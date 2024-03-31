Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Uzmanından korkutan uyarı | Kredi kartı borçları patlayacak

Yerel seçimler öncesi uygulanan ekonomi politikalarını yumuşatan Merkez Bankası ile Maliye ve Hazine Bakanlığı 1 Nisan'dan sonra kredi kartlarına yeni düzenlemeler getiriyor.

31 Mart 2024 Pazar 15:21
Uzmanından korkutan uyarı | Kredi kartı borçları patlayacak






Uzmanından korkutan uyarı | Kredi kartı borçları patlayacak



Türkiye yerel seçimlerin hemen ardından tüketici kredileri, kredi kartları ve banka faizleri konusunda yeni bir yol ayrımına gidiyor. Yarından sonra kredi kartlarında faizlerin artırılacağını söyleyen Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, ayrıca kart limitlerinin de daralacağını ifade etti.

Ülke büyük bir ekonomik kriz altında seçime gidiyor.  Son birkaç ayda Merkez Bankası’nın politika faizini artırması, kredi kartı düzenlemesi, döviz kurunda süren yükseliş, gelir adaletsizliğinin derinleşmesi, işsizlik, üst üste gelen zamlarla birlikte artan enflasyon sonucu yurttaşlar giderek yoksullaştı. 

Tüm bu yaşananlarla birlikte ekonominin seçim sonrası nasıl olacağı ise merak konusu. 

Ekonomist Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, sosyal medya hesabından seçim sonrasına dair öngörülerini paylaştı.  31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler sonrası kredi kartlarında çeşitli düzenlemeler yapılacağını söyleyen Kozanoğlu, şu ifadeleri kullandı:


“Seçimler sonrası kredi kartlarının faizlerini artırma, limitlerini daraltma, asgari ödeme oranlarını yükseltme gibi adımlar atılacak. Akut borç ödeme sorunları boy gösterecek.

Dinamik bir toplumsal direniş biçimi olarak ‘borçlular hareketinin’ çok ciddi potansiyeli bulunuyor!”


 

Anahtar Kelimeler:
KrediKredi Kartı1 Nisan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yerli batarya fabrikasında üretimi yerli robotlar yapacak
Yerli batarya fabrikasında üretimi yerli robotlar yapacak
Elder’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Barış Erdeniz üstlendi
Elder’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Barış Erdeniz üstlendi
Merkez Bankası seçim öncesi dolar yakıyor
Merkez Bankası seçim öncesi dolar yakıyor
Yerel seçimler öncesi yurt genelinde seyahat arttı
Yerel seçimler öncesi yurt genelinde seyahat arttı
Polat Group Holding, Yönetim Kurulu’na yeni bir isim kattı
Polat Group Holding, Yönetim Kurulu’na yeni bir isim kattı
Tekstil sektöründe yerli ham madde maliyeti düşürüyor
Tekstil sektöründe yerli ham madde maliyeti düşürüyor
Coimex, Exim Token ile Dış Ticarette Devrim Başlatıyor!
Coimex, Exim Token ile Dış Ticarette Devrim Başlatıyor!
Prof. Dr. Sağlamer: | Okullar sürdürülebilirliği odağına almalı
Prof. Dr. Sağlamer: | Okullar sürdürülebilirliği odağına almalı
EİB'li iş insanları yüksek enflasyon ve dolar kurundan yakındı
EİB'li iş insanları yüksek enflasyon ve dolar kurundan yakındı
ASKO Holding AXCS markası ile ABD pazarına girdi
ASKO Holding AXCS markası ile ABD pazarına girdi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim