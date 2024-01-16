

Üsküdar Belediyesi'nden tatlı ve börek için 1.5 milyon lira





Yerel seçime sayılı günler kala AKP’li belediyelerin art arda tanıdık şirketlere ihale vermesi dikkat çekti...

Cumhuriyet Gazetesi'nde bugün Cengiz Karagöz imzasıyla yayınlanan haberde çarpıcı detaylar var. Sancaktepe, Beyoğlu, Üsküdar ve Arnavutköy Belediyesi’nin ihaleleri AKP’li iş insanlarının şirketlerine verildi.

Beyoğlu Belediyesi, 11 Aralık’ta kuru ve sıvı gıda malzemesi alımı için ihale çıktı. 17 milyon 855 bin TL’lik ihaleyi Süleyman Memişoğlu ve ailesine ait Gimaş Tedarik adlı şirkete verildi.

Süleyman Memişoğlu, 2015 genel seçimlerinde AKP’nin İzmir milletvekili adayı olmuştu. Şirket, Arnavutköy, Beyoğlu ve Bahçelievler gibi birçok kamu kurumundan 78 ihale aldı. Üsküdar Belediyesi ise 15 Aralık’ta tatlı ve börek alımı için ihaleye çıktı.



1 milyon 451 bin TL’lik ihaleyi Oviya Gıda Unlu Mamuller adlı şirket aldı. Şirkete bugüne kadar 16 kamu ihalesi verilirken ortaklar arasında yer alan Hakkı Şanlı, AKP’den 2015 seçimlerinde İstanbul’dan milletvekili adayı olmuştu. Şanlı, 2018 yılında yapılan AKP kongresinde ise AKP MKYK yedek üyesi seçilmişti.

50 İHALE ALDI

Sancaktepe Belediyesi ise 26 Aralık’ta matbaa baskı hizmeti alımı için ihaleye çıktı. 9 milyon 309 bin TL’lik ihaleyi AKP’li kurumlarla ticari ilişkileriyle dikkat çeken Fatih Cömert aldı.

Cömert aynı gün Üsküdar Belediyesi’nin gıda ürünleri ihalesini de aldı. Bu ihalenin toplam bedeli ise 1 milyon 451 bin TL. Cömert bugüne kadar 50 kamu ihalesi aldı. Söz konusu ihalelerin toplam bedeli ise 181 milyon 404 bin TL.