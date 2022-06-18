Üretim Türk Şeker'den satışı AKP'li Turk Şeker'den

Üretmek Türkşeker'den satışı AKP'li Turk Şeker'den



Fabrikadan 11 ila 12 lira arasında değişen fiyatlarla çıkan şeker, Türk Şeker adında sadece Ü değiştirilerek kurulan ve AKP il ilçe yöneticilerinin sahibi olduğu Turk Şeker aracılığıyla fiyatı 25 liraya kadar satılıyor



Vatandaş ucuza şeker alabilmek için kuyruklarda beklerken, Türkşeker'in farklı illerdeki bayilerinin AKP'nin eski milletvekilleri, il başkanları olduğu, zamlardan bu kişilerin faydalandığı iddia edildi.

Sözcü Gazetesi'nden Başak Kaya'nın haberine göre, şeker zamlarından vatandaş evinde tatlı pişiremez hale gelirken fabrikadan kilosu 11 liraya çıkan şekerin piyasada 20-25 liradan satılmasının altından yandaşlar çıktı.

SAYIŞTAY DENETİMİ DIŞINDA KALIYOR

Türkşeker, Turkşeker Tarım adlı özel bir şirketin yüzde 49'una ortak oldu. CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, “Şekerin vatandaşa pahalı yansımasının sorumlusu paralel Turkşeker'dir. Turkşeker'in illerdeki bayilerinin çoğu AKP'nin eski milletvekilleri, il başkanları. Aradaki fark yandaşlara gidiyor'' dedi.

CHP Milletvekili Zeybek yaptığı açıklamada kurulan “paralel” Turkseker'in yüzde 1'lik ortaklık payı farkı ile Sayıştay denetiminin de dışında bırakıldığını anlattı.

Zeybek şu bilgileri verdi:

“Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) 2020 yılında VKT Tarım ve Gıda isimli özel bir şirkete yüzde 49 hisse ile iştirak etti. Bu şirket adını Turkşeker Tarım AŞ olarak değiştirdi. Kamunun payı yüzde 50'den az olduğu için Sayıştay denetleyemiyor. Türkiye Şeker Fabrikaları tesislerinden şekerin çuvalı en fazla 550 TL'ye, kilosu 11 TL'ye çıkıyor ama vatandaşa 20-25 TL'den satılıyor. Şeker Turkşeker'e veriliyor. Turkşeker'in illerdeki bayilerinin ekseriyeti de AKP'nin eski milletvekilleri, il başkanları. Yani, aradaki farkın çoğu AKP'nin yandaşlarına gidiyor.”

ORTAK OLUNAN ŞİRKETTE Ü YERİNE U HARFİ VAR

CHP Milletvekili Zeybek, Turkşeker ismine tepki göstererek, kamunun ortak olduğu bir şirketin isminde ü yerine u harfinin kullanılmasını eleştirdi. Zeybek, “Kamuya ait Türkşeker'in yüzde 49 ortak olduğu Turkşeker'de “Ü” yerine ”U” harfinin kullanılması ayrı bir skandal. Vatandaş Türkşeker zannederek alıyor oysa Turkşeker” dedi.

HİNDİSTAN İHRACATI KISACAK ŞEKER DAHA DA ZAMLANACAK

Dünyanın en büyük şeker üreticisi ve ikinci büyük İhracatçısı olan Hindistan, sektör ve hükümet kaynaklarının verdiği bilgiye göre şeker ihracatını 2022-2023 Ekim-Eylül sezonu için 6 ile 7 milyon ton seviyesinde sınırlandırabilir. Hindistan bu kararı alırsa ekimden itibaren ihraç edilecek toplam şeker miktarı bir önceki döneme göre yaklaşık üçte bir azalmış olacak. Hindistan içinde bulunduğumuz sezonda şeker ihracatını 10 milyon ton seviyesinde sınırlamıştı. Hükümet sözcüsü konuya ilişkin sorulara henüz yanıt vermedi. İşlemciler ihracatın kısıtlanması halinde şu anda beş buçuk yılın zirvesinde olan beyaz şeker fiyatlarının daha da yükselebileceğini ifade ettiler.