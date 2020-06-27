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Uzaktan çalışma desteği 31 Temmuz’a kadar uzatıldı

Covid 19 salgını nedeniyle uygulanan tedbirler çerçevesinde teknopark şirketleri ile Ar-Ge ve tasarım merkezi çalışanlarına tanınan uzaktan çalışma desteği 31 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatıldı.

27 Haziran 2020 Cumartesi 09:56
Uzaktan çalışma desteği 31 Temmuz’a kadar uzatıldı

Uzaktan çalışma desteği 31 Temmuz’a kadar uzatıldı


 

16 Mart’ta Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın aldığı ortak kararla koronavirüs salgın riski nedeniyle teknoloji geliştirme bölgeleri sınırları içindeki faaliyetlerin uzaktan çalışmayla yürütülmesine, işletmelerin bu kapsamda çalıştırdıkları personeli Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bildirmeleri kaydıyla müsaade edilmişti. Böylece teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden belirlenen çerçevede yararlanmaya devam etmelerine 30 Haziran 2020 tarihine kadar imkân tanınmıştı.

Teknopark, Ar-Ge ve tasarım merkezlerine verilen destek 30 gün uzatıldı

Ülkemizde ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart’tan itibaren iş yerlerinin büyük çoğunluğu evden çalışma modeline geçiş yaptı. Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan normalleşme takvimi çerçevesinde, Türkiye’de evden çalışmaya başlayan milyonlarca çalışan 1 Haziran’dan itibaren ofislere dönmeye başladı. Kademeli olarak gerçekleşen normalleşme çalışmalarında teknopark şirketleri ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerine tanınan uzaktan çalışma uygulamalarının 31 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi.

Muafiyet, destek ve teşviklerden yararlanmak için bildirim şart

Konu hakkında IFASTURK Mali Müşavirlik ve Denetim Kurucusu Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesut Şenel, “Türkiye’de sayıları 80’i aşan teknopark şirketi ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerine tanınan muafiyet, destek ve teşviklerden 31 Temmuz’a kadar yararlanabilmek için ilgili işletmelerde bildirime tabi personel sayısının 4691 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen personel sayısının yüzde 50’sini geçmemesi gerekiyor. Ayrıca, bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, ilgili kanun kapsamında istihdam edilen toplam personel sayısına isabet edecek toplam çalışma süresinin yüzde 50’sini aşmamasına da dikkat edilmesi gerekiyor.” bilgisini verdi. Şenel, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve ilgili yönetmelikte belirtilen diğer şart ve yükümlülüklerin geçerliliğinin aynı şekilde devam ettiğini hatırlattı.

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Uzaktan çalışma Desteği
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