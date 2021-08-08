Ürün Yorumu Yaparak Para Kazanmak

İnternet üzerinden para kazanma hırsı ve firmalar arasındaki rekabet o kadar çok arttı ki artık firmalar çeşitli yöntemlerle insanların kendi sitelerinden yapacakları alışverişleri arttırmak istiyorlar. Bunun ne kadar etik olduğu tartışılır ancak olayın farkında olmayan müşteriler bu tarz yöntemleri bilmediklerinden dolayı alışverişlerini yapmaya devam ediyor. Bu noktada en çok kullanılan yöntem ise ürün yorumları. Ürün yorumu yaparak para kazanmak bizim için de bir ek gelir kapısı oluyor.

Ürün Yorumu Yaparak Nasıl Para Kazanılır?

Hepimiz online satış mağazaları üzerinden ürün alıyoruz. Ürünü almadan önce de ürün ile ilgili yorumları okuyoruz. Eğer ikna olursak ürünü alıyoruz. İşte ürün yorumu yaparak para kazanmak bu bölüm sayesinde oluyor. Ancak tabi ki ürün hakkında yorum yazmak için o ürüne sahip olmamız gerekmiyor. Bizim yapmamız gereken ürün hakkında olumlu yorumlar yapıp insanları o ürünü almaya ikna etmek. Elbette insanlar bizim yorumumuzu okurken bizi de ürünü satın almış bir kişi zannediyorlar.

Bu işin etik boyutu tartışılır. Bu şekilde para kazanmak bazı kişiler için uygun görülmeyebilir. Ancak günümüzde hemen hemen her alışveriş sitesi ya da her ürün markası bu yolu tercih ediyor. Herhangi bir ürün markası, alışveriş sitesi üzerinde satışta olan kendi ürünü için anonim şekilde olumlu yorumlar yapabiliyor. Bu yorumları internet üzerinde bu işi yapan insanlara yaptırıyor. Yapılan iş oldukça basit. Size verilen sitelerde satışta olan ürünlerin altına farklı kullanıcı adlarıyla olumlu yorumlar yazmak. Bu sayede ürünün satışının artması amaçlanıyor. Tabi bir de bunun tersi oluyor. Bir firma rakip gördüğü başka bir firmanın satışta olan ürününün altına olumsuz bir yorum yapmanızı da isteyebilir.

Ürün Yorumu Yaparak Ne Kadar Para Kazanılır?

Ürün yorumu yapmak ilk başlarda kolay gelebilir. Ancak yorum denildiğinde aklınıza üç dört satır ya da 15-20 kelimeden oluşan yorumlar gelmesin. Burada bazen sizden oldukça uzun ve özenli bir yorum yapmanız istenebilir. Tabi ki karşılığında alacağınız ücret de ona göre hesaplanır. Şu anda yorum yapan kişilere ödenen ücret genellikle kelime adedi üzerinden hesap edilmekte. Uzun yorum yazanlar daha yüksek ücretler almaktalar.

Yorum yazarken dikkat edeceğiniz en önemli konu gerçekten ürünü alıp kullanmış ve memnun kalmış bir kişi profili çizmeniz. Yorumlarınız size bu işi veren kişi ya da kurum tarafından kontrol ediliyor ve içeriğin tatmin olup olmadığı değerlendiriliyor. Anlamsız ve okuyucuyu ikna etmek de zayıf olduğu düşünülen yorumlar için de genellikle ücret ödenmiyor. Bu şekilde gün içinde 2-3 saatinizi ayırarak çeşitli ürünlere yorum yazabilir ve bir ek gelir sahibi olabilirsiniz.

İnternet üzerinde bulunan çeşitli forumlarda bu işi veren kişileri bulabilir ve onlarla bağlantıya geçebilirsiniz. Bir süre sonra eğer işinizi gerçekten iyi yapıyorsanız bu kişiler sizi bulacaktır. Yorum yazmadan önce kesinlikle ilgili ürün hakkında bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Çoğu defa bu bilgiler size iş veren firma tarafından gönderiliyor ve değişik sitelerde bulunan aynı marka ürünlere farklı yorumlar yapmanız istenebiliyor. Bu noktada hem yazım hem de ifade tarzının da farklı olması gerek. Yapılan yorumların aynı kişiden çıktığı anlaşılırsa bu durum marka açısından da zararlı olacaktır. Aynı şekilde pek çok firma yorum yapmadan önce VPN kullanılarak farklı IP numaraları üzerinden yorumların yapılmasını da isteyebiliyorlar. Bilgisayar başında çok fazla zaman geçiriyorsanız bu zamanın belli bir bölümünde ürün yorumu yaparak para kazanabilirsiniz.