyoruz
Çiftçiyi, üreticiyi perişan eden AKP hükümetinin yanlış ekonomi politikaları tarım ve hayvancılıkla uğraşanları adeta yolun sonuna getirdi
Kurban Bayramı'nda bir çiftçi, başbakan olduğu dönemde Recep Tayyip Erdoğan'ın “Ananı da al git” sözlerini anımsatarak tepki gösterdi.
Lafagel muhabirinin, "Köylü milletin efendisiydi, ne oldu böyle" sorusuna çiftçi, başbakan olduğu dönemde Recep Tayyip Erdoğan'ın “Ananı da al git” sözlerini anımsatarak yanıt verdi. Çifçti, "Bırakıyoruz! Bize söylenen buydu zaten. Ananı da al git dediler. Gidiyoruz!" dedi.
İşte o anlar: