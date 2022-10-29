USD coin (USDC) Nasıl Alınır Satılır?

USD coin, değeri 1 ABD dolarına eşit olan sabit bir kripto para birimidir. Kripto para ekosistemi ile geleneksel finans dünyası arasında bir köprü görevine sahip olan sabit coin’ler, itibari paraları kullanarak akıllı sözleşmelerle etkileşime girmek için kullanılmaktadır. ABD merkezli Centre adlı bir konsorsiyum tarafından yönetilen USD coin, kripto para borsalarında USDC simgesi ile işlem görmektedir.

USDC fiyat adresi üzerinden canlı grafiğine ulaşmanın mümkün olduğu USD coin, açık kaynaklı bir blokzincirine sahiptir. Coinbase borsası, Bitmain madencilik firması gibi kripto para ekosisteminde bilinen şirketlerin yer aldığı konsorsiyum ile güvenilir sabit coin’lerden biri olan USD coin, yatırımcılar için kripto para işlemlerini daha kolay bir hale getirmektedir. Nakitte kalmak isteyen yatırımcıların, itibari paraya endeksli USDC’yi tercih etmesi, bunun yanında borsalarda BTC, ETH gibi varlıklarda en çok kullanılan işlem çiftlerinin sabit coin’lerle ilişkili olması USDC’nin popülerliğini artıran etkenlerdendir.

USD coin nedir?

USDC, ilk olarak Ethereum blokzincirinde geliştirilmiş bir akıllı kontrat olarak ortaya çıkmıştır. Ethereum tabanlı cüzdanlar arasında ve kripto para borsalarında kolay bir şekilde transfer edilebilen USD coin, hem kripto para alım satımlarında hem de nakitte bekleme sürecinde tercih edilmektedir. Blokzinciri tabanlı bir itibari para olarak, değeri her zaman 1 ABD doların eşit olan USD coin, aynı zamanda uluslararası döviz transferinde de kullanılabilir. Normalde uluslararası döviz gönderimi için, SWIFT sistemi kullanılmaktadır ve bu sistem hem yüksek komisyon hem de düşük hız nedeniyle avantajlı değildir. Blokzinciri tabanlı USDC ile, kısa süre içinde ve çok düşük komisyonla gönderim yapılabilir.

USD coin, en güvenilir sabit coin’ler içinde gösterilmektedir. Sabit coin’ler, aralarında TrueUSD, USTC ve USDT’nin de yer aldığı, piyasa değeri milyarlarca dolarlık bir alandır. Sabit coin’ler teminatlı ve algoritmik olarak iki grupta yer alır. Algoritmik coin’ler, alım satım işlemlerini otomatik olarak yaparak coin’in değerini sabit tutmaya çalışır. Teminatlı coin’ler ise, dolaşımdaki arz kadar nakit itibari parayı teminat tutar. USD coin, dolaşımdaki arzı denetlenen bir banka hesabındadır. Geçmişte algoritmik coin’ler içinde yer alan UST’nin değerini kaybetmesi, USDC gibi teminatlı sabit coin’lere yönelik ilgiyi arttırmıştır.

USD coin nasıl alınır satılır?

USD coin, kripto para ekosisteminde varlığını ABD doları üzerinden tutmak isteyenler tarafından tercih edilmektedir. USDC alım satım işlemleri için, dünyanın en büyük borsalarından Kucoin tercih edilebilir. USDCUSDT adresi üzerinden yapılabilen alım satım işlemleri, Türk lirası yerine USD bazlı nakitte bekleme süreci için tercih edilebilir. Kucoin üzerinden USDC satın almak, döviz yatırımı için de avantajlıdır. Banka üzerinden ABD doları satın alırken kambiyo vergisi ve banka komisyonu avantajsız bir yatırıma neden olabilir. Kucoin’den USDC satın almak ise çok daha düşük komisyonla, hızlı bir şekilde gerçekleşebilir.

Kucoin’de USDC satın almak için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:

Kucoin borsasında hesap açma işleminin ardından, KYC tamamlanmalıdır ancak bu zorunlu değildir.

Borsa hesabına Türk lirası ya da kripto para transferi yapılmalıdır.

Son adımda ise Kucoin piyasalar sekmesi üzerinden USDC satın alınabilir.

ABD dolarına endeksli güvenilir sabit coin USDC, kripto para yatırımcıları için en çok tercih edilen varlıklar arasındadır. Kucoin’de USDC satın almanın en iyi yanı, en düşük işlem komisyonu sunan borsa olmasıdır. 10 milyonun üzerinde yatırımcısı ile dünyada her 4 kripto para yatırımcısından birinin tercihi olan Kucoin, tüm yatırımları sigorta güvence fonuyla güvence altına alması nedeniyle de ön plandadır.

Kucoin’de hesap oluşturarak, her yeni üyeye sunulan 500 USDT’lik bonus elde etme şansına da sahip olabilirsiniz. 600’den fazla coin’in listelendiği güvenilir borsa, en avantajlı kripto para yatırımını sunuyor.