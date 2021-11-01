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UZGROW Taşkent 2021 Fuarı Özbekistan'da açılıyor

Özbekistan’daki değişimin merkezinde yer alan tarımsal ve kalkınma için önemli bir potansiyel oluşturan Uzgrow Taşkent 2021, So Fuar tarafından 4-6 Kasım tarihleri arasında Taşkent International Hotel’ de gerçekleştirilecek.

01 Kasım 2021 Pazartesi 10:38
UZGROW Taşkent 2021 Fuarı Özbekistan'da açılıyor

UZGROW Taşkent 2021 Fuarı Özbekistan'da açılıyor

Sektörün önemli temsilcilerini bir araya getirecek fuar, katma değeri yüksek tarım ürünlerine yapılacak seracılık yatırımları ile Özbekistan’daki üretimi artırma fırsatı sunacak. Ayrıca, ülkenin kırsal bölgelerinde yaratılacak yeni iş alanları ile bölgede önemli bir istihdam alanı oluşturulması hedefleniyor.

TÜRKİYE YAPTIĞI İHRACATLARLA BÖLGEDE ÖNEMLİ KONUMDA

Seracılık, Orta Asya’nın en büyük tarım ülkesi haline gelen Özbekistan’ın yatırım stratejilerinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu kapsamda, ülke izlemiş olduğu stratejiler ile pamuğa dayalı yatırımlarını genişleterek çeşitliliği yüksek tarım yapmayı hedefliyor. 

Yıllar içerisinde dış ticaret hacminde istikrarlı bir artış yakalayan Özbekistan’ın 2019 yılından itibaren 140’ın üzerinde ülke ile ticari ilişkisi 45 ülke ile de ticaret anlaşması buluyor. Ülke için oldukça önemli bir potansiyel oluşturan Türkiye, yapmış olduğu ihracatlar ile önemli bir konumda. Bu kapsamda gerçekleştirilecek Uluslararası Seracılık ve Sulama
 Sistemleri Fuarı, yeni yatırımların oluşmasına aracılık ederek ülkenin kırsal bölgelerinin kalkınmasına ve istihdamının artmasına olanak sağlayacak.

Uzgrow Taşkent 2021 HAKKINDA:

4-6 Kasım tarihleri arasında üç gün sürecek Uluslararası Seracılık ve Sulama Sistemleri Fuarı Uzgrow Taşkent 2021, seracılık, bahçecilik ve fidancılık, tohum, gübre ve tarım ilaçları, sulama sistemleri firmalarını ve yatırımcıları bir araya getirecek. B2B formatında gerçekleşen fuar, katılımcılarına hedef müşterilerine ulaşma imkanı sunmaktadır. Ayrıca, yeni yatırımların oluşmasına aracılık ederek ülkenin kırsal bölgelerinin kalkınmasına ve istihdamının artmasına olanak sağlayacak.

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