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VakıfBank’a PSM Awards’tan 9 ödül

VakıfBank’ın dijital bankacılık alanındaki öncü rolü, inovatif ürünleriyle elde ettiği ödüllerle bir kez daha teyit edildi. VakıfBank, PSM Awards’da 8 kategoride altın, 1 kategoride ise gümüş ödüle layık görüldü.

31 Aralık 2021 Cuma 12:05
VakıfBank’a PSM Awards’tan 9 ödül

VakıfBank’a PSM Awards’tan 9 ödül

  

Payment Systems Magazine (PSM) tarafından, finans ve teknoloji sektörünün gelişmesini hedefleyen yenilikçi ürün ve hizmetleri desteklemek ve sektörde yaratıcılığı teşvik etmek üzere 2018 yılından bu yana düzenlenen PSM Awards ödülleri sahiplerini buldu. 

VakıfBank, törenden 8 altın, bir gümüş PSM ödülüyle geri döndü. Reel sektörde güvenli ve kolay ticaret dönemini başlatan VBanko Çek Dijital, “En İnovatif Ürün/Hizmet/Proje” kategorisinde altın, “En İyi Tutundurma Pazarlama Başarısı” kategorisinde ise gümüş ödüle layık görüldü. 

VakıfBank’ın ‘Bir KOBİ’ ürünü “Kurum İçi İnovasyon” dalında; işletmelere toplu ödemelerini 7/24 gerçekleştirme imkânı sunmak üzere ‘Toplu Ödeme Sistemi ile FAST entegrasyonunu’ gerçekleştiren proje ise “En İyi Altyapı” dalında Altın ödül kazandı. VakıfBank, mayıs ayında hayata geçirilen Uzaktan Müşteri Edinimi uygulamasıyla da “Yenilikçi Müşteri Etkileşimi Deneyimi” kategorisinde en iyi banka seçilerek altın ödülün sahibi oldu.

VakıfBank Spor Kulübü’nün “Başarının Cinsiyeti Olmaz” kampanyası, “Sosyal Sorumluluk” kategorisinde Altın PSM’ye hak kazanırken, bankanın Dijital Bankacılık, Müşteri Deneyimi ve Halkla İlişkiler ekipleri de yıl boyu yaptıkları çalışmalar ve hayata geçirdikleri ürünlerle “Yılın Ekibi” seçilerek Bankaya 3 altın ödül daha getirme başarısı gösterdi. 

Anahtar Kelimeler:
Vakıfbank
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