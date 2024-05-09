VakıfBank aktif büyüklükte 3 trilyon TL seviyesini aştı

Toplumun her kesiminin yanında olma vizyonuyla ülke ekonomisine desteğini kesintisiz sürdüren VakıfBank, 2024 yılının ilk çeyreğinde ulaştığı 15 milyar 588 milyon TL brüt kârından 3 milyar 565 milyon TL vergi karşılığı ayırarak, 12 milyar 23 milyon TL net kâr elde etti.

Teknoloji odağında geliştirdiği ürün ve hizmetlerle bankacılık sektörüne yön veren VakıfBank, ihracat, yatırım ve üretim odaklı desteğiyle Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir ve güçlü büyümesine katkı sunmaya devam ediyor.

“Bankamızın Türkiye ekonomisine sağladığı finansman desteği yıllık bazda yüzde 54 artarak 2,1 trilyon TL’yi aştı”

Bankanın birinci çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, ‘’Türkiye’nin en büyük ikinci bankası olarak sürdürülebilir finansal hizmet anlayışımızla ve her daim yenilikçi teknolojik altyapımızla müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. İlk çeyrek finansal sonuçlarımız da Bankamızın güçlü konumunu bir kere perçinledi. Bankamızın nakdi ve gayri nakdi krediler yoluyla Türkiye ekonomisine sağladığı finansman desteği yıllık bazda yüzde 54 artarak 2,1 trilyon TL’yi aştı. Aynı dönemde nakdi kredilerimiz yıllık yüzde 48 artışla 1,6 trilyon TL seviyesine ulaşırken, aktif toplamımız ise yıllık yüzde 67 artışla ilk defa 3 trilyon seviyesini aştı. Bu büyüklükte bir banka olarak tabii ki etkin bilanço yönetimi kapsamında sermaye rasyolarımızı güçlü seviyelerde tutmak için adımlar atmaktayız” dedi.

Bu amaçla, Nisan ayında 550 milyon dolar tutarında, vadesiz ve 5. yıldan sonra erken itfa opsiyonuna sahip, tamamı yurt dışı yerleşik kurumsal yatırımcılar tarafından satın alınan Basel III uyumlu ilave ana sermaye ihracını başarıyla tamamladıklarına dikkat çeken Üstünsalih, “Söz konusu işlem, hem VakıfBank tarihindeki uluslararası piyasalarda gerçekleştirilen ilk ilave ana sermaye tahvil ihracı hem de Türkiye’deki kamu bankaları arasında piyasa işlemi olarak gerçekleştirilen ilk ihraç olma özelliğini taşıyor. Böylece hem ana sermaye hem de toplam sermaye rasyolarımız 100 baz puanlık bir artış sağlamış olduk” açıklamasında bulundu.

“Toplam mevduatlar ilk defa 2 trilyon TL’yi aştı’’

Bankanın ana fonlama kalemi olan mevduatlar tarafındaki performansına da değinen Üstünsalih, VakıfBank’ın toplam mevduatlarının da yıllık bazda yüzde 60 artış ile ilk defa 2 trilyon TL seviyesini geride bıraktığının altını çizdi. “TL mevduatlarımız ise yıllık bazda yüzde 48 oranında artarak 1,2 trilyon TL seviyesine yükseldi” diyen Üstünsalih, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tabana yaygın mevduat politikamız sayesinde, bir önceki yıla göre yüzde 84 oranında artışla 844 milyar TL’ye ulaşan tasarruf mevduatı toplamının toplam mevduatlar içindeki payı, yüzde 37’den yüzde 42 seviyesine ulaştı. Önümüzdeki dönemde de tüm müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik özel ürünler geliştirmeye ve yenilikçi çözümler sunmaya devam edeceğiz.”

“4 ayda 3 milyar dolar taze kaynak’’

Yurt dışından sağlanan fonlamaların Türkiye ve Türk bankacılık sektörü için önemine de vurgu yapan Üstünsalih, ‘’Başarıyla tamamladığımız ilave ana sermaye ihracıyla birlikte, sendikasyon kredisi hariç olmak üzere yılbaşından itibaren uluslararası piyasalardan çeşitli yapılar altında Türkiye’ye toplam 3 milyar dolar taze kaynak getirerek bu alandaki öncü konumumuzu koruduk. Biz de uluslararası sermaye piyasalarındaki en aktif Türk bankalarından biri olarak, önümüzdeki dönemlerde de uluslararası sermaye piyasalarını yakından takip ederek farklı yapılar altında yeni fonlama işlemlerine imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

“Sürdürülebilirlik ve dijitalleşme alanındaki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor’’

Son olarak sürdürülebilirlik ve dijitalleşme alanındaki önemli gelişmelere değinen Üstünsalih, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Bankamız, dünya genelindeki en büyük çevresel raporlama platformu olan CDP'nin İklim Değişikliği Programı'nda Global A Listesi'ne girerek “İklim Değişikliği" ve “Su Güvenliği" raporlarındaki notunu “Liderlik" seviyesine yükseltti. Dijital bankacılık alanında ise sunduğumuz ürün ve hizmetlerle de sektöre yön vermeye devam ediyoruz. Paydaşı olduğumuz ve Bankalararası Kart Merkezi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen ‘Ödeme İste’ projesini devreye alan ilk bankalardan biri olduk. VakıfBank Mobil ve internet bankacılığını kullanan bireysel ve ticari müşteriler bu yeni ürün ile güvenli, hızlı ve kullanıcı dostu bir ödeme deneyimi yaşayacaklar. Böylece farklı banka müşterileri hem kolay bir şekilde ödeme isteyebilecek hem de fatura ve kart harcamaları başta olmak üzere pek çok ödemeyi de paylaşabilecek.’’

VakıfBank’ın konsolide olmayan 31 Mart 2024 tarihli bilançosunun önemli finansal göstergeleri: