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Üzüm üreticisi böyle seslendi | Hep zengini gören devlet bizi gör gari

CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, yevmiyeyle çalışan kadınlarla üzüm kesti, 70 yaşını geçtiği halde yövmiyeyle tarlaya çalışmaya gelen kadınları dinledi.

05 Eylül 2022 Pazartesi 14:00
Üzüm üreticisi böyle seslendi | Hep zengini gören devlet bizi gör gari

Üzüm üreticisi böyle seslendi | Hep zengini gören devlet bizi gör gari


CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, üzüm üretimiyle öne çıkan Çal İlçesi’nde yevmiyeyle üzüm toplayan kadınlarla birlikte üzüm kesti, sabahın erken saatlerinde tarlada çalışmaya başlayan kadınların taleplerini yerinde dinledi. Çal İlçe Başkanı Ömer Dağlı ile birlikte Çal Belevi Mahallesinde yer alan üzüm bağlarını ziyaret eden Gülizar Biçer Karaca’ya zamlardan, enflasyondan ve fakirlikten yakınan üretici kadınlar, “fakirlik yüzünden, yağ almak un almak için bu yaşta yevmiyeyle tarlaya çalışmaya geliyoruz” dedi. 

NEDEN YEVMİYEYE GELİYOM BU YAŞTA? FAKİRLİKTEN, YOKLUKTAN

Kadınlara ne istediklerini soran Gülizar Biçer Karaca’ya cevap 68 yaşındaki teyzeden geldi: “Ne isteyelim gızım. Mahsullerimiz para etmiyor. Buğdayımızın fiyatı indi beş liraya… Kazanıyoz, ilaca, gübreye veriyoz. Bu ilacın, gübrenin önüne geçsinler. 68 yaşındayım, yevmiyeye geliyorum. Neden? Fakirlikten, yokluktan. Beş on kuruş alırsak buna yağ alalım, buna duz alalım diye..”

76 YAŞINDAYIM YEVMİYEYE GİDİYORUM

CHP Milletvekili Gülizar Biçer Karaca’yı yanlarında görünce dertlerini sıralamaya başlayan yaşlı teyzelerden biri “Ben 76 yaşındayım, yevmiyeyle çalışmaya geliyorum. Pahalılıktan, gübre alamıyoruz.” dedi. Yevmiye ile çalışan kadınlar; hazine arazilerinden de yararlanmak istediklerini, tapu almak ve üretmek istediklerini söyledi, “Ceyran pahalı, elektrik pahalı, su pahalı…  Rezillik değil mi bu? Sadece burada çalışmıyoruz, tekstilde de çalışıyoruz, tekstile de gelin” diyerek Gülizar Biçer Karaca’dan sesleri olmalarını istedi.  

DEVLET BİZİ GÖRSÜN GARİ!

“20 torba gübreye 2 milyar yüz TL verdim. Yazık değil mi? Bu amelecilikle nereden toplayayım? Yevmiye de ucuz, aldığımız pahalı, sattığımız ucuz… Bizi görsün gari devlet. Devlet hep zengine vermesin, bizi görsün destek versin. Rençberleri görsün, çiftçiyi görsün.”

EKONOMİK KRİZ TARLADA, SOFRADA, MUTFAKLARDA

ENAG’ın yıllık enflasyonu % 181, TÜİK’in ise % 80 olarak açıkladığı sırada sahada bulunan Gülizar Biçer Karaca “Ülkeyi bu hale getirenlere, masa başından hesaplamalarla algı ile manipülasyonla pembe tablolar çizenlere tarlalardan, üzüm bağlarından “bizi de gör gari devlet” diyen, maliyet artışlarından ve fakirlikten bıkmış milletin sesiyle cevap veriyoruz. Ekonomi ne açıklanan yanlış eksik rakamlarda ne de beşli çetelere sağlanan imtiyazlarda… Ekonomik kriz, milletin tarlasında, sofrasında, mutfağında…” diye konuştu. 

Son Güncelleme: 05.09.2022 23:20
Anahtar Kelimeler:
ChpGülizar Biçer Karaca
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