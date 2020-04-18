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Uzaktan çalışanlar için uzmanından önemli haber 

Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman, evden veya işyerinde çalışma arasında hukuki açıdan bir fark olmadığını söyledi

18 Nisan 2020 Cumartesi 10:45
Uzaktan çalışanlar için uzmanından önemli haber 

Uzaktan çalışanlar için uzmanından önemli haber 


4857 sayılı İş Yasası’na göre evden çalışma ile fiili çalışma arasında bir fark bulunmadığını belirten Altınbaş Üniversitesi İİSBF Dekanı Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman, “Daha açık bir ifadeyle uzaktan çalışanlar farklı bir işleme tabi tutulamaz” dedi.

Altınbaş Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman, dijitalleşmenin üretim sürecine girmesiyle ortaya çıkan tele-çalışma, yarı-zamanlı çalışma, esnek saatlerde çalışma gibi uzaktan çalışma modellerinin pek çok ülkede yaygın hale geldiğini söyledi. Tüm çalışanlar için tek bir esnek çalışma biçimi olmadığını ifade eden Ataman, “Yapılan işe göre, haftada sabit bir günde tele-çalışma biri için uygun olduğunda bir diğerinin yaptığı iş için uygun olmayabiliyor. Bu çerçevede şirketler için esnek çalışma uygulamaları çalışma yerinin esnekliği, çalışma süresi esnekliği ve yapılan işin esnekliği (fonksiyonel esneklik) olarak sınıflandırılabilir” dedi.

Kanun evden-ofisten diye ayırmaz

Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman, koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için hükümetlerin esnek çalışma yöntemleri arasında yer alan evden çalışmayı teşvik etmeye yöneldiğini hatırlattı. 4857 sayılı İş Yasası’na göre evden çalışma ile fiili çalışma arasında bir fark bulunmadığını belirten Ataman, “Daha açık bir ifadeyle uzaktan çalışanlar farklı bir işleme tabi tutulamaz. Prensip olarak, işverenler personelini evden çalışmaya zorlayamaz ancak istisnai dönemlerde bu tür önlemlere başvurulabilir” diye konuştu.  

Covid-19 zoruyla evden çalışma

Berrin Ceylan Ataman, eğitim, e-ticaret, bankacılık gibi faaliyetler uzaktan yürütülebilirken, restoran, kafe, kuaför, inşaat gibi işlerin uzaktan yürütülemeyeceğini söyledi. “Covid-19 salgınına karşı hükümetin aldığı önlemler çerçevesinde uygulanan evden çalışmanın bir zorunluluktan doğduğu göz ardı edilmemeli” diyen Prof. Dr. Ataman şöyle devam etti:
“Öte yandan bugün itibariyle çalışanın tercihinden kaynaklı olmaksızın evden çalışıyor olmak da geçici bir durumdur, pandemi kontrol altına alındığında yeniden işyerine dönüş olacaktır. Bu çerçevede uzaktan çalışmada taraflar açısından iş akdi aynen devam etmektedir.”

Sosyal bilimciler için laboratuvar

Covid-19 salgınının etkisiyle yaşananları “sosyal bilimciler açısından bir laboratuvar” olarak nitelendiren Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman “Şu an için gözlemlerimizden ve kendi yaşadığımız deneyimlerden, birbirimizden öğrendiklerimizden aktarabileceğimiz pek çok bilgi ve bulgu var. Evden çalışmanın yarattığı fırsatlar ve zorluklara ait bulgular da bunlardan biridir” dedi.

Evden verimli çalışmak disiplin işi

Zamanı esnek kullanma fırsatı ve işe gitmek için yolda geçirilecek zamanın evde geçmesini, önemli bir kazanım olarak değerlendiren Ataman “Ancak evde çalışmayı verimli kılmak için ciddi bir çalışma disiplinine ihtiyaç vardır. Evlerde ilgi dağıtacak çok fazla faktörün olması çalışma ortamı açısından bir dezavantaj oluşturur” diye konuştu.

Kadın emeğine çifte sömürü

 Evden çalışma deneyiminin öne çıkardığı konulardan birinin kadın emeğinin çifte sömürüsü olduğunu ifade eden Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman şöyle konuştu:
“Özellikle salgın hastalıktan korumak zorunda olduğumuz yaşlı ebeveynlerden ve ev içi işlere yardım eden diğer kişilerden destek almadan evden çalışmak bir anne için hiç kolay olmuyor. Öte yandan tüm ev halkının da evden çalıştıkları ve okul çağındaki çocukların da evden uzaktan eğitim aldıkları gibi bir senaryoyu hazırlıksız yönetmek de oldukça zordur.”

Kadınların evde de en az ofiste çalıştığı kadar, hatta ofistekinden daha çok çalışmasının da yaşanan sürecin ortaya koyduğu en önemli sonuçlardan biri olduğunu dile getiren Berrin Ceylan Ataman, “Belki hiçbirimiz evden çalışmanın ofistekinden daha fazla çalışmayı gerektireceğini düşünmemiştik” dedi.

Büyükler işyerini, çocuklar okulu özledi

Toplumun evden çalışmaya hazırlıksız yakalandığını belirten Berrin Ceylan Ataman “Bu da ev ve iş hayatı arasındaki fiziksel sınırın kalkmasındaki uyumu zorlaştırdı. Evden çalışmak ev yaşamını hem mekânsal hem de sosyal olarak yeniden organize etmeyi gerektirir. Bu da evlerde daha geniş ve özel mekanlar yaratarak mümkün. Çalışanların yeniden işyerlerine ve çocukların da okullarına dönmeyi hayal ettiği günler yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. 

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Uzaktan çalışmaKoronavirüs
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