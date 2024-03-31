Uzmanından korkutan uyarı | Kredi kartı borçları patlayacak





Türkiye yerel seçimlerin hemen ardından tüketici kredileri, kredi kartları ve banka faizleri konusunda yeni bir yol ayrımına gidiyor. Yarından sonra kredi kartlarında faizlerin artırılacağını söyleyen Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, ayrıca kart limitlerinin de daralacağını ifade etti.

Seçimler sonrası kredi kartlarının faizlerini artırma,limitlerini daraltma,asgari ödeme oranlarını yükseltme gibi adımlar atılacak.

Akut borç ödeme sorunları boy gösterecek.

Dinamik bir toplumsal direniş biçimi olarak “borçlular hareketinin” çok ciddi potansiyeli bulunuyor! — Hayri Kozanoğlu (@HayriKozanoglu) March 30, 2024

Ülke büyük bir ekonomik kriz altında seçime gidiyor. Son birkaç ayda Merkez Bankası’nın politika faizini artırması, kredi kartı düzenlemesi, döviz kurunda süren yükseliş, gelir adaletsizliğinin derinleşmesi, işsizlik, üst üste gelen zamlarla birlikte artan enflasyon sonucu yurttaşlar giderek yoksullaştı.

Tüm bu yaşananlarla birlikte ekonominin seçim sonrası nasıl olacağı ise merak konusu.

sosyal medya hesabından seçim sonrasına dair öngörülerini paylaştı. 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler sonrası kredi kartlarında çeşitli düzenlemeler yapılacağını söyleyen Kozanoğlu, şu ifadeleri kullandı:



“Seçimler sonrası kredi kartlarının faizlerini artırma, limitlerini daraltma, asgari ödeme oranlarını yükseltme gibi adımlar atılacak. Akut borç ödeme sorunları boy gösterecek.

Dinamik bir toplumsal direniş biçimi olarak ‘borçlular hareketinin’ çok ciddi potansiyeli bulunuyor!”



